รักไม่ลงตัว! “ยูกิ ไหทองคำ” ควง “พีพี” ออกงานแต่ยังงอนกัน 100% ลั่นไม่เชื่อใจ ฝ่ายชายรับผิด ติดเที่ยว ติดเพื่อน

“ยูกิ ไหทองคำ” ควง “พีพี” ออกงานแต่รักไม่ราบรื่น เผยยังงอนกันไม่เลิก เหตุฝ่ายชายติดเพื่อนเหมือนเดิม แม้ยอมรับผิดและพยายามปรับปรุง แต่ฝ่ายหญิงลั่นยังไม่เชื่อใจ ย้ำชัดแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้
ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันมาก็มีข่าวว่าคู่รักนักร้องลูกทุ่ง “ยูกิ ไหทองคำ” กับหนุ่ม “พีพี พีรชา”มีเรื่องทะเลาะจนมีข่าวว่าส่อแววเลิกรากันอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาร่วมงานสงกรานต์ 2569 “ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก” จัดกิจกรรมใหญ่ “ไป–กลับทั่วไทยปลอดภัยกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก” ฉลอง 23 ปี ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ยอมรับว่ามีเรื่องให้งอนกันตลอด เพราะฝ่ายชายยังติดเพื่อนและติดเที่ยว
พีพี : “ความรักก็ดีครับ (หัวเราะ) ก็มีงอนกันบ้างครับ ส่วนใหญ่ก็เรื่องเดิมๆ เรื่องติดเพื่อนครับ ผมอาจจะติดเพื่อน ไปเที่ยวบ่อย”
ยูกิ : “เขาก็ไม่ปรับค่ะ เหมือนเดิม”
พีพี : “ขอโทษครับ ขอโทษแม่อุ้มด้วยนะครับ”
ยูกิ : “ส่วนใหญ่ก็หลายๆ เรื่องค่ะ ก็พยายามกันทั้งคู่แหละค่ะ”
พีพี : “ก็รู้ว่าผิด มีเวลาให้เขาน้อย เขายิ่งไม่มีเวลากับเราอยู่ด้วย ก็ปรับอยู่ครับ พยายามปรับตัวอยู่ครับ ก็พยายามไปเจอเพื่อนน้อยลง”
ยูกิ : “เขาขอโทษแรกๆ ก็หายค่ะ แต่หลังๆ มาเริ่มไม่แล้ว เพราะว่าก็ยังเหมือนเดิม คือเรื่องหลังบ้านเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน จริงๆ กลัวดรามามากกว่า แต่ก็ยังรักกันดีค่ะ”
พีพี : “มีเรื่องเพื่อนอย่างเดียว เรื่องผู้หญิงไม่มีครับ อยู่ในหูในตาตลอด”
บอกแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ยังไม่เคยเรียกคุย แต่โทร.มาถามด้วยความเป็นห่วงบ้าง
ยูกิ : “เรื่องงานมันก็ต้องแยกให้ได้ค่ะ เพราะผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสรับงานมาแล้ว เราก็ต้องทำงานไปก่อน เรื่องส่วนตัวเอาไว้หลัง จริงๆ แล้วอาจารย์ไม่ได้เรียกคุยค่ะแต่ก็จะมีโทร.มาเป็นห่วงบ้างว่าตอนนี้ยังโอเคไหมลูกสาว เพราะเขาก็เป็นห่วง เพราะว่ามันก็จะส่งผลเรื่องของงานด้วย แต่ที่ผ่านมายังไม่ถึงขั้นทะเลาะกันจนกระทบเรื่องงานค่ะ”
พีพี : “จริงๆ ก็อยากให้มันดีขึ้นแหละครับ ก็พยายามอยู่ ด้วยความที่อาจจะเพิ่งมาทำความรู้จักกันซะมากกว่า มันเลยยังไม่จูนกัน ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันนิดหนึ่ง ก็รักเขาเหมือนเดิมครับ (หัวเราะ)”
ยูกิ : “เชื่อได้หรือเปล่า (หัวเราะ) ความจริงตอนนี้ก็ยังงอนแบบ 100% อยู่ค่ะ”
พีพี : “ผมมาทำอะไรวะเนี่ย (หัวเราะ) ก็รับเรื่องครับ รู้ตัวครับ ก็แก้ไขได้ครับ”
ยูกิ : “ไม่ค่ะ (หัวเราะ) ไม่เชื่อ ปกติไม่ได้ง้อยากนะคะถ้ามันไม่ปรี๊ดแบบปรี๊ดจัดๆ เพราะเคยคุยกันแล้วค่ะ เขารู้ค่ะ แต่เขาไม่ทำ”
พีพี : “ขอโทษรอบที่พันแล้วครับตอนนี้”
เผยเรื่อง กอข้าวเดอะซีรีส์ (The Series) กระแสดี เตรียมรอถ่ายทำ EP. ต่อไป
ยูกิ : “ใช่ค่ะ ตอนนี้ยังปล่อยเป็นเดอะซีรีส์อยู่ แต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยว EP. 3 จะตามมานะลูก แต่ก็ยังไม่ถ่ายเลยค่ะ”
พีพี : “เพราะพระเอกนางเอกทะเลาะกัน หยอกๆ (หัวเราะ) ไม่ใช่ คิวไม่ว่างครับ”
ยูกิ : “แต่ ep.ที่ผ่านมาก็กระแสดีมากค่ะ ก็ขอบคุณที่ซัปพอร์ตพวกเราด้วยนะคะ เรื่องงานตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะ โอเคดี ก็สนุกสนาน ทัวร์ยาวเลยค่ะ ก็มีเล่นบ้าง มีว่างบ้าง สลับๆ กันไป ก็ดีแล้วมันจะได้ไม่โหมงานเกินไป ร่างกายจะได้พักบ้าง วิธีฮีลใจเวลาเหนื่อยจากการทำงานสำหรับหนูก็ไปเที่ยว แล้วก็ครอบครัวค่ะ พ่อกับแม่ แล้วก็นอนค่ะ”