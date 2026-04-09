Allergan Aesthetics จัดงานเปิดตัวปรากฏการณ์ความงามแห่งปี “AA Signature: Art of Beauty, Art of Allergan” ความงามที่คุณเลือกได้ ผสานศาสตร์การแพทย์และศิลปะแบบองค์รวม

“แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์” (Allergan Aesthetics) ภายใต้บริษัท แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประเดิมงานใหญ่รับปี 2569 เนรมิตพื้นที่พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งศิลปะและความงามในงาน “AA Signature: Art of Beauty, Art of Allergan”เปิดตัวแนวคิดการดูแลความงามเฉพาะบุคคล (Personalized Beauty) รวมที่สุดของนวัตกรรมทางการแพทย์และศิลปะการออกแบบใบหน้าเข้าด้วยกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดูดีในแบบที่เป็นตัวเอง ภายใต้คอนเซปต์ “ความงามที่คุณเลือกได้” โดยมีเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ก้าวข้ามขีดจำกัดความงามด้วยศาสตร์และศิลป์ (Art + Science)
งานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเผยเทรนด์ความงามใหม่ล่าสุดปี 2569 ที่มุ่งเน้นการดูแลความงามบนใบหน้าแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยมองว่าใบหน้าคือโครงสร้างสามมิติที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งโครงกระดูก ชั้นไขมัน และคุณภาพผิว การออกแบบความงามจึงเปรียบเสมือนงานศิลปะชั้นสูง (Facial Art) ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แบบ 360องศา เพื่อดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลออกมาให้โดดเด่นที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
สัมผัสประสบการณ์ความงามแบบ 360 องศา
ภายในงานจะได้พบกับ ไฮไลต์สำคัญคือการเชื่อมโยงความงามเข้ากับงานศิลปะผ่านกิจกรรมสุดพิเศษ:
• Immersive Art Room: สร้างสรรค์โดย คุณยูน ปัณพัท เดชเมธากุล ศิลปินชื่อดัง ด้วยห้องศิลปะที่เดินทางผ่าน "มุมมองความงาม" สร้างสรรค์ภายใต้แรงบันดาลใจแบบ Art Nouveau สะท้อนความเป็น AA Signature ที่ผสมผสานระหว่าง Art + Science, Beauty + Technology และ Nature + Precious เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
• Your Body, Your Story, Your Masterpiece: นวัตกรรม AI Painting Studio ที่จะเปลี่ยนความมั่นใจของคุณให้กลายเป็นภาพวาดศิลปะหนึ่งเดียวในโลก โดยหลังจาก AI ประมวลผลเสร็จสิ้น ภาพผลงานชิ้นเอกนั้นจะถูกส่งขึ้นแสดงบน Mapping Room ขนาดใหญ่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ
• Lounge of Allergan: พื้นที่แห่งการเรียนรู้และให้คำปรึกษา โดยมีพาร์ทเนอร์ความงามคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าและดูแลผิวพรรณด้วยโปรแกรม AA Signature อย่างใกล้ชิด พร้อมจุดเช็คอินถ่ายภาพสวยๆ ทั่วบริเวณงาน
• พลาดไม่ได้ กับกิจกรรม สุดพิเศษมากมาย ที่จะพาคุณไปสัมผัสศิลปะแห่งความงามผ่านนวัตกรรมระดับโลก พร้อมเจาะลึกเคล็ดลับผิวสวยไร้ที่ติกับกูรูตัวจริง ทั้ง คุณหมอบาส(Wind Clinic), คุณหมออ้น (IDL Hospital) และ คุณหมอเก่ง (The Loft Clinic) ที่จะมาแชร์ทริคดูแลผิวให้อ่อนเยาว์ร่วมกับซุปเปอร์สตาร์หนุ่ม ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนสุดประทับใจด้วยเสียงเพลงจาก โต๋-ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพร และแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ในโซน Art of Music พร้อมด้วยเหล่าดาราชั้นนำ และอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อป อาทิ เกรท-สพล อัศวมั่นคง, ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, บี-น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์, ซินดี้-ซินดี้ บิชอพ, จีน่า-วิรายา ภัทรโชคชัย, แอนโทเนีย โพซิ้ว, แอนนา เสืองามเอี่ยม, แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม, บาส-อัศวภัทร์ผลพิบูลย์, น็อต-ณัฐสิทธิ์ ปัญญางาม, เบ้บ-ธนทัต พรรณวิริยะกุล, ฐิสา-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, แม่อุ๊-มณฑ์ลัชชาสกุลไทย และ พะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย
แนะนำ 2 โปรแกรมแห่งปี “AA Signature” ตอบโจทย์ทุกมิติความงาม
เพื่อการปรับรูปหน้าและแก้ปัญหาผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบตามความต้องการของแต่ละบุคคล “AA Signature” จึงนำเสนอ 2 ทางเลือกหลัก ที่จะกลายเป็นเทรนด์ความงามของปีนี้
1. AA Signature For ICONIC SKIN – “ผิวสวยสู้ ทุกองศากล้อง #งานผิวทุกองศา”
