“เปาวลี” ลดน้ำหนัก 20 กิโล กลับมาหุ่นสวยปัง แต่สามีบอกชอบตอนอวบ!

“เปาวลี พรพิมล” ภูมิใจ ลดน้ำหนัก 20 กิโลกลับมาสวยเป๊ะ เตรียมถ่ายเพลงใหม่ ยันไม่ได้จะเซ็กซี่ แค่ลงรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำ ด้านสามีไฟเขียวเลือกชุดให้เองกับมือ แต่แอบเฉลยว่าความจริงแล้วชอบตอนอวบมากกว่า
กลับมาหุ่นสวยเพรียวเหมือนเดิมแล้ว สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่ง “เปาวลี พรพิมล”ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าน้ำหนักลดลงมาถึง 20 กิโลกรัม เพราะตอนนี้ลูกเริ่มโตขึ้นแล้ว เตรียมกลับมาถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ด้วย แต่ที่เห็นลงภาพในไอจีเพราะอยากเก็บไว้เป็นเมมโมรี่ของตัวเองเท่านั้น ไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนสายมาแนวเซ็กซี่แต่อย่างใด
“สามีบอกเปลี่ยนบ้าง (หัวเราะ) ก็คือตามเทศกาลค่ะ ตามงาน ตามความเหมาะสม ที่จริงเปาเป็นคนที่ได้หลากหลายรูปแบบ เราไม่ได้มาทางเซ็กซี่อะไรขนาดนั้น อยากใส่อะไรก็ใส่ ตามอารมณ์ ตามความรู้สึก ที่จริงก็อยากลงไว้เป็นเมมโมรี่ของเรา เพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยน้ำหนักขึ้นไป 20 กิโลแล้วลงมาได้เราก็อยากให้กำลังใจตัวเองว่าเราก็ทำได้ แล้วก็อยากเมมโมรี่ไว้ว่าเดือนนี้มันลงมาเท่านี้แล้ว ก็ให้สามีเป็นคนถ่าย ก็ไปเที่ยวกันกับครอบครัวนี่แหละ แล้วก็อยากเก็บอะไรที่เป็นเมมโมรี่สำหรับเราไว้
ที่จริงเปาเพิ่งมาน้ำหนักลงในช่วงมีนาคมนี่แหละ ลงมาแบบออร์แกนิก เพราะว่าพอแสนดีทานได้ วิ่งได้ แม่ก็เริ่มผอม ที่จริงเราก็พยายามมาเรื่อยๆ ค่ะ แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราให้นมด้วย เราอยู่ในช่วงที่มีความสุขกับการกิน แต่ช่วงนี้ก็มีการลดเพื่อถ่าย MV เพลงด้วย ก็เลยกลับมาเพื่อที่จะลดหุ่นให้มันเฟิร์มขึ้น ที่จริงไม่อยากลดอีกแล้ว เพราะดูภาพตอนก่อนๆ ที่เราผอมมากๆ มันดูแล้วผอมไป ไม่มีน้ำมีนวล ก็เลยว่าจะเอาประมาณ 50 กว่าๆ ให้มันดูมีเนื้อมีหนัง ถ้าเทียบกับตอนก่อนๆ เราชอบเวอร์ชั่นนี้มากกว่า อันนี้คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเรา มองไปอีก 10 ปีข้างหน้า เราอาจจะอยากเป็นแบบใหม่ก็ได้”
บอกสามีไม่หวง แถมเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้ด้วย
“สามีชอบเวอร์ชั่นอวบๆ (หัวเราะ) เขาก็ไม่หวงนะ เขาชอบ เขาเป็นคนดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วย คือถ้าเกิดออกงานเราจะดูแลตัวเอง แต่ถ้าไปเที่ยวเขาก็จะช่วยดูให้ เขาอยากให้เราแต่งตัวอะไรใหม่ๆ อยากให้ดูสดใสขึ้น เวลาไปเที่ยวบางครั้งเราก็เป็นคนง่ายๆ หยิบอะไรมาก็ใส่ บางครั้งสามีก็ว่า
ที่จริงอยากบอกว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชั่นไหน เราอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหน เอาที่เราสบายใจนะคะ ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใคร ตัวเรามีความสุขกับแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลย อย่างเปามีความรู้สึกว่าพอเราน้ำหนักขึ้นไปเยอะๆ มันอาจจะมีผลต่อการร้องเพลง ดูเหนื่อยขึ้นใช้ชีวิตอาจจะเหนื่อยขึ้นนิดหนึ่ง เปาก็เลยหันมาแบบดูแลตัวเองมากขึ้น อยากบอกว่าเราพอใจ ณ จุดไหนเอาที่เราสบายใจเลย”