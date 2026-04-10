ฮอลล์เล่นใหญ่ต้อนรับซัมเมอร์! เนรมิตภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใจกลางกรุงเทพฯ ส่ง ‘ฮอลล์ เอ็กซ์เอส’ X ‘สิงห์ เลมอนโซดา’ เปิดประสบการณ์ความเย็นสุดขั้วไม่เหมือนใคร

“ฮอลล์” ลูกอมให้ความสดชื่นอันดับ 1 ของเมืองไทย เนรมิตความเย็นสุดขั้วไม่เหมือนใครรับซัมเมอร์นี้ด้วย การคอลแลบกับ “สิงห์ เลมอนโซดา” ผู้นำตลาดน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลรูปแบบกระป๋อง เปิดตัว ‘ฮอลล์ เอ็กซ์เอส’ X ‘สิงห์ เลมอนโซดา’ สร้างประสบการณ์ความเย็นสุดขั้วสุดยูนีค เนรมิตภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใจกลางกรุงเทพฯ ดึง “วิน-เมธวิน” และ“ซี-นุนิว” ร่วมกิจกรรมคลายร้อนสุดฟิน
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต “ฮอลล์” แบรนด์ลูกอมอันดับ 1 ของไทย คอลแลบ กับ “สิงห์ เลมอนโซดา” ภายใต้การควบคุมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้นำตลาดน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลรูปแบบกระป๋อง ร่วมเนรมิตปรากฎการณ์ความเย็นแบบสุดขั้ว เติมความสนุกสุดฟินกับกิจกรรมกระทบไหล่ “วิน-เมธวิน” และ“ซี-นุนิว” ในงาน “HALLS XS SINGHA LEMON SODA THE PERFECT MATCH”
แม้อุณหภูมิเมืองไทยจะทะลุ 40 องศา ในหน้าร้อนนี้ แต่ฮอลล์มาสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความเฟรชถึงขีดสุดในงานเปิดตัวสินค้าใหม่ “HALLS XS SINGHA LEMON SODA” ที่ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ความเย็นสดชื่นเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโซน Halls XS Iceberg ที่เนรมิตภูเขาน้ำแข็งยักษ์ในบรรยากาศเหมือนอยู่ขั้วโลก สดชื่นไปกับ Halls XS Ice Bar ที่เสิร์ฟเมนูคลายร้อนสุดพิเศษ ที่ครีเอทเพื่องานนี้โดยเฉพาะจากฝีมือ
อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง คุณมะเหมี่ยว ทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ (@mmfuwongg) รวมถึงเกมสนุกๆ อย่าง Find Your Perfect Match และ Halls MATCHY Game Station: จับคู่ซ่าส์ คูลสุดขั้ว พร้อมเอนจอยมินิคอนเสิร์ตจาก ซี-นุนิว และวิน-เมธวิน
ภายในงานยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ร่วมลุ้นที่นั่ง VIP Fan Zone ใกล้ชิด ซี-นุนิว กว่าใคร กับกิจกรรม
Lucky Fan และลุ้นเล่นเกมบนเวทีกับศิลปิน อาทิ MATCHY MY VIBE เพื่อค้นหาเจ้าแห่งความเย็น และเกม Freezing Cool เก็บลูกอมฮอลล์ เอ็กซ์เอส สิงห์ เลมอนโซดาในถังน้ำแข็ง 0 องศา ผู้ชนะจะได้ถ่ายภาพพร้อมศิลปินสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
คุณอนุรักษ์ อากาวัล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอลล์ เป็นเบอร์ 1 ตัวจริงที่ครองใจคนมาทุกยุค เพราะที่มอนเดลีซ เราไม่ได้เพียงทำสินค้าเพื่อยอดขาย แต่มุ่งดีไซน์ ‘Experience Beyond Imagination’ เข้าถึงอินไซต์คนรุ่นใหม่ที่รักความตื่นเต้นและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา ลำหรับซัมเมอร์นี้ เตรียมตัวให้พร้อม! เพราะ Halls XS พร้อมเขย่าวงการอีกครั้งแบบที่ใครก็คาดไม่ถึง กับการคอลแลบสุดเหวี่ยงแบบ ‘Match’ กันสุดๆ ระหว่าง DNA ความคูลระดับเอ็กซ์ตรีมของเรา กับความเปรี้ยวสดชื่นระดับไอคอนิก ของ Singha Lemon Soda เพื่อเพิ่มดีกรีความเฟรชให้มีเอกลักษณ์กว่าที่เคย ส่งมอบปรากฏการณ์ความสดชื่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นไอเทม Must-have ประจำซีซั่นที่ทุกคนต้องลอง!”
คุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “สิงห์ เลมอนโซดา” ยังคงเดินหน้าพัฒนาโปรดักส์และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนิวเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์รสชาติใหม่ หรือการจับมือกับแบรนด์ชั้นนำ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค ล่าสุดนับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ในการคอลแลบกับ “ฮอลล์” ลูกอมระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MATCHY” ที่นำเสนอประสบการณ์ความสดชื่นในรูปแบบใหม่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเอกลักษณ์ของสิงห์ เลมอนโซดา ผ่านอีกมิติของสินค้า สร้างความแปลกใหม่และ ความสนุกในการบริโภค พร้อมตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่และมองหาความแตกต่างอยู่เสมอ
สำหรับฮอลล์ เอ็กซ์เอส “ความสดชื่น” ไม่ได้เป็นเพียงฟังก์ชันของโปรดักส์ แต่คือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการรีเฟรชตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา การคอลแลบกับสิงห์ เลมอนโซดาครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การออกรสชาติใหม่ แต่คือการนำ DNA ของสองแบรนด์ที่แข็งแกร่งในหมวดความสดชื่น มาผสานกันอย่างลงตัวเป็นโปรดักส์สร้างความสดชื่นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่แตกต่าง
หลังจากงานนี้ ฮอลล์และสิงห์ เลมอนโซดา จะชวนทุกคนไปต่อความสนุกสุดขีดและเอ็นจอยความเฟรชสุดขั้วฉลองสงกรานต์พร้อมกับ HALLS XS SINGHA LEMON SODA ในสงกรานต์สีลม 2569 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายนนี้ และที่งานวันไหลพัทยา ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายนนี้ ห้ามพลาด!
“ฮอลล์ เอ็กซ์เอส สิงห์ เลมอนโซดา” และ “ฮอลล์ เอ็กซ์เอส สิงห์ อุเมะ เลมอนโซดา” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารกิจกรรมของ Halls Thailand ได้ที่ Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok และ @hallsth (LINE official)
