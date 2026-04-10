"ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” อายุ 75 ปี ไม่เคยมีโรค! ชีวิตนี้ไม่อยากป่วยติดเตียง ตรวจมะเร็งทุกปีมา 20 ปี จนหมอขอร้องให้หยุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไม่อยากนอนติดเตียง ต้องเริ่มวันนี้! Tuck Talk เปิดเคล็ดลับสุขภาพดีฉบับ “ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” ในวัย 75 ปี ที่ไม่มีโรค เพราะวินัยเล็ก ๆ ที่ทำต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตรวจละเอียดทุกอวัยวะไม่ปล่อยให้คลาดสายตา จนหมอยังต้องเบรก! เพราะเนื้อมันงอกไม่ทัน กินดี ออกกำลังกาย เพราะ ชอบไม่ใช่กระแสเลยทำได้นานและเห็นผลจริง เลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติ ฝึกใจให้สงบ เพราะความคิดคือตัวการทำร้ายร่างกายได้มากกว่าที่คิด! 
จัดระเบียบชีวิตตัวเองยังไง ?
“จัดระเบียบชีวิตตัวเอง จะเป็นคนที่ชอบพูดคุยกับตัวเอง ก็บอกว่าเราจะเป็นคนที่อยากจะแข็งแรง เราไม่อยากจะวันหนึ่งแก่แล้วนอนติดเตียง เพราะฉะนั้นต้องลุกมาทำอะไรที่จะทำให้สุขภาพของเราดี และการดีไม่ใช่แบบว่าทำไปตามแฟชั่น ไม่ได้ ต้องมีวินัย คนก็มีติงๆ บอก ป้าเป็นคนซีเรียสมาก ทำไม ดูที่สตริก ๆ กัน ยังเจ็บไข้ได้ป่วยกันอย่างนี้ แล้วลองไม่สตริก แล้วลองไม่ให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงๆ ไปเดี๋ยวเราก็ลืม เดี๋ยวเราก็เลิก อะไรที่ทำตามแฟชั่นแล้วจะทำต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มี และบางคนไม่มีแรงบันดาลใจ แล้วบางคนก็จะมีข้ออ้างต่างๆ ว่างานก็เยอะอยู่แล้ว ต้องมาอะไรหนักหนา เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสมมติว่าเริ่มต้นจากความชอบ ยังไงมันจะไม่หลุดไปจากชีวิตเราเลย”

เคยป่วยครั้งสุดท้ายที่ต้องหาหมอเมื่อไหร่ ?
“มีทุกคนบอกทำไมเราหาหมอนักหนา พาตัวเองไปหาหมอตลอด ชอบมากเลยในการไปหาหมอ เป็นการตรวจร่างกายประจำปี อยากทราบบ้างไหมว่าไปที่ไหน สถาบันมะเร็ง คนบอกว่าไปอะไรนักหนา จะไปหาอะไรให้เจอเหรอ สถาบันมะเร็ง ไปทำไม ก็ไปตั้งแต่ก่อนที่มันยังไม่เป็นสิ เพราะฉะนั้นไปมา 10-20 ปีแล้ว สถาบันมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งตรวจอะไรบ้าง ?
“เราไม่ต้องไปล้วงไปควัก หมอเขาจะดูเอง จับเต้านม บีบบี้ ขยี้ขยำ เห็นไปทุกปี นมไม่แตกเหรอป่านนี้ เพราะว่าเวลาที่ท่านผู้ชายอาจจะไม่รู้จัก ว่าเวลาที่ไปตรวจเต้านม เขาจะเอาเนื้อนมใส่เข้าไป แล้วเอาแผ่นเหล็กบนล่างแล้วก็บีบเข้าไปแบน ๆ เลย เราไปทำตลอด เพราะเราจะรู้ว่ามะเร็งเต้านมบางทีเห็นเพื่อนเราดี ๆ สุขภาพก็ดีแล้วทำไมถึงได้เป็น เพราะฉะนั้นไปในการตรวจร่างกายประจำปี ช่องท้องบน ช่องท้องล่าง ตรวจลำไส้”

ตรวจบ่อยแค่ไหน ?
“ความจริง 5 ปี 10 ปี แต่ว่าธรรมดาเคยไปครั้งหนึ่งแล้วอีก 2 ปีตรวจอีกแล้ว หมอบอกเราลำไส้สวยมากเห็นเป็นขดๆ เกลี้ยงเกลา ไม่เคยมีอาการป่วยแบบที่ต้องนอนโรงพยาบาล ไข้หวัดก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเลย เราตรวจหมดเลยทุกอย่าง ปอด ปัสสาวะ แล้วที่จะไปประจำคือ ศูนย์ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่อาคารสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาฯ ดีมาก ตรวจละเอียดมากถามทุกอย่างเลย แล้วกลับบ้านด้วยการจ่ายเงิน 50 บาท แต่ต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป”

