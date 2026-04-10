“กบ ปภัสรา” ถวายมงกุฎ-สายสะพายให้วัด ไม่ยึดติดชีวิตอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่

เปิดชีวิตซินเดอเรลล่าติดดิน “กบ ปภัสรา” นางเอกระดับตำนาน ที่ไม่ยึดติดเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบสโลว์ไลฟ์ ท่ามกลางธรรมชาติที่ต่างจังหวัด ปล่อยวางทุกอย่าง ถึงขั้นถวายมงกุฎ คฑาและสายสะพายให้กับวัดเพื่อพุทธบูชา รวมถึงการสร้างกุศลครั้งใหญ่ผ่านการอุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้คนได้เห็นว่า "ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน" ในรายการ “แม๊…เม้าท์ ยังไงไหนเล่าซิ”
โดย กบ ปภัสรา ได้เผยถึงการถวายมงกุฎ คฑาและสายสะพายให้กับวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้มามันก็อยู่ในตู้ เราเดินไปเดินมา 21 ปีแล้ว เดินผ่านไปผ่านมา วันหนึ่งก็คิดขึ้นมาได้ว่า ลูกเราเขาไม่ได้อินตรงนี้ เขารับทราบว่าแม่เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ปีโน้นปีนี้ แต่ว่าของที่เรามีอยู่ เขาไม่ได้อิน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตั้งไว้ ก็เลยนำไปถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มงกุฎ คฑา และสายสะพาย ปีนั้นได้ขวัญใจช่างภาพด้วย ก็เอาไว้ที่วัดนั่นหมดเลย
พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากจะเอาไว้ข้างล่าง เอาไว้ให้คนดูว่า “ดูสิเราไม่ยึดติดกับสิ่งของ ไม่ยึดติดกับอะไรเลย” กว่าจะได้มาในปีนั้นต้องต่อสู้แค่ไหนกว่าจะได้มงกุฎ คฑา และสายสะพายมา แต่วันหนึ่งก็ไม่ยึดติด ถวายเป็นพุทธบูชา ให้คนได้ดูว่าเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของพวกนี้ (แม่อ้วน) ฉันว่ามีนางงามคนเดียวในโลกนะ ที่ได้มงกุฎระดับประเทศมาแล้วก็เอาไปถวาย เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นสิ่งสอนใจ
พร้อมทั้งเผยอีกว่าชีวิตนี้ได้บริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วและบริจาคโลงแก้วไว้ด้วย ของก็ให้ตัวเราก็ให้แล้ว เหลือแต่ลมหายใจอย่างเดียวตอนนี้ที่มีอยู่ บริจาคร่างกายไว้ที่วัดป่ามัชฌิมวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ บริจาคร่างกาย บริจาคโลงแก้วไว้หนึ่งโลง แต่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ และก็ได้สร้างกุฏิไว้ด้วย
แล้วเราก็ให้รูปเราตอนใส่มงกุฎตอนอายุ 19 ปี เป็นรูปใหญ่เท่าตัวจริง เพื่อให้คนได้ดูว่าวันหนึ่งเราไปนอนอยู่ในโลงแก้ว แล้วที่นั่นก็เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ด้วย ให้คนมองแล้วอย่าไปยึดติด คุณดูสิเมื่อสมัยก่อนเขาสวยขนาดนี้ แต่วันนี้คุณลองมาดูที่โลงแก้วสิว่ามันจะเริ่มเหี่ยวไปเรื่อย ๆ จะไม่มีอะไรเหลือแล้ว จะเป็นไปตามวันตามเวลา เอาไว้ให้คนได้ดูได้ปลงว่า "ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน"