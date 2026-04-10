“สังเวชนียสถานซิมโฟนี” ปรากฏการณ์ดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ของไทย ถ่ายทอดพุทธประวัติผ่านซิมโฟนีสุดยิ่งใหญ่ สะกดผู้ชมแน่นหอประชุมจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับแวดวงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการจัดแสดง “สังเวชนียสถานซิมโฟนี” (Buddha Symphony) บทเพลงซิมโฟนีขนาดใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติผ่านภาษาดนตรีอย่างลึกซึ้งและทรงพลัง ผสานศิลปะการแสดงหลากหลายแขนงเข้าด้วยกันอย่างงดงาม จนสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างล้นหลาม ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“สังเวชนียสถานซิมโฟนี” (Buddha Symphony) ถือเป็นผลงานบทเพลงขนาดใหญ่แรกของไทยที่อิงเรื่องราวพุทธประวัติ โดยถ่ายทอดผ่านโครงสร้าง 4 องก์หลัก อ้างอิงจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง อันเป็นสถานที่สำคัญในพุทธศาสนา ได้แก่ ประสูติ (ลุมพินีวัน) การเริ่มต้นแห่งพระพุทธเจ้า, ตรัสรู้ (พุทธคยา) การค้นพบสัจธรรม, แสดงปฐมเทศนา (สารนาถ) การเผยแผ่พระธรรม และปรินิพพาน (กุสินารา) การดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Symphony Orchestra) ที่มีอายุยาวนานถึง 35 ปี จัดแสดงดนตรีปีละ 2 ครั้ง ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงเฟสติวัลคอรัส(Festival Chorus) ที่ร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงสุดตระการตาภายใต้การประพันธ์และอำนวยเพลงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่และเข้าถึงอารมณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ ผู้ประพันธ์เพลงและวาทยกร เปิดเผยว่า “บทเพลงทั้ง 4 องก์ มีความยาวรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที บรรเลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เปรียบเสมือนบทสรรเสริญพระพุทธคุณที่กลั่นกรองจากพลังศรัทธาและความเชื่อ การแสดงในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้งานนี้สำเร็จไปด้วยดีจนได้รับความชื่นชมจากผู้ชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจ และถ่ายทอดพุทธวัจนสู่ผู้ฟังผ่านดนตรีได้อย่างงดงามครับ”
ด้าน รัชดา สัทธาพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท โกลบอลพลัส อินเตอร์เทนเมนท์ เอเจนซี จำกัด ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนในการมอบของที่ระลึก กล่าวว่า“เรารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการแสดง ‘สังเวชนียสถานซิมโฟนี (Buddha Symphony)’ ซึ่งถือเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมของไทย การนำเรื่องราวพุทธประวัติมาถ่ายทอดผ่านดนตรีในรูปแบบซิมโฟนี ไม่เพียงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงศรัทธาเข้ากับศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่าผลงานลักษณะนี้จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของไทย และสามารถต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติได้ในอนาคต”
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงดนตรี และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเข้าร่วมรับชม อาทิ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาตราจารย์,ศาตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ, ศาตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และคุณรัชดา สัทธาพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทโกบอลพลัส อินเตอร์เทนเมนท์ เอเจนซี จำกัด สะท้อนถึงความสำคัญของการแสดงในฐานะหมุดหมายใหม่ของวงการดนตรีซิมโฟนีไทยอีกทั้งผลิตภัณฑ์กลิ่น คามาคาเมต (Karmakamet) ร่วมเติมเต็มประสบการณ์แห่งสุนทรียภาพในมิติที่หลากหลาย ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ จนผู้ชมจำนวนมากต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การแสดงครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ “ยิ่งใหญ่ ตระการตา และเข้าถึงจิตใจ” สามารถถ่ายทอดพุทธธรรมผ่านเสียงดนตรีได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง