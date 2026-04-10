นี่หรือค่าของคน? คนขับรถบริษัทหลับในทำวิศวกรเสียชีวิต นายจ้างลั่นเยียวยา 1 แสน อยากได้ให้ไปฟ้องเอา!

คนขับรถบริษัทหลับในทำวิศวกรเสียชีวิต 1 ราย พิการตลอดชีวิต 1 ราย อึ้งรถไร้พรบ.ไร้ประกัน นายจ้างลั่นเยียวยา 1 แสน อยากได้ให้ไปฟ้องเอา แม่ร่ำไห้ พี่ชายแค้นหนัก นี่หรือค่าของคน? “ทนายตุ๋ย” เดือด จวกยับนายจ้าง
กรณี “เพชร”วิศวกรอายุ 26 ปี ทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องไปทำงานต่างจังหวัด บริษัทจ้างรถเพื่อให้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอุบลฯ แต่เกิดอุบัติเหตุที่ศรีสะเกษ คนขับหลับในพุ่งชนต้นไม้ เพชรเสียชีวิต ครอบครัวขอความเป็นธรรม รถคันที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีพรบ. ไม่มีประกัน ถามบริษัทจะได้รับการเยียวยาอย่างไร เจ้าของบริษัทอ้างขอเยียวยา 1 แสน ถ้าอยากได้มากกว่านี้ให้ไปฟ้องเอา
สัมภาษณ์ พี่พีชพี่ชายที่ออกมาร้องเรียน, แม่น้องเพชร, เพื่อนโอ๊ต, อาภากร ปานเลิศรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัย , ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์
คุณแม่มีลูกกี่คน?
แม่ : มีลูกชาย 3 คนค่ะ เพชรเป็นลูกคนสุดท้อง
ปกติเพชรเป็นคนยังไง?
แม่ : เป็นคนร่าเริง เรียบร้อย อยู่บ้านเดียวกับแม่ พี่สองคนเขามีครอบครัว ออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้ว บ้านอยู่อ.บางเลน จ.นครปฐมค่ะ
เพชรเรียนเก่งมั้ย?
แม่ : เรื่องการเรียนแม่ไม่หนักใจเลย เขาตั้งใจเรียน อ่านของเขาเอง ติวของเขาเองตลอด ก็ส่งเรียนวิศวะจนจบค่ะ
ได้ทำงานกี่ปีแล้ว?
แม่ : เขาขอเริ่มต้นทำงานไปก่อนเพื่อหางานที่ดีกว่านี้ทำ
พีช : ทำงานที่บริษัทนี้ 2 ปี ทราบว่าบริษัททำเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ตามคลินิกต่างๆ เวลาเขาไปส่งเครื่องจะมีการออกต่างจังหวัด วันที่ไปก็เป็นการไปส่งเครื่องครับ
งานที่รับผิดชอบในบริษัท ต้องทำอะไรบ้าง?
พีช : ติดตั้งเครื่องให้คลินิกต่างๆ เซ็ตค่าสอนการใช้งาน อะไรแบบนี้ครับ
บริษัทอยู่กรุงเทพฯ แต่น้องอยู่นครปฐม?
พีช : ตอนเรียนจบ พ่อออกรถยนต์ไฟฟ้าให้เพื่อเดินทางไปกลับทุกวันครับ
ออกต่างจังหวัดไปติดตั้งบ่อยมั้ย?
โอ๊ต : 2 เดือนครั้งครับ บริษัทจำหน่ายพวกเครื่องด้านความงาม
มีการดูแลมั้ย?
โอ๊ต : บริษัทให้นั่งรถทัวร์ไปช่วงกลางคืนครับ ถึงเช้าก็ทำงานตอนเช้าครับ
ทนายตุ๋ย : ทำงานแต่ละวัน เข้างานกี่โมง ในแต่ละวัน
โอ๊ต : เข้างานจันทร์-ศุกร์ 10 โมงถึง 2 ทุ่มครึ่งครับ
ทนายตุ๋ย : จริงๆ เกินกฎหมายแรงงาน ส่วนที่เกินต้องเป็นค่าโอที
ได้มั้ย?
โอ๊ต : ไม่ได้ครับ
ทนายตุ๋ย : มีกี่กรณีที่ไปส่ง เพราะกรณีที่เกิดเหตุต่างจากการนั่งรถทัวร์
โอ๊ต : มีกรณีไปส่งเครื่องหรือไปซ่อม ถ้าซ่อมจะส่งไปคนนึง ไปรถทัวร์ แต่ถ้าส่งเครื่องต้องไปทั้งทีม เพราะต้องช่วยกันยก เพราะเครื่องหนักครับ
ออกเดินทางกี่โมง?
โอ๊ต : เดินทาง 3 ทุ่ม ช่วงวันที่ 2 เม.ย.ครับ
นอกเวลางาน?
ทนายตุ๋ย : นายจ้างกำหนดค่าตอบแทนอะไรให้คุณบ้างในการเดินทาง
โอ๊ต : มีเบี้ยเลี้ยง 1,100 พันครับโดยรวม ในนั้นมีค่าที่พัก 500 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 600 บาท กำหนดการเดินทางคือคาดว่าถึงตอนเช้า 8 โม ทำงานเสร็จก็กลับครับ
เป้าหมายไปส่งเครื่องที่อุบลฯ ไปกันกี่คน?
โอ๊ต : 4 คนครับ คนขับ หัวหน้า เพชร ผมครับ เป็นรถกระบะตู้ทึบครับ ซึ่งจะไปแบบนี้ทุกครั้ง แต่ไม่ใช่คนนี้ คนนี้ผมเพิ่งเคยเจอครับ บริษัทน่าจะจ้างคนขับทั่วไปที่เขารับจ้างขับรถครับ ส่วนใหญ่เขาจะจ้างคันเดิม แต่คนขับไม่ใช่คนนี้ครับ
กับคนขับคนนี้โอ๊ตไม่เคยเจอ?
โอ๊ต : ใช่ครับ แต่เพชรเคยร่วมงานแล้วครั้งนึง
เพชรนั่งตรงไหน โอ๊ตนั่งตรงไหน?
