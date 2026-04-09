สวนน้ำรามายณะ พัทยา ปล่อยพลังความมันส์รับสงกรานต์! สาดกิจกรรมความสนุกไม่อั้น 5 วันเต็ม แจกฟรี! ปืนฉีดน้ำ วันที่ 11 – 15 เม.ย. 2569 พร้อมชวนฉลองครบรอบ 10 ปีสุดยิ่งใหญ่

สวนน้ำรามายณะ พัทยา แลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยทางน้ำชั้นนำและยอดนิยมของประเทศไทย ชวนทุกครอบครัวร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ เนรมิตบรรยากาศความสนุกแบบจัดเต็ม พร้อมกิจกรรมและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ให้ทุกคนได้สาดความสุขกันแบบไม่อั้น ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 โดยทุกกิจกรรมรวมอยู่ในบัตรเข้าสวนน้ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ภายในงานพบกับไฮไลต์โชว์และกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ
• แจกฟรี! ปืนฉีดน้ำสุดน่ารัก สำหรับลูกค้าทุกท่าน (จำนวนจำกัดต่อวัน)
• เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 106 ซม. เข้าสวนน้ำฟรี!
• Meet & Greet กับขบวนมาสคอตสุดน่ารัก บริเวณทางเข้าสวนน้ำ
• โชว์ไฟสุดตระการตา และการแสดง Limbo Dance สุดมันส์
• สนุกกับ Live Band พร้อมเสียงดนตรีหลากหลายแนวตลอดวัน
• สนุกสนานได้ทั้งวัน กับกิจกรรม Splash Activities ไม่ว่าจะเป็น Water Splash Down ที่โซนใกล้กับ Monkey Beach Club, Water Gun Battle ที่โซน Double Wave และ Water Gun Giveaway ที่โซน Kids Kingdom (จำนวนจำกัด แบบมาก่อนได้ก่อน)
• มันส์ต่อเนื่องกับ EDM Music และ Foam Party สุดชุ่มฉ่ำ ที่ Monkey Beach Club
พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี สวนน้ำรามายณะ กับมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือนพฤษภาคม 2569
นอกจากความสนุกในช่วงสงกรานต์แล้ว สวนน้ำรามายณะ พัทยา ยังเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 10 ปี กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตลอดช่วงวันหยุดยาวต้นเดือนพฤษภาคม 2568
พบกับไลน์อัปศิลปินคุณภาพ ที่จะมาสร้างสีสันและยกระดับบรรยากาศความสนุกให้ตลอดทั้งวันได้แก่
• วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – Penguin Villa ศิลปินอินดี้สุดเท่ กับสไตล์ดนตรีอบอุ่น ฟังสบาย แต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่จะพาคุณดื่มด่ำไปกับบรรยากาศชิลล์ ๆ ท่ามกลางสวนน้ำ
• วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 – Yokee Playboy วงป๊อปร็อกระดับตำนาน ขวัญใจสายปาร์ตี้ ที่มาพร้อมเพลงฮิตติดหูมากมาย เตรียมระเบิดความสนุกแบบร้องตามได้ทั้งงาน
• วันที่ 3 พฤษภาคม 2569– Noi Pru ร็อกไอคอนเสียงทรงพลัง ที่จะมาสร้างโมเมนต์สุดเข้มข้นถ่ายทอดอารมณ์เพลงแบบถึงใจ สะกดทุกสายตาบนเวที
• วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 – Telex Telexs วงดนตรีซินธ์ป๊อปสุดคูล ที่โดดเด่นด้วยซาวด์ทันสมัยและบีทสนุก ๆ เติมสีสันความสดใสให้บรรยากาศปาร์ตี้ริมสระน้ำ
พร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน ที่ออกแบบมาให้สนุกได้ทุกวัย อาทิ
• ของที่ระลึกฉลองครบรอบ 10 ปี ดีไซน์พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น (จำนวนจำกัด)
• เกมงานวัดสุดสนุก สไตล์งานแฟร์ย้อนยุค ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความสดใส
• โชว์ไฟสุดอลังการ ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงFire Show ที่ผสานศิลปะการแสดงและแสงไฟอย่างลงตัว
• การแสดง Limbo Dance สุดมันส์ ชวนทุกคนมาร่วมโชว์สเต็ปท้าความยืดหยุ่นไปกับนักเต้นมืออาชีพ พร้อมสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ
• และกิจกรรมเซอร์ไพรส์อีกมากมาย ที่รอให้ทุกคนมาค้นพบและร่วมสนุกไปพร้อมกันตลอดทั้งวัน
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ชวนทุกคนยกแก๊งทั้งครอบครัวและเพื่อน ๆ มาสัมผัสประสบการณ์คลายร้อนสุดยิ่งใหญ่ที่ สวนน้ำรามายณะ พัทยา สนุกครบทั้งสวนน้ำและความบันเทิงแบบจัดเต็ม พร้อมต่อเนื่องความพิเศษกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ที่เตรียมขนกิจกรรมและมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาเซอร์ไพรส์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้อีกด้วยสวนน้ำเปิดให้บริการเวลา 11.00 – 18.00 น. (ปิดทุกวันพุธ) และพิเศษ! วันที่ 15 เมษายน 2569 เปิดให้บริการตามปกติ สามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ที่https://ramayanawp.com/4j1SZet พร้อมติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ทางFacebook: Ramayana Water Park Thailand และ
www.ramayanawaterpark.com หรือสอบถามข้อมูล โทร. 033-005-929
แล้วมาสร้างโมเมนต์ความสุขครั้งพิเศษไปด้วยกันในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้!