ทำไมถึงต้องกินมังสวิรัติ ?
“การกินมังสวิรัติ จริงๆ นิสัยการกินของตัวเราเองจะไม่ชอบอะไรที่รีบ ๆ จะไม่ชอบอะไรที่เคี้ยวยาก เพราะบางทีเมื่อก่อนเวลาทำงานเวลาเรากระชั้น กว่าจะนั่งกินเพราะถ้าเผื่อกินอาหารเคี้ยวแล้วไม่ถึง 30 ครั้งก็จะไม่กลืน เพราะว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเกิดเรากินอะไรที่เคี้ยวก็ยังไม่ละเอียดมันเข้าไป แล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปทั้งดุ้นๆ แบบนี้ กระเพาะเราซึ่งมันเป็นเนื้อที่มันน่าสงสาร กว่ามันจะมาย่อยให้เรานึกออกไหม
แล้วอีกอย่างหนึ่ง มันจะอืด เฟ้อ เรอ เหม็นเปรี้ยว ถ้าเผื่อเรากินไปแล้วให้ร่างกายมันมีภาระ ข้อที่ 1 กินช้า ข้อที่ 2 ไม่มีเวลาขอไม่กิน แล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วมาตามกิน พี่เลี้ยงยังบอกเลยบอกว่ารีบ ๆ เลยวันไหนจะไปทำงาน เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราต้องกินให้มันละเอียดช้า ๆ”

คนที่กินมังสวิรัติต้องมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพศึกษาเรื่องนี้ยังไง ?
“เวลาตอนที่จะกิน ไม่ได้กินเพราะเตรียมตัวแล้วว่าฉันจะกิน วันดีคืนดีไปเห็นเขาฆ่าสัตว์ ถากหัวปลา แล้วเราเห็นปุ๊บเราก็มันจำเป็นเหรอว่าเราจะต้องกินปลา ไม่ต้องกินก็ได้ เราจะไม่ต้องให้เขาตาย เราก็เลยเลิก แล้วพอเลิกก็ปิดสวิตช์เลย แต่ว่าที่บอกว่าเราจะต้องศึกษา ก็ในช่วงแรก ๆ กลุ่มอโศกเป็นกลุ่มที่กินมังสวิรัติเป็นกลุ่มแรก เราไปเลย แล้วไปดูว่าเขามีอาหารอะไรบ้าง แล้วก็ดี ๆ ผู้คนก็มีจิตเมตตาแล้วคอยบอกเรา สิ่งที่จะต้องมีก็คือโปรตีน เราไม่ได้จากเนื้อสัตว์แล้ว จะมาจากเต้าหู้ เห็ด ถั่ว ธัญพืชต่าง ๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องกินให้ครบ เอาแค่ไม่หิวไม่ใช่เอาอิ่ม”

ไข่ก็ให้โปรตีนปกติทานเยอะไหม ?
“ตอนแรกไม่ค่อยเยอะ ไข่ไม่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอล จะกินไข่ประมาณ 1-2ฟองกินไปตามปกติ แต่ที่ไปที่ศูนย์ผู้สูงวัยสุขภาพดีมีแผนกโภชนาการ พอเสร็จแล้วถามว่าทานอะไรบ้าง คุยกับนักโภชนาการ เต้าหู้ให้กินเป็นแผ่น ไข่แดงอย่ากินมากเกินไป เวลาเช็คร่างกายคอเลสเตอรอลเราไม่ขึ้นสูงปรี๊ด เราไม่ให้เกิน 200”

ตอนที่เลิกกินเนื้อสัตว์ สิ่งที่พบว่ามันยากที่สุดของการกินมังสวิรัติคืออะไร ?
“มันไม่ยาก แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเสียแล้ว ก็กินไป เพราะเราไม่ใช่คนแสวงหาการกิน มันไม่ได้ทน ถ้าเผื่อทนเมื่อไหร่เราจะทำไม่ได้ ไม่เคยเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเกิดอาการขึ้นมา คือไม่สบายตอนนั้น เป็นหวัด เป็นไข้ ในใจมันข้างในมันโหยหามาก ข้าวต้มปลาสลิด แล้วเราก็แบบอยากกิน ทำไม่ได้ ๆ เราต้องไม่กิน แล้วเราก็ไปที่มังสวิรัติ เพราะชอบไปซื้อกับข้าวเขาซื้อวัตถุดิบ ก็บอกว่าอยากกินมากเลยข้าวต้มปลาสลิด เขาก็ดีให้คำแนะนำก็บอกว่ามารมันมาลองใจค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่ได้กิน แค่ครั้งเดียวแล้วไม่เคยอยากอะไรอีกเลย”

มีอาหารเสริมอะไรที่ต้องกินไหม ?
“ไม่ทานอาหารเสริมเลย แต่วิตามินคนละเรื่องกัน วิตามินหมอจะบอกว่าเป็นมังสวิรัติ บางมื้อบางทีถ้าเผื่อกินอาหารไม่ครบ ก็จะจะขาดวิตามิน B เพราะฉะนั้นหมอก็จะบอกว่า B1, B6, B12 แล้วก็วิตามิน C จะได้ไม่เป็นหวัด แล้วก็วิตามิน D แก่แล้ว แนวโน้มเดี๋ยวกระดูกหักกระดูกแตก แล้วก็ประคอง ๆ ไว้ ก็จะกินแค่นี้”