โอ๊ต : เพชรนั่งข้างคนขับ ผมนั่งข้างหลังเพชรครับ หัวหน้านั่งหลังคนขับ ออกจากกรุงเทพฯ 3 ทุ่ม มีจอดแวะพักเติมแก๊ส หัวหน้าขอออกไปนอนที่กระบะด้านหลัง เพชรก็เลยปรับเบาะนอน ผมก็เอนนอน หัวไปทางคนขับครับ ส่วนใหญ่เพชรเขาหลับ เพราะบางทีคนขับไม่ไหว เพชรจะขับแทนให้ครับ ไม่มีจอดพัก มีแต่จอดเติมแก๊ส คนขับน่าจะ 40-50 ปี เขาดูแข็งแรง ไม่ได้ดื่ม ลักษณะไม่ง่วงเลยครับ ดูปกติเลย พวกผมเลยเชื่อใจเขา เขาขับประมาณ 90-100 ครับ
ขับหวาดเสียวมั้ย?
โอ๊ต : มีหวาดเสียวนิดนึง ไม่ได้ขนาดนั้นครับ ไม่มีการเตือน เพราะทุกคนก็พักผ่อนกันครับ ต้องเก็บแรงทำงานต่อครับ คาดว่าน่านะถึงอุบลฯ 8 โมงเช้าครับ
พักเติมแก๊ส ไม่ได้แวะยืดเส้นยืดสาย?
โอ๊ต : เติมแก๊สพวกผมก็ไปเข้าห้องน้ำ กลับมาที่รถเหมือนเดิม เท่าที่ดูไม่เห็นคนขับดื่มกาแฟ ไม่ได้บ่นง่วงครับ
แวะเติมแก๊ส 2 ที จากนั้นก็ขับยาว และไปถึงจุดเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเกิดเหตุทุกคนหลับหมดเลยมั้ย?
โอ๊ต : น่าจะหลับหมดเลยครับ มีแต่ผมนอนหลับตาเฉยๆ ไม่ได้หลับ ตัวผมสั่นแล้วตัวเด้งไปเด้งมา เสียงดังมาก แล้วก็ดังโครม พี่คนขับลงมาดู ผมก็ตะโกนเรียกเพื่อน เพื่อนไม่ตอบ คนขับเดินวนชิลมาก ผมงงมาก หัวหน้าร้องขอความช่วยเหลือ หลัง-ขาไม่รู้สึกแล้ว หัวแตก เพื่อนผมนอนนิ่งไม่รู้สึกเลย ผมคิดว่าเขาแค่สลบเฉยๆ ไม่ได้ยินเสียงร้องเลย สภาพรถเละมาก กระจกแตกทุกบาน คนขับโทรหรือชาวบ้านไม่รู้โทรหา 1669 แต่เหมือนคุยไม่รู้เรื่อง ผมต้องกดโทร 191 เองครับ
พีช : พอโอ๊ตหายดีเบื้องต้น มาร่วมงานศพ ก็เล่าให้ฟังว่าคนขับไม่ได้กระวนกระวายใจรีบโทรหารถพยาบาล หรือมูลนิธิเลย ครอบครัวค่อนข้างเสียใจและเจ็บใจกับเหตุการณ์นี้ คนขับแค่โทรมาขอโทษ ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นครับ
เกิดเหตุตอนไหน?
โอ๊ต : ช่วง 6 โมงครึ่งครับ
รถเสียหลักชนต้นไม้?
พีช : ถ้าดูจากท่าทางคนขับ เขานั่งเล่นมือถือหลังรถ จากรูปรับไม่ได้ตรงที่เพชรติดอยู่หน้ารถ กอล์ฟนอนอยู่กระบะท้าย
โอ๊ต : เขาขอความช่วยเหลือว่าขา-หลังไม่รู้สึกแล้ว ขยับตัวไม่ได้เลยครับ พี่เขาไม่สนใจ
จังหวะที่เขายืนอยู่ท้ายรถ กดโทรศัพท์ กอล์ฟอยู่ข้างในออกมาไม่ได้ เพชรนิ่งไปเลย?
โอ๊ต : ใช่ครับ ผมตะโกนเรียกเพื่อนอย่างเดียว เพื่อนนิ่งมากเลยครับ เพชรออกมาไม่ได้ ต้องใช้เครื่องตัดซากรถออกมาอย่างเดียว
ทนายตุ๋ย : ระยะจากโอ๊ตโทรแล้วมีรถมา นานแค่ไหน
โอ๊ต : ประมาณครึ่งชม.ครับ มีกู้ภัยมา 1 คนมาช่วย เขาบอกว่าเพชรไม่มีชีพจรแล้ว ผมยังภาวนาให้เพื่อนผมมีชีวิตครับ พี่กู้ภัยแจ้งว่าเพื่อนไม่หายใจแล้ว คนขับก็ไม่กระตือรือร้นจะช่วยเพื่อนผมเลย
พีช : ในฐานะเขาเป็นคนขับแล้วชน เขาต้องร้อนใจมากกว่านี้ พอผมรู้ข่าวจากโอ๊ต ผมก็โทรไปต่อว่าเขาว่าจิตใจพี่ทำด้วยอะไร ผมเห็นรูปแล้วหดหู่ใจมาก
จุดที่เพชรนั่งอยู่คือจุดที่ชนเละไปหมดเลย?
ทนายตุ๋ย : จากประสบการณ์ที่ทำคดีมา เชื่อว่าต้องเร็วเกิน 120
พีช : เขาแก้ตัวว่าเขาหักหลบ แต่เบื้องต้นที่คุยกับร้อยเวร เขาบอกว่าไม่มีรอยหักหลบอะไร ไม่มีรอยเบรกด้วย ตรงนั้นเป็นโพรงหญ้า แล้วที่ครอบครัวเจ็บใจ ซึ่งมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ตรงนั้นมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวด้วย ถ้าดูจากรูปกว้างๆ มันทำให้เราคิดอยู่ว่าทำไมต้องชนต้นไม้ต้นนี้ ถ้าเลยไปนิดนึง ผมเชื่อว่าไม่มีใครเสียชีวิต เต็มที่แค่ได้รับบาดเจ็บครับ
หลังจากเขาเข้าไปจับชีพจร คิดว่าเขาควรทำอะไรมากกว่านี้?
