"แจ็ค แฟนฉัน" น้ำตาคลอ ยอมรับเครียดนานกว่า 2 เดือน ก่อนจะลดสถานะกับ “ใบหม่อน”

หลังจากที่ได้เลิกรากันไปแล้ว สำหรับ “แจ็ค แฟนฉัน” และ “ใบหม่อน กิตติยา” แต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกอยู่อย่างสม่ำเสมอ ล่าสุด แจ็ค แฟนฉัน ได้มาเปิดใจในรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” กับเพื่อนซี้อย่าง นิกกี้ ณฉัตร น้ำตาคลอ ยอมรับว่าก่อนที่จะมีข่าวออกมาเครียดมากๆนานกว่า 2 เดือน ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
โดย แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับว่าเครียดมาก เครียดประมาณ 2 เดือน ก็พยายามดื่มๆ (นิกกี้ : อย่าร้องไห้ เดี๋ยวเมียด่าอีก) ไม่ๆ คือมันเลยความร้องไห้ไปแล้ว (น้ำตาคลอ) ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็ต้องเสียใจ ไม่ใช่แค่เราหรอก มันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หลักๆเราแค่โฟกัสว่าจะเอายังไงต่อ เพราะมันต้องลุย มันอ่อนแอไม่ได้ อะไรประมาณนี้
ที่สำคัญคือ ใบหม่อน ก็ดูแลลูกดีมาก คือผมเชื่อว่าทุกอย่างในครอบครัวของแต่ละคน มันไม่มีใครสมบูรณ์ ต้องเจอโน่นเจอนี่ เจอปัญหาอะไรต่าง ๆ แต่สุดท้ายเราต้องผ่านไปให้ได้ และมีสติ มีสติสำคัญที่สุด ปัญหามันมาแล้ว เราก็ค่อย ๆ แก้ มันแก้ได้หมดนะ ของผมโดนเยอะ คำว่าโดนเยอะคือคนว่าอะไรแบบนี้ ผมไม่โกรธเลย เพราะผมก็เข้าใจ เพราะไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องนี้มากเท่าไหร่ ถ้าใครถามก็ตอบน้อยๆ
นิกกี้ : “ขนาดผมเป็นเพื่อนมัน ผมยังไม่เคยถามเลยนะว่าทำไมถึงเลิกกัน ไม่เคยไปยุ่งเลยนะ เพราะรู้ว่าเขาเครียดอยู่แล้ว ถ้าเขาพูด เขาก็จะพูดเอง”
ติดตามรายการ “ซุปตาร์พาตะลุย” ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34