แบ่งเวลาการออกกำลังกายยังไง ?
“ไม่มีเลย เพราะว่าจะไม่ไปแบบฟิกซ์ (Fix) ว่าต้องอย่างงี้ วันนี้ไม่ออกกำลังกายไม่ได้ แต่ว่าในการทำเราต้องรู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไร แล้วมันก็ติดตัวเรา เพราะเราทำไว้แล้วเราสะสมไว้แล้วใช่ไหม เรื่องกล้ามเนื้อต่าง ๆ กับโยคะ แต่ว่าบางทีเราก็ต้องแบบว่าให้เห็นว่าในการฝึกเพื่ออะไร ทุกคนมาสตูดิโอบอกอยากได้รูปร่างสวย เราก็เลยบอกเอาสุขภาพก่อนเถอะ รูปร่างสวยมันคือของแถม เพราะว่าโยคะนี่มันคือการเหลาร่างกายให้เรียวเล็กและกระชับ มันไม่ใช่อยู่ ๆ มันผอมเฉพาะส่วนมันลงหมดเลย ก่อนไปเริ่มฝึกโยคะน้ำหนัก 58 พอตอนไปฝึกแล้วจะเหลือประมาณ 52-53 แล้วมันก็อยู่อย่างงั้น แล้วก็ชอบปั่นจักรยานเสือหมอบ”

เคยเครียดไหมหรือโมโหใครไหม ?
“ไม่ค่อยนะ แต่ว่าพอเวลาโมโหแล้วด่ามันยังหัวเราะ เขานึกว่าเราพูดตลก ฉันโกรธแกนะ ฉันกำลังโมโห ให้รู้นะว่าฉันโมโหแกเรื่องอะไร จะไม่เก็บกดพูดกันเลยเรื่องนี้อย่างงี้ ๆ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมี จะไม่เก็บกดเอาไว้ ก็จะมีวิธีเอาออกอย่างเช่นการแผ่เมตตาให้ แล้วเราก็จะไม่พูดคำหยาบกับใคร”

อะไรที่คิดว่ามันทำร้ายสุขภาพเรามากที่สุด ?
“ความคิด ใจมันนำทุกอย่างเลยนะ เพราะฉะนั้นดี ๆ ความคิดอย่าไปสร้างเรื่องลบ สมมติว่าลบเรื่องหนึ่ง เกลียดนี่อย่างงี้ ในใจเราคิดว่านี่มันน่าจะเกลียดมันได้อีกเรื่องอะไร หลั่งไหลเข้ามา เราไม่เอาไง เป็นคนไม่อยากสะสมอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ดี แล้วจะสะสมทำไม”

มองภาพตัวเองตอนอายุ 80-100 ไว้ไหมว่าเป็นอย่างไร ?
“ไม่เลย ทำจริง คืออยู่กับปัจจุบัน ฉันไม่ได้อยู่ถึง 100 หรอก วันหนึ่งจะได้นอนติดเตียงแน่ ๆ ถ้าเผื่อสมมติอะไรก็ไม่เอา กินก็ไม่อยากกินดี ออกกำลังกายก็ไม่อยากออกกำลังกาย คิดก็อยากคิดแต่เรื่องลบ เพราะฉะนั้นทุกอย่างทำอะไรไปแล้ว มันสุมกลับเข้ามาอยู่ในตัวของเรา เราเป็นคนรับ คนนั้นที่เราด่ามัน เราโมโหมัน ไปไหนเราไม่รู้ นี่ยังแบบว่าโมโหอยู่ แล้วเวลาโมโห เครียดนะ รีบไปดูกระจก หน้าฉันเป็นอย่างนี้เหรอ”

"ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” อายุ 75 ปี ไม่เคยมีโรค! ชีวิตนี้ไม่อยากป่วยติดเตียง ตรวจมะเร็งทุกปีมา 20 ปี จนหมอขอร้องให้หยุด
"ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” อายุ 75 ปี ไม่เคยมีโรค! ชีวิตนี้ไม่อยากป่วยติดเตียง ตรวจมะเร็งทุกปีมา 20 ปี จนหมอขอร้องให้หยุด
"ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” อายุ 75 ปี ไม่เคยมีโรค! ชีวิตนี้ไม่อยากป่วยติดเตียง ตรวจมะเร็งทุกปีมา 20 ปี จนหมอขอร้องให้หยุด
"ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” อายุ 75 ปี ไม่เคยมีโรค! ชีวิตนี้ไม่อยากป่วยติดเตียง ตรวจมะเร็งทุกปีมา 20 ปี จนหมอขอร้องให้หยุด
"ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ” อายุ 75 ปี ไม่เคยมีโรค! ชีวิตนี้ไม่อยากป่วยติดเตียง ตรวจมะเร็งทุกปีมา 20 ปี จนหมอขอร้องให้หยุด