พีช : ถ้าเป็นผมคงกระวนกระวายใจว่าน้องเป็นอะไรมาก จะไม่มีภาพนี้หลุดออกมาแน่นอน ภาพนี้มูลนิธิส่งมาให้ เป็นภาพจริงในเหตุการณ์หมดเลย มีหลายภาพที่คนขับเขาชิลแบบนี้ ผมถามโอ๊ตว่าเป็นจริงเหมือนภาพมั้ย ผมเสียใจมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ รู้สึกเจ็บใจทำไมคนขับเขานิ่งขนาดนี้
ถ้าคนขับช่วยเร็วกว่านี้?
พีช : ผมคิดว่าถ้าเขาพยายามโทรหารถรพ.เร็วกว่านี้ น้องผมอาจมีโอกาสรอดครับ
เขาสารภาพว่าเขาหลับใน รถไม่มีพรบ. ไม่มีประกัน บริษัทบอกว่าเยียวยาได้แสนเดียว ครอบครัวเพชรไปถึงกี่โมง?
พีช : พ่อไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ 3 ทุ่มของวันศุกร์ครับ ระหว่างที่พ่อเดินทางไป บริษัทติดต่อผมมาว่า ถ้าว่างก็มารับรถเพชรกลับไปนะ รถเพชรอยู่ที่คอนโดของเจ้าของ เพราะวันนั้นเขาไปจอดที่คอนโด ถ้าจอดที่บริษัทจะเสียค่าที่จอดรถ เฮียเลยให้ไปจอดที่คอนโด พยายามถามไถ่เฮียไปว่าระหว่างพ่อเดินทางไปมีรถไปรับมั้ย เฮียเขาก็นิ่ง สุดท้ายไม่ได้ส่งรถไปรับ จนพ่อต้องจ้างมูลนิธิที่เกิดเหตุวิ่งรถกลับมา ตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เยียวยาเราเลย ไม่ว่าการรับศพ การจัดงานศพ จนถึงวันนี้ก็ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย
ต้องจ้างกู้ภัยรับศพน้องจากศรีสะเกษมานครปฐม?
พีช : ใช่ครับ
ทนายตุ๋ย : เท่ากับนายจ้างไม่ได้ช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่หลังเกิดเหตุแล้ว พีชกับคุณพ่อช่วยเหลือตัวเอง
พีช : ระหว่างพ่อเดินทางไปรับศพน้อง ผมก็เดินทางมารับรถน้อง เราคุยกับเฮียด้วยดี เฮียแจ้งว่ารถมีพรบ.นะ ระหว่างทางที่ผมเดินทางไป ตร.โทรมาแจ้งว่ารพ.แจ้งว่าไม่มีพรบ. ร้อยเวรเช็กว่าไม่มีจริงๆ ผมก็ถามเฮียว่าร้อยเวรแจ้งว่าไม่มีพรบ. เฮียจะรับผิดชอบยังไง ผมต่อว่าแกไป ทำไมเฮียจ้างรถไม่มีพรบ. เขาก็บอกว่าจ้างรถแถวหัวลำโพงทั่วไป จ้างถูก ผมถามว่าไม่จ้างรถที่ถูกกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานเหรอ แล้วสินค้าเฮียก็มีมูลค่าทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาทำมา 40 ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เกิด เขายอมรับว่าเขาคิดไม่ถึง ตั้งตัวไม่ทัน ผมเลยถามไปว่าส่วนที่ควรต้องมีผู้ดูแลพรบ. 5 แสนบาท เฮียจะรับผิดชอบยังไงไหว แล้วน้องผมเพิ่งอายุ 26 ผมมีแพลนให้เขาไปสอบงานราชการต่อไป แต่เขาขอทำตรงนี้ก่อน เพราะเห็นเพื่อนทำด้วยกัน เฮียก็บอกว่าแล้วคุณกับครอบครัวคิดจะเรียกไง ผมก็คิดอะไรไม่ออก ก็คิดแค่ว่าตอนนี้น้องเงินเดือน 21,200 ก็คูณอายุงานที่เหลือ เรียกค่าจัดงานศพ ผมว่าต้องมีประมาณ 8 ล้าน 3 แสน ค่าทำศพอีก 3 แสน เขาบอกว่าจำนวนเงินนี้เขารับไม่ได้ เขาหยิบไม้เท้าลุกขึ้นไป เขาบอกว่าผมเรียนตรงๆ ว่าถ้าอยากได้ต้องไปฟ้องเอา ผมตกใจมาก เขาไม่เจรจา ตามหลักความเป็นคนต้องบอกว่าน้องค่อยเคลียร์กัน เฮียมีเท่านี้ แต่ถ้ายอดนั้นเฮียมีไม่ถึง แต่นี่เขาไม่ได้เจรจา เขาลุกหนีเลย ผมเรียกเฮียเสียงหลงเลย เราตกใจ ไม่คิดว่าเขาจะลุก ผมตะโกนว่าทำไมเฮียพูดแบบนี้ น้องผมไม่ได้เป็นคนผิดเลย พยายามยื้อเขา เขาขึ้นลิฟต์หนีขึ้นคอนโด เขาบอกเพชรเป็นลูกน้องที่ผมรักมาก ผมต้องกล้าจ่าย ผมไม่เคยจ่ายให้ลูกน้องคนไหนแบบนี้สักบาทเดียว ผมก็ถามว่ายอดเท่าไหร่ ผมจะได้ไปแจ้งแม่ ผมพูดไปอาจเป็นการต่อรองได้อยู่แล้ว เฮียบอก 1 แสนบาท ผมก็อุทานออกมา บอกว่าถ้าไม่รับจะลดลงอีก ทำให้ผมรู้สึกว่ามันลดทอนความเป็นคนมาก น้องผมก็มีคุณวุฒิ เรียนจบวิศวกร เงินเดือนเขาไม่ได้เยอะ แต่ถ้า 1 แสน ทำงาน 5 เดือนก็ได้แล้ว
บอกตัวเลขเฮียไปเท่าไหร่?
พีช : ประมาณ 8 ล้าน 3 แสน ผมบอกว่าค่าทำศพอีก 3 แสน เขาลุกหนีเลยไม่เจรจา
เฮียบอกให้ 1 แสน ถ้าไม่เอาจะลดกว่านี้ อยากได้ไปฟ้องเอา?
