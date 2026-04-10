“ซี–นุนิว” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์สู่ครอบครัว petheria (เพ็ทเทอเรีย)แปลงโฉมเป็น อัศวิน–เจ้าชาย เสิร์ฟความฟินจัดเต็ม!

petheria (เพ็ทเทอเรีย) แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความรัก ภายใต้แนวคิดหลัก “เพราะสัตว์เลี้ยงคือครอบครัว” เซอร์ไพรส์แฟนด้อมสุด ๆ เมื่อสองหนุ่มสุดฮอต “ซี พฤกษ์ พานิช” แปลงโฉมเป็น “อัศวิน โทไบอัส” และ “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ในบทบาท “เจ้าชายเบลิออน” แท็กทีม “น้องซน” มาเสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินแบบใกล้ชิดในงาน “petheria THE DESTINY FAMILY WITH ZeeNuNew” เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่เข้าสู่ครอบครัว petheria (เพ็ทเทอเรีย) ที่ให้ความสำคัญกับสายใยความผูกพันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ภายในงานเต็มอิ่มกับกิจกรรมแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และมินิคอนเสิร์ตเรียกเสียงกรี๊ดแบบไม่พักเมื่อวันก่อน ณ Union Mall ชั้น G | Union Co-Event Space ส่งแฮทแทค #petheriaXZeeNuNew พุ่งติดเทรนด์
สะกดใจเหล่าทาสหมาทาสแมว และแฟนคลับได้อยู่หมัด เมื่อ ซี ปรากฏตัวในบทบาท อัศวินโทไบอัสสื่อถึงความมั่นคงและการปกป้องดูแลอย่างไม่ห่าง ส่วน นุนิว มาในบทบาทของ เจ้าชายเบลิออน ถ่ายทอดความอ่อนโยน อบอุ่น และความผูกพันจากความรัก การผสานกันของทั้งสองคาแรคเตอร์อย่างลงตัว งานนี้ถือเป็นการโคจรมาเจอกับราวกับถูกกำหนดไว้ ก่อนหน้านี้ เพ็ทเทอเรีย ได้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์ มาสคอต เจ้าชายเบลิออน และ อัศวินโทไบอัส ขึ้นมา เพื่อสะท้อนภาพของความรัก ความใส่ใจ และการดูแลอย่างดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยง ลงล็อกกับภาพลักษณ์ และคาแรคเตอร์ที่เป็นธรรมชาติของ “ซี–นุนิว” ทั้งความอบอุ่น ความอ่อนโยน และความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ เพ็ทเทอเรีย จึงทำให้การร่วมงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกพรีเซ็นเตอร์ แต่คือการรวมเคมีที่ลงตัว ซึ่งถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ออกมาได้อย่างแท้จริง เพราะความโดดเด่นของ petheria (เพ็ทเทอเรีย) คือการเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความรัก ภายใต้แนวคิดหลัก “เพราะสัตว์เลี้ยงคือครอบครัว” โดยแบรนด์ได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงผ่านกระบวนการทำงานที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเฟ้นหาและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้โภชนาการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันได้อย่างแข็งแกร่ง
เซอร์ไพรส์ยังไม่หมดกับกิจกรรมเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักแบบเอ็กซ์คลูซีฟ petheria THE DESTINY FAMILY WITH ZeeNuNew ที่เปิดโอกาสให้ Lucky Fans ได้ขึ้นมาร่วมสนุกแบบใกล้ชิดกับ “ซี–นุนิว” พร้อมโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากมาสคอต “เจ้าชายเบลิออน” และ “อัศวินโทไบอัส” รวมถึงความน่ารัก น่าเอ็นดู จาก “น้องซน” ที่มาเติมความฟินให้แฟน ๆ แบบ จัดเต็ม ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทั้งเสียงร้องและเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดหนัก เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ พร้อมทิ้งโมเมนต์ประทับใจให้แฟน ๆ ฟินกันแบบไม่รู้ลืม