“ใหม่ ดาวิกา” เจอดรามา สวยแต่ดูไม่แพง! อวดแซบซีทรูเปิดตัวซีรีส์ที่เมืองจีน

ทำแฟนๆ ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่นางเอกสาวระดับ Global Icon อย่าง “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” โกอินเตอร์แบบฉุดไม่อยู่ เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หลายคนรอคอยอย่าง “ฉู่เฉี่ยวจอมใจจารชน 2” โดยใหม่รับบทสุดท้าทายอย่าง “เจ้าแห่งเยี่ยนเป่ย” ตัวละครที่ทรงอำนาจและเกรียงไกร ประกบคู่กับสองนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงของจีนอย่าง “หลี่อวิ๋นลุ่ย” และ “หวงหยางเตี้ยนเถียน”
ซึ่งบรรยากาศในงานเปิดตัวถูกจับตามองอย่างมากจากทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวจีน โดยเฉพาะใหม่สวมชุดจากแบรนด์หรู Gucci จัดเต็มความเซ็กซี่ระดับสิบ แซบซีทรูร่วมงานเปิดตัว โดยช่วงบนเป็นบอดี้สูทสีดำขลับ ประดับด้วยขนนกช่วงอก เพิ่มเลเยอร์ความอลังการด้วยขนเฟอร์คลุมไหล่ ส่วนช่วงล่างดีไซน์เป็นผ้าซีทรู เผยให้เห็นเรียวขายาวสวยตามสไตล์นางแบบมืออาชีพ เป็นอีกผลงานที่ใหม่ ดาวิกา ทุ่มเท งานนี้เจ้าตัวได้โพสต์อ้อนขอกำลังใจจากแฟนๆ ในอินสตาแกรม ทำเอฟซีเข้ามาถล่มเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ขณะที่โลกออนไลน์ไม่วายมีดรามา โดยใหม่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์เสียงแตกกับชุดดังกล่าว บางส่วนมองว่าชุดใหม่ดูโป๊เกินไปหรือเปล่า , สวยแต่ดูไม่แพง , สวย แต่ไม่เหมาะสมกับงานโปรโมตซีรีส์ ฯลฯ ขณะที่บางส่วนมองว่านี่คือการโขว์ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเองในฐานะแฟชั่นไอคอนระดับโลก , สวยแซบอินเตอร์ดีออก ฯลฯ