จากผลสำรวจพบว่า 94% ของผู้คนต้องการฟื้นฟูคุณภาพผิวให้ดีขึ้น และกว่าครึ่งมีความกังวลเรื่องผิวไม่กระชับ หยาบกร้าน และมีริ้วรอย โปรแกรมนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูคุณภาพผิวแบบองค์รวม
• แนวทางการรักษา: ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ (Multimodal Approach) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าช่วยให้ผู้รับบริการกว่า 99% พึงพอใจในผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น
• นวัตกรรมที่ใช้: ผสานการทำงานของ
o สารกระตุ้นคอลลาเจน เหมาะสำหรับผิวยืด ผิวหย่อน ขาดความกระชับ หรือมีสัญญาณความหย่อนคล้อย
o การเติมความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่น และความเปล่งประกาย ช่วยปรับคุณภาพผิวให้ดีขึ้น ทั้งเรื่อง ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิว
o สารลดเลือนริ้วรอย ช่วยลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า
• ผลลัพธ์: ผิวดูกระชับ หนาขึ้น แข็งแรงขึ้น ริ้วรอยบนใบหน้าดูลดลง ผิวชุ่มชื้นขึ้นและดูสว่างใสขึ้น ผิวเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2. AA Signature For LIFTED BEAUTY– “ยกความอ่อนเยาว์ หน้าจรดคอ #สวยยกระดับ”
สำหรับผู้ที่มีความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าตามวัย หรือการสูญเสียความกระชับบริเวณกรอบหน้าและลำคอ
• แนวทางการรักษา: เน้นการฟื้นฟูโครงสร้างที่สูญเสียไป เช่น การสลายตัวของกระดูกหรือการเคลื่อนตำแหน่งของชั้นไขมัน
• นวัตกรรมที่ใช้:
o สารเติมเต็มกลุ่ม Vycross เทคโนโลยี มีคุณสมบัตินุ่มและยืดหยุ่น สามารถปรับสภาพเข้ากับบริเวณใบหน้าที่มีการเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อบ่อยๆ ได้ดี (ปรับแต่งรายละเอียด)
o ช่วยฟื้นฟูและเสริมโครงสร้างเพื่อผลลัพธ์การยกกระชับ ที่ดูเป็นธรรมชาติ (ยกโครงหน้าของใบหน้า)
o ช่วยเติมริ้วรอยบริเวณร่องแก้ม และริมฝีปาก ช่วยปรับรูปทรงปากให้ยกขึ้น ส่งผลให้ใบหน้าแลดูอ่อนเยาว์ เป็นมิตรและสดใสมากขึ้น
o สารลดเลือนริ้วรอย : ช่วยปรับให้กล้ามเนื้อแพลทิสมา (platysma) ที่เห็นชัดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ดูดีขึ้น (ลดเส้นที่คอให้ดูเรียบเนียน)
o สารกระตุ้นคอลลาเจน : ช่วยยกกระชับในทันที พร้อมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องเพื่อผิวที่กระชับและดูอ่อนเยาว์ (แก้ไขปัญหาผิวขาดความกระชับ)
• ผลลัพธ์: คืนความสมดุลให้ใบหน้า ลดสัญญาณความหย่อนคล้อยบริเวณใบหน้าส่วนล่าง และเพิ่มความตึงกระชับของผิว
สำหรับ Allergan Aesthetics มีผลิตภัณฑ์ในการปรับรูปหน้า ได้แก่ สารเติมเต็ม (Filler ที่นำมาใช้เติมเต็มผิว) โดยผลิตภัณฑ์ตัวหลักที่ใช้ในการปรับโครงสร้างของใบหน้าคือ “สารเติมเต็ม” และเพื่อให้คนรักสวยเข้าใจยิ่งขึ้น
1. Juvéderm Voluma เป็นสารเติมเต็มประเภท Hyaluronic Acid หรือเรียกสั้นๆ ว่า HA โดย HA เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อผิวหนัง จุดเด่นของ HA ในสารเติมเต็มนี้ คือการประกอบด้วยเจลชีวภาพของ ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เชื่อมไขว้กัน (Cross-linked hyaluronic acid เพื่อให้ยึดเกาะเป็นโมเลกุลต่อกัน ใช้สำหรับฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อผิวหนัง ใบอนุญาตเลขที่ 65-2-1-2-0002190
2. Skinvive ใช้สำหรับ เติมเต็มรอยที่ผิวหนัง เช่น ริ้วรอยเส้นเล็กๆ และเพื่อแก้ไขลักษณะของผิวหนัง เช่น การเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น ช่วยให้ความชุ่มชื้นของผิวด้วย Hyaluronic Acid ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงดูดและกักเก็บน้า พร้อมดูดซึมเข้าไปในชั้นผิวหนังตื้นๆ ทำให้ HA กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ และให้ความชุ่มชื้นผิว เติมเต็มริ้วรอยเส้นเล็กๆ ของผิวบริเวณใต้ตา ใบอนุญาตเลขที่ 66-2-1-2-0017260
ใบอนุญาตเลขที่ 66-2-1-2-0017260
3. HArmonyCa ผสานส่วนประกอบของสาร 2 ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน คือ Calcium Hydroxyapatite (CaHA) และ Hyaluronic Acid (HA) ซึ่งมีส่วนช่วยเติมเต็มให้ผิว หลักการคือช่วยเพิ่มปริมาตรเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณใบหน้า ดังนั้นจึงตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการปรับรูปหน้าให้แลดูสมส่วน และช่วยให้ผิวแน่นขึ้น โดยเหมาะสำหรับการเติมแก้ม กราม และคาง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปรับรูปหน้าใบอนุญาตเลขที่ 67-2-1-2-0005770
บทสรุปความงามในแบบที่คุณเลือกเองได้ จากโปรแกรม AA Signature ด้วยหลากผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดย Allergan Aesthetics
