"ไฮโซน้ำหวาน" เปิดมิติใหม่ไลฟ์ขายของกลางทะเล ลั่นขายเอาสังคมไม่รวยจริงทำไม่ได้

พักก่อนข่าวเก่าๆ เพราะนาทีนี้ "ไฮโซน้ำหวาน" พัสวี พยัคฆบุตร ตัวแม่ขอสลัดลุคเรียบหรู มาสวมวิญญาณแม่ค้าออนไลน์สายเปย์แบบสับ ล่าสุดทำเอาอ่าวไทย-อันดามันสะเทือน เมื่อเจ้าตัวเปิดมิติใหม่แห่งการขาย ขนทัพสินค้าไปไลฟ์สดกลางทะเล จ.กระบี่ ท้าแดดท้าลมแบบไม่แคร์สื่อ
งานนี้บอกเลยว่า คนดูตาแตก" ไม่ใช่เพราะชีใส่ชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ใดๆ แต่เพราะสินค้าแต่ละอย่างราคาถูกเว่อร์จนน่าตกใจ โดยเฉพาะ นาฬิกาสมาทวอท ย้ำนะจ๊ะสมาทวอช ที่เจ้าตัวเปิดนาทีทองหั่นราคาสนั่นหวั่นไหว เรือนละ 9 บาท เรือนละ 99 บาท ไม่ได้มีแค่เรือนสองเรือนประดับบารมีนะคะ แต่นางขนมาปล่อยทีละ หลายร้อยเรือน จนชาวเน็ตถึงกับคอมเมนต์ถามว่า “พี่ขายเอาสังคมหรือเปล่าคะ“ เพราะราคาที่กดออกมานั้น ลำพังแค่ค่าสั่งผลิตยังไม่ได้เลยแม่! งานนี้ใครไวก็ได้ไป
ในขณะที่มีคนคอยจับจ้องเรื่องราวเก่าๆ หรือคอยมาแอบส่องตอนไลฟ์ บอกเลยว่าเสียเวลาเปล่า เพราะไฮโซน้ำหวาน เมินแรงมาก ไม่ให้ค่า ไม่ใส่ใจดราม่าใดๆ ทั้งสิ้น และเวลาพูดลงอะไรถ้าไม่เอ่ยชื่อใคร อย่าคิดว่าเป็นตัวเอง เพราะไม่สนใจ ไม่เคยส่อง ไม่เคยแท็ค ขอเจอคนใหม่ๆบ้าง เบื่อ แต่ตอนนี้ของหมดบริษัทที่กลุ้มใจ นางเลือกโฟกัสที่ความสุขและยอดเอฟ ของลูกค้าเท่านั้น
ไฮโซน้ำหวาน ตะโกนสู้เสียงคลื่น เมื่อยอดคนดูพุ่งทะลุ 3,000-4,000 คน นางก็ยิ่งจัดหนัก ลูกค้าขอเพิ่มเท่าไหร่ นางจัดให้ตามคำขอแบบไม่กั๊ก
นอกจากธุรกิจจะรุ่งแล้ว เรื่องหัวใจและครอบครัวก็พูดได้คำเดียวว่า แฮปปี้มว๊ากกก การมาทะเลครั้งนี้ไม่ได้แค่มาขายของ แต่มาพักผ่อนหย่อนใจโชว์ความหวานสยบทุกข่าวลือ ใครจะแอบส่อง แอบจิก ก็เชิญตามสบาย เพราะทางนี้เขามูฟออนไปไกลแบบกู่ไม่กลับแล้วจ้า