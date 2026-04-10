“สุรชาติ สมบัติเจริญ” โพสต์จุดดรามา อ้างมีหลานตัวจริงแค่คนเดียว?

เรื่องราววุ่นๆ ในตระกูลสมบัติเจริญยังไม่จบ ล่าสุด “สุรชาติ สมบัติเจริญ” โพสต์อวดภาพน้องชาย “สุรเดช สมบัติเจริญ” และหลานสาวคนสวย แต่อ่านแคปชั่นแล้วถึงกับร้องห๊ะกันทั้งโซเชียลกับคำที่ระบุว่า “หลานตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวของสมบัติเจริญ”
“มาดฝุด ๆ เลยน้องชายที่รักที่สุด สุรเดช สมบัติเจริญ และหลานตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวของสมบัติเจริญ สวยจริง น่ารักจริง หลานลุง”
งานนี้ทำชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่น อาทิ อ้าว!! , มีหลานตัวจริงตัวปลอมด้วยเหรอคะ , อ้าว เลือกทีมซะแล้ว , ห๊ะ หลานเพียงหนึ่งเดียวของสมบัติเจริญ , อ้าว ไหงงั้น , เปิดประเด็นอีก , ครอบครัวเขามีปัญหากันเองเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของพ่อสุรพลลงหน้าหนึ่งข่าวใหญ่โตงั้นเลยทำให้กัดกันเอง , ห๊ะ!, เรื่องเยอะ ไม่จบ ฯลฯ