พีช : ผมเข้าใจดีว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ เราเคยเตือนน้องแล้ว เพราะน้องทำงานตรงนี้ วันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว เราก็รับได้ในส่วนแรก แต่เราถามไถ่ ประกันไม่มี พรบ.ไม่มีอีก มันเป็นอะไรที่เจ็บช้ำมาก พรบ.มันภาคบังคับต้องมี รถไม่มีประกันยังพอรับได้ แต่ไม่มีพรบ.รับไม่ได้ ในบทสนทนาวันเดียวกัน เฮียบอกว่าต้องไปเรียกจากทางเจ้าของรถสิ ผมมองว่าเขาปฏิเสธเกินไป ถ้าวันนี้เป็นบริษัทรถที่ได้มาตรฐาน วิ่งร่วม รถต้องมีพรบ. มีประกันภัย มีประกันสินค้า มีใบขับขี่คนขับ เขาจะถูกอบรมอยู่แล้ว และถ้าขับรถยาวๆ เขาต้องมีสองคนอย่างที่ทนายแจ้งไป
ทนายตุ๋ย : ต่อให้เป็นรถรับจ้าง ต้องมีการพักที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายสามารถไปต่อได้ เพราะมันเป็นการขับยาว
พีช : ถ้าเฮียให้ผมไปฟ้องเขา โดยเฮียไม่รับผิดชอบ ผมไม่แน่ใจว่าทางนั้นเขามีศักยภาพในการรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ผมมองว่าผิดทั้งสามส่วน ผมยังไม่รู้ข้อกฎหมายนะครับ ผมมองว่าต้องมีเจ้าของรถ คนขับรถ และเฮียที่เป็นผู้ให้พนักงานไปปฏิบัติงาน สามส่วนนี้ควรรับผิดชอบ
ทนายตุ๋ย : นายจ้างทำบริษัทมากี่ปีแล้วโอ๊ต
โอ๊ต : น่าจะ 40 ปีครับ
ทนายตุ๋ย : เชื่อว่าเขามีผลกำไรจากการจ้างพนักงานที่อยู่ในมือมาพอสมควร ความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง กฎหมายมันมี เรื่องมนุษยธรรมมันก็ต้องมี เมื่อเหตุเกิดแบบนี้ ขั้นต้นเฮียต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานด้วย เนื่องจากอาจไม่ได้มาตรฐาน ในกรณีให้ลูกจ้างออกไปทำงานตามคำสั่งนายจ้าง
พีช : ผมติดใจเรื่องระยะเวลาในการทำงาน ผมทราบจากโอ๊ตว่าน้องเดินทางไปทำงานตอนกลางคืน ซึ่งเขาไม่ได้นับโอทีให้
ทนายตุ๋ย : วันนึงทำงานเกิน 9 ชั่วโมง ที่ต้องได้ค่าล่วงเวลา ส่วนที่เดินทางไป ต้องถือว่าเป็นระยะเวลาทำงานต้องจ่ายค่าล่วงเวลาด้วย มันนอกเวลาปกติด้วย
พีช : เจ้าของเขาแจ้งว่าในรถก็นอนได้ ถือว่าพักผ่อนแล้ว
ทนายตุ๋ย : นอกจากเหตุละเมิดเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน คุณไปร้องในส่วนค่าโอที หรือค่าล่วงเวลา ตั้งแต่เพชรเริ่มต้นทำงานว่าอะไรยังไม่ได้รับ เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองแรงงานเรียกมาสอบสวน
ครอบครัวจ้างกู้ภัยส่งศพน้องที่นครปฐม โอ๊ตกลับยังไง?
โอ๊ต : ผมก็ติดรถญาติเพชรกลับ เพราะผมก็ไม่รู้จะกลับยังไงเหมือนกัน ผมคิดแล้วว่าต้องหาทางกลับเอง
กอล์ฟ หัวหน้าล่ะ?
พีช : ยังอยู่รพ.ที่ศรีสะเกษที่เกิดเหตุ ทราบว่าเขาผ่าตัดใหญ่ออกมาแล้ว ยังพูดคุยไม่ได้ ทางหมอแจ้งว่าเขามีโอกาสเป็นอัมพาตสูงครับ
กรณีนี้ไม่มีพรบ. ไม่มีประกัน มีคนเสียชีวิต มีคนเจ็บเพิ่งออกจากไอซียู เขาจะได้อะไรบ้าง?
อาภากร : ก่อนเข้ารายการ มีการตรวจเช็กว่ารถคันนี้มีการทำประกันภัยอะไรที่ผ่านมา ปรากฏว่าหลายๆ ปีเขาก็ทำต่อเนื่อง แต่หมดเมื่อเดือนก.ค.ปีที่แล้ว ไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ ถ้าทำประกันภัย อย่างน้อยกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ ก็จะคุ้มครองคนเสียชีวิตรายละ 5 แสน ถ้าบาดเจ็บก็ตามจริงไม่เกิน 8 หมื่น กรณีทุพลภาพ ก็ตามอาการ 2- 5 แสนบาท ปกติรถรับจ้าง นอกจากทำพรบ. ก็ทำภาคสมัครใจด้วย คนเสียชีวิตจะได้อีก 5 แสนเป็นขั้นต่ำ โดยมาตรฐานที่หน่วยงานสำนักงานคปภ.วางไว้ในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียชีวิต 5 แสนถึง 1 ล้าน เหมือนหลายๆ เคสก็ให้เป็นมาตรฐานแบบนี้ พอไม่มีพรบ.ขึ้นมา กฎหมายให้ตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน กรณีเสียชีวิตก็ไปเบิกจากกองทุนได้ เสียชีวิต 3.5 หมื่นบาท เป็นเงินช่วยขั้นต้น อันนี้ไปเบิกได้เลย รักษาพยาบาลก็ 3 หมื่น ทุพลภาพก็ 3.5 หมื่น นี่คือการเยียวยาเบื้องต้น ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด แต่ส่วนคนขับ เจ้าของที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องละเมิดต้องดูแลกันต่อไป ต้องดูแลเอง เพราะหาประกันไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีประกัน
ถ้าเฮียปฏิเสธอย่างคลิปที่ออกมา?
