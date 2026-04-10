Infinity Medical Clinic ดึง 5 หนุ่ม”PERSES” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ GEN ใหม่

เสียงกรี๊ดดังกระหึ่มทั่วเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ Infinity Medical Clinic (อินฟินิตี้ เมดิคอล คลินิก) คลินิกด้านความงามและการดูแลผิวพรรณที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Aesthetic & Anti-Aging หลากหลายโปรแกรม จัดงาน “Infinity Medical Clinic x PERSES” เปิดตัว 5 หนุ่มบอยกรุ๊ป T-Pop สุดฮอตวง PERSES ในฐานะพรีเซนเตอร์
GEN ใหม่อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ “GEN ใหม่ถูกใจ Infinity” ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ
การดูแลตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจในสไตล์ของตัวเอง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยแฟน ๆ ที่มารอต้อนรับ 5 หนุ่ม PERSES อย่างอบอุ่น ก่อนที่ศิลปินทั้งห้าจะขึ้นเวทีพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และเคล็ดลับการดูแลตัวเอง ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้พวกเขาดูดีและมีออร่าในทุกโมเมนต์
ไฮไลต์ที่ทำให้แฟน ๆ ฟินแบบสุด ๆ คงหนีไม่พ้นโชว์เอ็กซ์คลูซีฟจาก 5 หนุ่ม PERSES ที่จัดเต็มทั้งร้องและเต้น เปิดเวทีด้วยโชว์พิเศษเพลง ชายคนหนึ่ง ก่อนจะต่อเนื่องความมันส์ด้วยเพลงฮิตอย่าง BODYGUARD, ห้ามขยับจับนะ (FREEZE), KITTY SWAG, น่ารักน้อยลงหน่อย (Cuteless) และปิดท้ายด้วย Beautiful ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้สนั่นฮอลล์ สร้างโมเมนต์ความประทับใจตลอดทั้งงานอย่างแท้จริง
แม้ตารางงานของ PERSES จะอัดแน่น แต่หนุ่ม ๆ ก็ยังคงใส่ใจดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ Infinity Medical Clinic จึงแนะนำโปรแกรมที่เหมาะกับปัญหาที่แตกต่างกันของหนุ่มๆ ทั้ง 5 คน เริ่มกันที่ “จั๋ง วิกร บูรณภิญโญ” หนุ่มสายเฮลท์ตี้ประจำวง เผยว่า นอกจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้ว ยังเลือกเสริมการดูแลด้วยโปรแกรมดูแลรูปร่างและกระชับสัดส่วน Slim Plus เพื่อช่วยกระชับสัดส่วน ลดเลือนลักษณะผิวเปลือกส้มให้แลดูเรียบเนียน ควบคู่ไปกับการยกกระชับผิว “ผมใส่ใจเรื่องรูปร่างของตัวเองมาตั้งแต่เด็ก แต่เพิ่งมีโอกาสได้มาโฟกัสและดูแลตัวเองอย่างจริงจังก็ตอนที่ก้าวเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงครับ พอเราเริ่มต้นดูแลได้อย่างถูกวิธี ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ผมมั่นใจในทุกบทบาท ไม่ว่าจะเวลาทำงานหรือตอนที่ต้องเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวที”
