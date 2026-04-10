‘เจ้านาย จินเจษฎ์’ จูงเจ้าสี่ขา ‘มีโชค’ เดินพรมเขียวสร้างรอยยิ้มในงาน AIS SIAM ‘PET CLUB’

สยามสแควร์เต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อ ‘เจ้านาย จินเจษฎ์’ พร้อมด้วย ‘น้องมีโชค’ สองนักแสดงนำจากภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ร่วมเดินพรมเขียวในงาน AIS SIAM x SIAM SQUARE “PET CLUB” จัดโดย AIS SIAM ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) สร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสุนัขใจกลางเมือง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองพร้อมมุ่งสู่การเป็น Pet-Friendly Lifestyle Hub ที่ทุกคนและสัตว์เลี้ยงใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างลงตัว
งานนี้อบอวลไปด้วยรอยยิ้มจากผู้ปกครองและน้องๆ สี่ขา รวมกว่า 30 ครอบครัว ที่มาร่วมเดินโชว์อย่างคึกคัก โดยหนุ่มเจ้านายและมีโชค นอกจากจะสร้างสีสันบนรันเวย์แล้ว ยังร่วมเล่นเกมและจำลองฉากสุดประทับใจจากภาพยนตร์ เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้ตลอดงาน
นอกจากนี้ยังจัดเต็มกิจกรรมสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น Pet Care Talk หัวข้อ “Growing Together เข้าใจทุกช่วงวัยของน้องหมา” โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, Pet Healthcare Zone บริการตรวจสุขภาพสุนัข, Pet Portrait Studio ถ่ายภาพกับน้องสุนัข, Pet Collar Workshop ทำปลอกคอสุดน่ารัก และบูธสินค้าเทคโนโลยีสัตว์เลี้ยงอย่าง Pet Tracker และ AI CAM สำหรับดูแลน้องหมา พร้อมสิทธิพิเศษจากการใช้คะแนน AIS Points เริ่มต้นเพียง 1 คะแนน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของ Pet Parent!
AIS SIAM ‘PET CLUB’ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ‘Peturday’ เปิดโอกาสให้คนรักสุนัขพาน้องสุนัขมาร่วมสนุกและทำกิจกรรมสุดพิเศษทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตลอดทั้งปี ณ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7 ติดตามข่าวสารและอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆ ได้ที่ Instagram: @aissiam_official