ทนายตุ๋ย : ปฏิเสธไม่ได้ เพราะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ก็ใช้สิทธิ์ฟ้องเฮียตามสัญญาจ้างแรงงานด้วย ในฐานะนายจ้าง ส่วนคนขับรถกับเจ้าของรถ เราฟ้องได้อยู่แล้ว ความมักง่ายของนายจ้างที่เลือกแบบนี้ ไม่เห็นแก่สวัสดิภาพของลูกจ้าง เราเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับนายจ้างในเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงานส่วนนึง เขาปัดอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้เป็นคนทำละเมิด แต่เขาหนีไม่พ้นเรื่องผิดสัญญาจ้างแรงงาน
ล่าสุดเลขาบอกว่าเฮียไปดำเนินการเรื่องประกันสังคม น่าจะทำให้กับทางเพชร?
พีช : ทางครอบครัวไม่ทราบว่าเขาจะดำเนินการให้ ก็พยายามขอเอกสารในคำสั่งที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เขาก็บอกว่าถ้าคุณร้องเรียนไปขนาดนี้แล้ว คุณต้องเอาทนายมาตั้งเรื่องขอที่ทนายเขา แต่วันนี้เพิ่งทราบว่าเขาไปดำเนินการให้แล้ว เพราะวันนั้นที่เราไป ประกันสังคมนครปฐมเช็กให้ว่ายังไม่มี ผมก็เลยถามว่าถ้าเราทำเองต้องใช้อะไรบ้าง ก็ติดต่อไปทางเลขาเขานี่แหละครับ เขาแจ้งว่าให้ผมตั้งทนายไปขอเอกสารพวกนี้ออกมา ตอนแรกเราก็ลำบากใจเหมือนกัน
เงินเท่าไหร่ก็ซื้อชีวิตลูกแม่ไม่ได้ น้องเพชรพาแม่ไปหาหมอประจำ เป็นลูกชายที่อยู่กับแม่ตลอด เพราะน้องยังไม่มีครอบครัว?
แม่ : ใช่ค่ะ แม่รักษาเสาร์-อาทิตย์ น้องหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์พอดี น้องก็จะพาไปหาหมอ ค่าใช้จ่ายในบ้านเขาก็จะส่งให้แม่ และเขาก็เป็นคนออกเอง
พีช : เขาส่งให้แม่เดือนละ 6 พันบวกลบครับ เพราะเขายังไม่มีครอบครัว เพชรเป็นลูกคนเล็กที่อยู่บ้านพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่เป็นหลัก พาแม่หาหมอ ก็จะเป็นเขาครับ
โอ๊ต อาการตอนนี้?
โอ๊ต : มีบาดเจ็บที่ขา ยังเดินไม่ค่อยสะดวก มีแผลถลอกตามตัว ตามเข่า มีรอยช้ำตามตัว ถือว่าโชคดีกว่าเพื่อนๆ ครับ
เฮียติดต่อหาโอ๊ตมั้ย?
โอ๊ต : โทรมาเช็กอาการเท่านั้นเลย ไม่มีการพูดเรื่องเงินเยียวยาครับ
ทนายตุ๋ย : ต่อให้คุณป่วย ไม่ได้ไปทำงานตามกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างกรณีป่วยนะครับ หักค่าจ้างไม่ได้นะครับ นี่คือการทำงานตามคำสั่งนายจ้างด้วยซ้ำ สิทธิ์คุณยังมี ยังได้รับค่าจ้างเต็มร้อยอยู่
เฮียได้พูดถึงการเยียวยาปลอบขวัญหลังเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั้ย?
โอ๊ต : ยังไม่มีเลยครับ
ที่ผ่านมาเฮียดูแลลูกน้องดีมั้ย?
โอ๊ต : เขาเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่เคยจ่ายเงินช้าเลย แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็รู้สึกแย่มากครับ ช่วงก่อนหน้านี้เฮียเขาไม่ค่อยสบาย ก็มีเพชรคอยไปรับไปส่ง เพชรประคอง ดูแลเฮียตลอด
เป็นลูกน้องที่เฮียรัก และรักเฮีย?
โอ๊ต : ใช่ครับ เพชรเขารักเฮียมาก
ทนายตุ๋ย : เฮียน่าจะคิดถึงตรงนี้บ้างนะ
โอ๊ต : เพชรประคองเฮียตลอดเวลา
มีคลิปเสียงที่พีชพยายามคุยกับเฮีย เฮียบอกว่าเฮียก็เสียลูกน้องที่รักไป?
พีช : ครับ บอกว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้สูงอย่างที่ไม่เคยจ่ายให้ใครมาก่อน
พีชก็แย้งว่าแต่เป็นน้องพีช?
พีช : เขาเลยพูดถึงเงิน 1 แสน บอกว่าไม่เคยจ่ายให้ใครมาก่อน ทุกวันนี้เขายังยืนยันกับพนักงานว่าแสนเดียว
เฮียบอกไม่เคยจ่ายสูงแบบนี้มาก่อน?
ทนายตุ๋ย : มันสูงตรงไหน ชีวิตคนอย่าว่าแต่แสนนึงเลย มันน้อยมาก ไม่สามารถเปรียบเทียบมูลค่าได้ บางทีเฮียต้องคิดใจเขาใจเราด้วย ลูกจ้างทำงานได้ ทุกวันนี้ผลประโยชน์บริษัทที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นกำไร ส่วนนึงก็มาจากลูกจ้าง สิ่งนี้เฮียต้องคิดให้เยอะๆ เพชรไปประคับประคอง ทำหน้าที่เหมือนลูกด้วยซ้ำ ทำไมเฮียไม่นึกถึงตรงนี้บ้าง
พีช : เฮียเขาประสบอุบัติเหตุ เพชรไปรับไปส่งที่คอนโดกับบริษัทุกวัน ปัจจุบันแกก็ยังใช้ไม้เท้าอยู่
เพชรเป็นลูกน้องคนโปรดของเฮีย?