ด้าน “กฤติน สอสูงเนิน” เผยว่าการดูแลผิวหน้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเจ้าตัวเลือกโปรแกรมทรีตเมนต์ฟื้นบำรุงผิวหน้า Glowgenic เพื่อฟื้นบำรุงผิวให้ดูแลดูกระจ่างใส พร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแลดูสุขภาพดี เสริมให้การแต่งหน้าติดทนยาวนาน "ไลฟ์สไตล์การทำงานของผมต้องแต่งหน้าและเจอแสงไฟตลอด ทำให้มักจะกังวลเรื่องรูขุมขนและผิวที่ดูอ่อนล้าครับ ผมจึงขาดไม่ได้ที่จะต้องหาเวลามาปรนนิบัติผิวด้วยทรีตเมนต์ เพื่อเคลียร์ผิวให้สะอาดและเติมความชุ่มชื้นครับ ผมประทับใจโปรแกรม Glowgenic เพราะเป็นตัวช่วยในการดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะช่วยดูแลเรื่องความหมองคล้ำแล้ว แถมทุกครั้งที่เข้ามาทำทรีตเมนต์ยังเหมือนได้ชาร์จแบต มอบความรู้สึกผ่อนคลายขั้นสุดให้กับผมด้วยครับ" หนุ่มกฤตินกล่าว
ขณะที่ “ปลั๊กกี้ ธรากร คำสิงห์” หนุ่มหน้าใสของวงที่ต้องบาลานซ์ทั้งการเรียน การซ้อม และการทำงานในวงการบันเทิง หนุ่มปลั๊กกี้จึงเลือกโปรแกรมดูแลสุขภาพผิวจากภายใน (Drip Vitamin) Day-Ready Drip เพื่อเสริมการดูแลสุขภาพผิวและร่างกาย ให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกกิจกรรม พร้อมเผยว่า "ช่วงนี้ตารางชีวิตของผมค่อนข้างอัดแน่นเลยครับ ดังนั้นหากพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่ ผมจะให้ความสำคัญกับการแวะมาดูแลตัวเองด้วยโปรแกรม Day-Ready Drip เพื่อบูทเอนเนอร์จี้ให้ร่างกาย พร้อมดูแลผิวไปในตัว นอกจากนี้ในชีวิตประจำวันผมก็พยายามจิบน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ระหว่างวัน และดูแลผิวด้วยการทาครีมบำรุงกับมาสก์หน้าเป็นประจำทุกวันครับ”
อีกหนึ่งหนุ่มที่แฟน ๆ ชื่นชมเรื่องลุคสุดเนี้ยบอย่าง “ปาล์ม พีรวิชญ์ พินธะ” ซึ่งเผยว่าในฐานะไอดอล T-Pop ความมั่นใจคือสิ่งสำคัญ โดยเจ้าตัวเลือกโปรแกรมเลเซอร์กำจัดขนและดูแลจุดด่างดำ Perfect Zoom ดูแลใต้วงแขน และบริเวณเส้นขนเฉพาะจุด พร้อมทั้งดูแลผิวให้แลดูเรียบเนียนกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดทอนความหนาแน่นของเส้นขนพร้อมชะลอการงอกใหม่
"การเป็นไอดอล T-Pop ทำให้ผมต้องเตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจในทุกท่วงท่าและทุกชุดที่สวมใส่ครับ หนึ่งตัวช่วยสำคัญของผมคือโปรแกรม Perfect Zoom เพราะเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ช่วยดูแล ใต้วงแขนได้อย่างตรงจุด ช่วยยกระดับความมั่นใจให้ผมแบบเต็มร้อยครับ"
ปิดท้ายด้วย “เน ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์” หนุ่มคาริสม่าประจำวงที่ยอมรับว่าการแสดงอารมณ์และสีหน้าบนเวทีบ่อย ๆ ทำให้ต้องใส่ใจเรื่องริ้วรอย โดยเฉพาะบริเวณหน้าผาก เจ้าตัวจึงเลือกโปรแกรม Lift & Lock เพื่อการปรับรูปหน้าและดูแลริ้วรอย ช่วยปรับแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างละเมียดละไม ช่วยดูแลผิวและปรับรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลผิวว่า “ปกติผมพยายามดูแลตัวเองด้วยการทาครีมบำรุงและมาสก์หน้าเป็นประจำครับ แต่แน่นอนว่าความกังวลใจบางอย่างเราก็ไม่สามารถจัดการเองได้ จึงต้องอาศัยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาช่วยดูแลปัญหาได้อย่างตรงจุดและถูกวิธี โดยเฉพาะเรื่องของผิวหน้าที่มักจะมีความบอบบางและต้องการการดูแลที่ละเอียดอ่อนกว่าผิวบริเวณอื่นๆ"