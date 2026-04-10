LEO เปิดตัว Music Presenter คนล่าสุด “โอ๊ต ปราโมทย์” เสริมทัพ “ไททศมิตร - Three Man Down – อิ้งค์ วรันธร”

เรียกเสียงฮือฮาได้สนั่นวงการบันเทิง เมื่อแบรนด์ LEO เปิดเกมรุกสายดนตรีแบบจัดเต็ม กับอีเวนต์สุดปัง “LEO MUSIC BATTLE” ที่พลิกโฉมสนามมวยราชดำเนินให้กลายเป็นเวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก
งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะขนทัพศิลปิน Music Presenter ของลีโอมาร่วมสร้างความสนุกให้แฟนเพลงแบบไม่มีพัก ทั้ง ไททศมิตร, Three Man Down และ อิ้งค์ วรันธร พร้อมเซอร์ไพรส์ใหญ่ ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่น คือการเปิดตัว THE DARK LEO นักร้อง-เอนเตอร์เทนเนอร์อารมณ์ดี โอ๊ต ปราโมทย์ ในฐานะ Music Presenter คนล่าสุดของครอบครัวลีโอ ความพิเศษยังไม่หมด! ภายในงานยังได้ โอ๊ค Little John มาร่วมเติมสีสัน เพิ่มดีกรีความสนุกให้เวทีลุกเป็นไฟ
แฟนๆ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะตลอดปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์จากเหล่า Music Presenter และกิจกรรมดนตรีสุดพิเศษอีกเพียบ ก่อนจะไปปิดท้ายด้วยเทศกาลใหญ่ LEO FEST ช่วงปลายปี ที่บอกเลยว่าจัดเต็ม