โอ๊ต : ใช่ครับ
แม่ : พาเฮียไปรพ.ด้วย
พีช : เฮียเขาไม่มีรถ ช่วงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ทนายตุ๋ย : เฮียลืมอะไรไปหรือเปล่า แสนดอลล่าร์หรือเปล่า
พีช : คำพูดของเฮียเป็นคำพูดที่ทำให้ผมเจ็บใจ น้องเรากว่าจะเรียนจบมา ส่งเสียมาได้ขนาดนี้ เงินตรงนี้มันเทียบไม่ได้อยู่แล้ว อย่างที่ผมพูดไปในเฟซบุ๊กว่าถ้าสมมติเป็นไปได้ ทางบ้านผมเสียเงิน 5 ล้าน แล้วน้องกลับมาได้ แม่ผมก็จะหาเงินมาจ่าย เงินที่เฮียให้มา มันไม่สามารถทดแทนกันได้
ทนายตุ๋ย : มันต้องเหมาะสม ต้องบรรเทาได้ ไม่ใช่จะพูดเอาฝั่งตัวเองว่าแสนนึง ไม่เคยมากแบบนี้มาก่อนไม่ได้
พีช : วันนี้ถ้ามีประกันภัย หรือพรบ.สักหน่อย ผมเชื่อว่าแม่ผมไม่มีปัญหา เพราะที่ผ่านมาเขาส่งทนายมาขอโทษที่งานศพ พยายามช่วยซอง แต่ที่บ้านผมจัดงานขาวดำของน้อง เราไม่ได้รับซองเลย เรื่องเงินเป็นเรื่องหลัง เราอยากได้ความยุติธรรม คุยกันด้วยความให้เกียรติมากกว่า จากคำพูดเขา เขาไม่ได้ให้เกียรติคนตายเลย ผมพยายามยื้อเขาไว้เพื่ออยากทราบยอดเงิน อย่างเฮียจะพูดสักล้านนึงมั้ยเพื่อให้ใกล้เคียงค่าพรบ. ประกัน ถ้ายอดนั้นผมอาจมาบอกแม่ เฮียอาจพูดว่าเฮียมีเท่านี้จริงๆ นะครอบครัวเฮียเต็มที่แล้ว คุยกันด้วยความประนีประนอม ไม่ใช่เดินหนีแล้วโยนยอดเงินมาให้เรารีบตัดสินใจ ผมว่ามันไม่ให้เกียรติกัน
ทนายตุ๋ย : เฮียจะบอกว่าสองสามล้านก็ได้ ก็เอาเงินจากการทำธุรกิจมาแบ่งจ่ายให้คุณยังได้เลย ทุกอย่างมันคุยได้หมด
พีช : เขาไม่ได้มีเจตนาจะคุยกับผม เขาเดินหนีเลย ผมเจ็บใจมาก
เฮียบอกว่าเฮียรับไม่ได้ กับตัวเลข 8 ล้าน จริงๆ คนที่รับไม่ได้น่าจะเป็นฝั่งพีช ที่รับไม่ได้กับเงิน 1 แสนของเฮีย?
พีช : ใช่ครับ ผมว่าน้องผมไปได้ไกลกว่านี้ เฮียพูดแบบนี้มันเป็นการดูถูก ถ้าวันนี้น้องผมไม่ได้เรียน เกเร มาตายเพราะเฮียใช้ให้ขับรถก็อีกเรื่อง แต่เขามีคุณวุฒิที่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีหน้าที่การงานดีกว่านี้ได้ ผมเชื่อมั่นเลย เพราะเพชรเป็นน้องที่เรียนเก่งที่สุดในพี่น้อง
น้องไม่เคยทำอะไรให้กังวล เรียนดี ความประพฤติดี ดูแลพ่อแม่ ดูแลดียันเฮีย เฮียมีลูกน้องกี่คน?
โอ๊ต : ประมาณ 13-14 คนครับ
วิธีการดูแลลูกน้องของเฮียเป็นแบบนี้เหรอ?
โอ๊ต : ใช่ครับ ใครเจ็บป่วยก็ใช้สิทธิประกันสังคมอย่างเดียว
ทนายตุ๋ย : เฮียเขามีลูกมั้ย
โอ๊ต : เท่าที่ทราบน่าจะมีครับ เคยเจอตอนปีใหม่
ทนายตุ๋ย : ลูกเขาดูแลดีเหมือนเพชรดูแลเฮียมั้ย
โอ๊ต : ตอนนั้นเฮียเขายังไม่ได้ป่วยครับ
ทนายตุ๋ย : ขนาดลูกจ้างดูแลเฮียเหมือนคนในครอบครัว แต่เฮียลืมไปหรือเปล่าว่าลูกจ้างก็เหมือนคนในครอบครัว น่าจะต้องดูแลซึ่งกันและกันให้มันเหมาะสม
เงินเท่าไหร่ก็ทดแทนชีวิตเพชรไม่ได้แต่อยากให้พิจารณาเรื่องความเหมาะสม?
ทนายตุ๋ย : แสนนึงมันไม่ใช่
พีช : ถ้าย้อนกลับไปถึงลูกเขาบ้างล่ะ ถ้าลูกเขาโดนแบบนี้บ้างล่ะ
อยู่ในสายกับคุณแม่ของ “คุณกอล์ฟ” ถูกอุปกรณ์ทางการแพทย์ทับขาขยับไม่ได้ ร้องให้ช่วยด้วย ตอนนี้อาการเป็นยังไง?
แม่กอล์ฟ : หมอเอาสายเจาะน้ำ เจาะเลือดออกจากปอดสองข้างค่ะ แต่ช่วงล่างไม่มีความรู้สึกค่ะ
น้องออกจากไอซียูหรือยัง?
แม่กอล์ฟ : ออกเมื่อวานค่ะ
นายจ้างติดต่อแม่ไปมั้ย?
แม่กอล์ฟ : บริษัทติดต่อมาครั้งนึง บอกว่าจะโอนเงินเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าเดินทาง แม่บอกไม่รับค่ะ ปกติแม่อยู่จังหวัดตรังค่ะ
แม่เดินทางจากตรังไปศรีสะเกษ ตอนนี้อยู่รพ. คุณหมอพูดถึงแผนการรักษามั้ย?
แม่กอล์ฟ : หลังผ่าตัดคุณหมอบอกว่าโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาเดินได้ค่ะ (ร้องไห้)
คุณกอล์ฟทราบสิ่งนี้หรือยัง?
แม่กอล์ฟ : ทราบค่ะ ก็บอกว่าถึงโอกาสน้อย แต่เรายังมีนะลูก ลูกต้องสู้ (ร้องไห้) เขาบอกว่าครับ จะสู้ (ร้องไห้)
โอกาสกลับมาเดินได้อาจไม่เหมือนเดิม เป็นทั้งสองขาเลยมั้ย?
แม่กอล์ฟ : ใช่ค่ะ เครื่องทับที่กระดูกสันหลังโดนเส้นประสาทไขสันหลัง ทำให้ไม่สามารถเดินได้อีกค่ะ
อาการอื่นๆ มีอีกมั้ย?
แม่กอล์ฟ : ที่ปอดช้ำ มีกระดูกซี่โครงด้านหน้าหัก หมอบอกว่าน่าจะต่อเองได้ แต่ข้างหลังหมอผ่าตัดให้แล้ว ใส่เหล็กแล้ว แต่คงไม่สามารถเดินได้อีกค่ะ
บริษัทติดต่อมาบอกว่าจะโอนเงินให้วันไหน?
แม่กอล์ฟ : น่าจะวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ เขาได้เบอร์แม่ เพิ่งติดต่อ ติดต่อครั้งเดียว แล้วไม่ติดต่ออีกเลย เขาไม่ได้บอกตัวเลข แต่บอกว่าจะให้เป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง แม่บอกว่าส่วนของแม่ แม่ไม่รับ แม่อยากให้เป็นส่วนของกอล์ฟ เพราะกอล์ฟไม่สามารถทำงานได้อีก ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ (ร้องไห้) กอล์ฟคือเสาหลักของแม่ ไหนจะต้องส่งน้องเรียน (ร้องไห้)
กอล์ฟทำงานที่บริษัทกี่ปีแล้ว?
แม่กอล์ฟ : ประมาณ 3-4 ปีค่ะ แม่มีลูก 2 คน คือกอล์ฟกับน้องสาว เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
ที่ผ่านมากอล์ฟเดินทางแบบนี้บ่อย?
แม่กอล์ฟ : บ่อยค่ะ แม่บอกตลอดว่าถ้าลูกเดินทางไปต่างจังหวัดบอกแม่นะ แม่ขอพรให้ตลอดทุกครั้งที่เดินทาง แต่วันที่เกิดเหตุ กอล์ฟไม่ได้โทร เขาบอกเขาลืม (ร้องไห้)
แม่พีช : เหมือนแม่เลย เขาจะโทรบอกแล้วให้อวยพรให้เขาหน่อย (ร้องไห้) วันที่เกิดเหตุวันนั้นไม่ได้คุยกันเลย
ทนายตุ๋ย : สิทธิที่คุณแม่จะได้รับคือกองทุนเงินทดแทน จะได้ร้อยละ 70 จากค่าจ้างที่กอล์ฟเขาได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี อันนี้ตามกฎหมาย ยังไงคุณแม่ลองคุยกับพีชดู เชื่อว่าเดี๋ยวนายจ้างต้องส่งเอกสารไปยืนยัน ส่วนเรื่องฟ้องนายจ้าง และคนขับรถ ก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย ไปใช้สิทธิ์ที่ศาลได้อีกส่วนนึง
แม่พักยังไง แม่เช่าโรงแรมอยู่ตอนมาดูแลกอล์ฟ?
แม่กอล์ฟ : ช่วงแรกเช่าอยู่ แต่ตอนนี้ต้องมานอนอยู่ที่ระเบียงที่ห้องคนไข้ค่ะ ครั้งแรกมากับลูกสาว แต่ให้ลูกสาวกลับก่อน แม่ต้องอยู่เฝ้าคนเดียวค่ะ
พีช : น่าจะอยู่ห้องรวมครับ
แม่กอล์ฟ : รักษาใช้สิทธิประกันสังคม กองทุนทดแทนค่ะ
ทนายตุ๋ย : จะย้ายน้องไปที่จังหวัดตรังมั้ย
แม่กอล์ฟ : แม่ก็อยากย้ายค่ะ แต่กลัวเคลื่อนย้ายเขาลำบาก
ทนายตุ๋ย : ต้องดูว่าเฮียจะมีน้ำใจเรื่องเอกสาร การดูแล การสนับสนุนการเดินทางด้วย
อยากให้เฮียได้ชี้แจง พูดให้ชัดว่า ทางเพชร กอล์ฟ โอ๊ต เฮียจะดูแลยังไงบ้าง แม่ได้คุยกับกอล์ฟ สภาพจิตใจกอล์ฟเป็นยังไงบ้าง?
แม่กอล์ฟ : ดีขึ้นกว่าวันแรกค่ะ แม่พยายามพูดให้เขาสู้ ถึงโอกาสน้อย แต่โอกาสนั้นยังมี
อยากเรียกร้องอะไรกับเฮีย นายจ้างกอล์ฟ?
แม่กอล์ฟ : อยากให้เขาช่วยเหลือดูแลกอล์ฟ เพราะกอล์ฟไม่สามารถทำงานได้ อยากให้เขามาดูแลมากกว่านี้ค่ะ นี่เขาไม่มาดูเลย (ร้องไห้)
หมอบอกว่าต้องดูแลรักษาอีกนานแค่ไหน?
แม่กอล์ฟ : หมอยังไม่บอกค่ะ
ต้องการอะไรเพิ่มเติม?
แม่กอล์ฟ : ไม่ขออะไรมาก อยากให้ช่วยเยียวยากอล์ฟ ดูแลกอล์ฟค่ะ
น้องทุพลภาพ น้องยังทำงานให้เฮียได้มั้ย?
ทนายตุ๋ย : คงทำงานไม่ได้แล้ว นายจ้างต้องเลิกจ้างไป แต่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เดี๋ยวมีอีกสิทธิ์ คือผิดสัญญาจ้างแรงงาน แต่ต้องไปเข้าเป็นกระบวนการตามกฎหมาย
แม่อยากให้เฮียเยียวยา ดูแล ไม่ทอดทิ้ง?
แม่กอล์ฟ : ใช่ค่ะ รวมทั้งเจ้าของรถด้วย ช่วยมาสอบถามหน่อย นี่ไม่ติดต่อเลยค่ะ อยากพูดถึงเฮียนะคะ อยากให้เถ้าแก่ เจ้าของบริษัท มาช่วยรับผิดชอบ ดูแลกอล์ฟบ้างค่ะ (ร้องไห้)
โอ๊ต : พี่กอล์ฟ เป็นคนศักยภาพในการทำงานสูงมาก มีปัญหาอะไรเขาแก้ได้หมดเลย เขาเป็นเสาหลักของบ้านด้วย ถ้าไม่มีกองทุนประกันสังคม ผมไม่รู้เขาจะได้ผ่าตัดหรือเปล่า ตอนแรกแจ้งมาว่าได้ผ่าวันอื่นที่ไม่ใช่วันจันทร์ ครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อให้ผ่าตัดให้เร็วที่สุดเอง
พีช : ตอนแรกเฮียบอกว่าต้องนั่งรถกลับมารักษาที่ประกันสังคมที่น้องยื่นสิทธิไป แต่ไม่ได้จัดหารถให้
ทนายตุ๋ย : เฮียไม่ดูแลอะไรเลย เฮียซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้พนักงานมั้ย
โอ๊ต : เท่าที่ทราบไม่มีครับ เคยร้องขอไปแล้ว แต่ไม่มี
ทนายตุ๋ย : สวัสดิการพนักงานมันหายไปไหนหมด
พีช : จริงๆ ควรมี เพราะมันเป็นการเดินทาง
ลูกจ้าง 13 คน ต้องเดินทางแบบนี้ตลอด?
ทนายตุ๋ย : เฮียไม่ซื้ออะไรเลย ไม่ทำอะไรเลย
พีช : วันที่เขาส่งทนายมาขอโทษ และมาร่วมงาน ทนายก็ขอโทษแทนเฮีย บอกว่าที่บ้านมีสิทธิ์ฟ้องแพ่งตามกฎหมาย ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีเจตนามาไกล่เกลี่ย
ทนายตุ๋ย : ฟ้องมันฟ้องอยู่แล้วครับ แต่ขั้นต้นเฮียต้องเยียวยาก่อนมั้ย แสดงเจตนาก่อน
กรณีกอล์ฟ ที่ช่วงล่างทุพพลภาพ เคยเห็นบางบริษัทลูกน้องเกิดอุบัติเหตุ แต่นายจ้างเขายังดูแลอยู่?
ทนายตุ๋ย : เขาทำได้ในตำแหน่งอื่น แต่นายจ้างจะทำมั้ย แค่นี้เขายังไม่รับผิดชอบเลย แล้วจะรับผิดชอบชีวิตกอล์ฟต่อได้มั้ย
จากที่โอ๊ตบอกว่าเขามีศักยภาพในการทำงานมาก แสดงว่าสมองเขาดีมาก?
โอ๊ต : ใช่ครับ เขาเก่งมาก
เขาแก้ปัญหาได้ แม้ช่วงล่างเดินไม่ได้ แต่สามารถนั่งวีลแชร์ได้ วางแผนแก้ปัญหาใช้สมองของเขา เฮียต้องดูแลเขาต่อมั้ย?
ทนายตุ๋ย : เฮียได้ประโยชน์ทางภาษีในเชิงธุรกิจด้วย ผมว่าเฮียต้องทำ และเป็นการรับผิดชอบที่เห็นได้ในระยะยาวด้วย
อยากให้เฮียทำ?
ทนายตุ๋ย : สิทธิมันมี แต่อยู่ที่ว่าความรับผิดชอบของนายจ้างที่ต้องทำเบื้องต้นคืออะไรก่อน ช่วงรักษาตัวเฮียต้องรับผิดชอบทุกอย่าง ค่าแรงยังต้องจ่าย และไม่ต้องลาออกหรอกครับ ถ้าเฮียเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน พอพี่หมวยพูด เฮียได้ประโยชน์ และเป็นการรับผิดชอบกอล์ฟด้วย
การจ้างรถ เราต้องเช็กยังไง?
อาภากร : จริงๆ สอบถามเขาก็ได้ ถ้าไม่มั่นใจ ทางเว็บไซค์ คปภ. ก็ตรวจสอบได้ว่ารถคันนี้มีพรบ.หรือไม่อย่างไร ตรวจเช็กได้เลย แต่ภาคสมัครใจยังตรวจเช็กไม่ได้ คีย์เลขทะเบียนเช็กเลย ถ้าไม่มีพรบ.อย่าขึ้นครับ เสี่ยง ไม่คุ้ม
ตอนนี้เฮียปิดเครื่อง?
ทนายตุ๋ย : เฮียไม่น่าเพิกเฉย ต้องรีบรับโทรศัพท์ บอกการดำเนินการเบื้องต้นก่อนก็ได้ ให้รีบบรรเทาก่อนสงกรานต์นี้
ตอนนี้แม่กอล์ฟไม่มีที่นอน?
ทนายตุ๋ย : รวมทั้งส่งทนายไปช่วยดูแลเรื่องเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม ให้เขาได้สิทธิ์กลับไปรักษาที่บ้านจะได้ลดภาระมากกว่านี้
อยากบอกอะไรเฮีย?
พีช : ชีวิตคนสำหรับน้องผม มันวัดด้วยตัวเงินไม่ได้จริงๆ แต่ที่เฮียพูดมา 1 แสน ครอบครัวเรารับไม่ได้จริงๆ มันเป็นการไม่ให้เกียรติกัน
แม่พีช : ให้ออกมาดูแลรับผิดชอบให้มากกว่านี้ ที่เฮียให้มา มันตีราคาต่ำกว่าชีวิตของลูกแม่ที่เสียไป เอาเงินล้านมากองให้แม่ แม่ก็ไม่เอาหรอก (ร้องไห้) ช่วยดูแลลูกน้องทั้งสามคนให้มากกว่านี้เถอะค่ะ สงสารเขาด้วย และสงสารน้องที่จากไปด้วย
โอ๊ต : อยากให้ช่วยเซฟการทำงานหน่อยครับ ทำประกันไว้เผื่อเกิดเหตุแบบนี้ ตอนนี้พี่กอล์ฟเขายังมีชีวิตอยู่ อยากให้เยียวยาเขาให้ดีๆ กว่านี้
เขาต้องดูแลโอ๊ตให้ดีกว่านี้ด้วย ขนาดโอ๊ตยังไม่มีรถมารับกลับไปเลย?
ทนายตุ๋ย : ในส่วนนายจ้าง ลูกจ้างก็เป็นส่วนนึงในครอบครัวในการทำงาน ทำให้คุณมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ อยากให้สิทธิ์เขา อยากให้ดูแลเขาให้เต็มที่ อย่าเพิกเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างน้อยทุกคนเป็นมนุษย์ ค่าของทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ไม่ว่าคุณอยู่ในฐานะไหน