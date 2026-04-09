ดรามา “น้องฟ้าใส” เด็กปั้น “สไปร์ท SPD” ทัวร์ลงยับปมคำพูดอกตัญญู (คลิป)

กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนแรง สำหรับ “น้องฟ้าใส” หรือ “ด.ญ.อัจฉริยาพร หงวนกระโทก” เด็กเก็บขยะกตัญญูจากพัทยา ที่เคยปรากฏตัวอยู่ในคลิปของ “สไปร์ท SPD” เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง หลังหลุดพูดประโยค “ไม่ได้อยากอยู่กับสไปร์ทอยู่แล้ว” ถูกโซเชียลมองเฟียส อกตัญญู ลืมผู้มีบุญคุณ
-จุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักน้องฟ้าใส เกิดเมื่อเดือนพ.ค. 68 สไปร์ทและ “อุงเอิง” แฟนสาว ได้เดินทางมาเที่ยวพัทยา และบังเอิญได้พบกับน้องฟ้าใสขณะช่วยแม่เก็บขยะขาย น้องจำสไปร์ทได้แม้สวมหน้ากากอนามัย ทำให้ร้องไห้ด้วยความดีใจ ก่อนเล่าว่าตนเองไม่มีเพื่อนคบ ถูกบูลลี่เป็นเด็กเก็บขยะ เมื่อสไปร์ทยื่นเงินให้ 1 พันบาท เจ้าตัวปฏิเสธ บอกต้องการข้าวสารกับอาหารให้แม่มากกว่า
-เรื่องราวดังกล่าว สร้างความประทับใจให้แก่ชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก มีคนดูคลิปยอดวิวทะลุ 24 ล้านในเวลาไม่กี่วัน ซึ่งสไปร์ทยืนยันพร้อมช่วยเหลือน้องทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดูแลค่าใช้จ่ายในด้านการเรียน มีการชักชวนน้องและแม่มาอยู่ด้วยกันกรุงเทพฯ ก่อนที่น้องจะขอกลับพัทยา เพราะไม่อยากเป็นภาระ
-หลังกลับมาบ้าน น้องฟ้าใสเปิดช่อง TikTok เป็นของตัวเอง จากเด็กเก็บขยะถูกบูลลี่ไม่มีเพื่อนคบ กลายเป็นอินฟูลฯ ตัวน้อยๆ มีผู้ติดตาม 1.5 ล้าน ที่ผ่านมาฟ้าใสมักโดนโซเชียลบูลลี่เรื่องผิวและฟันอยู่ตลอดเวลา ถึงขั้นครั้งหนึ่งสไปร์ทเคยทำคลิปปกป้องน้อง
-สไปร์ทย้ำว่าสีผิวไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคต ตอนนี้น้องยังเรียนไม่ถึง ม. 1 แต่สามารถหาเงินดัดฟันเองได้ น้องควรเป็นเด็กที่ได้รับคำชม ไม่ใช่คำบูลลี่ ฝากสังคมเลิกสร้างบาดแผลให้เด็กในวัยที่ควรได้รับกำลังใจ
-ล่าสุด น้องฟ้าใส ตกเป็นประเด็นร้อนฉ่าในโลกออนไลน์ หลังไลฟ์สดในติ๊กต๊อกช่องตัวเอง มีคนคอมเมนต์ว่า “ไม่ต้องอยู่กับพี่ไปร์ท” ซึ่งน้องฟ้าใสตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่า “ไม่ได้อยากอยู่อยู่แล้วค่ะ” เมื่อมีคนถามว่าทำไมไม่อยากอยู่กับสไปร์ท แม่น้องโบ้ยให้ไปดูที่ช่องของสไปร์ท เพราะแม่เคยตอบไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนฟ้าใสโต้คอมเมนต์บูลลี่ด้วยถ้อยคำรุนแรง
- คำพูดของน้องฟ้าใสทำให้แฟนๆ ที่ได้ชมไลฟ์เกิดความไม่พอใจ ส่วนใหญ่ตำหนิน้องว่าไม่น่ารัก ลืมบุญคุณ ไม่ใช่เด็กกตัญญูแล้ว อีกทั้งการใช้คำพูดของน้องที่ดูไม่น่ารัก ควรจะคิดให้ดีๆ ก่อนพูดตอบโต้อะไร ซึ่งบางครั้งก็เป็นคำพูดที่ไม่สุภาพ
-ต่อมาน้องฟ้าใสกับคุณแม่ก็ออกมาขอโทษผ่านไลฟ์อีกครั้ง ฟ้าใสยอมรับว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและใจร้อน แต่เพราะขอโทษไป ขอสติ๊กเกอร์ไป ทำให้คนมองว่าการขอโทษของฟ้าใสครั้งนี้ไม่มีความจริงใจแม้แต่น้อย
-อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่ออกมาปกป้องน้องฟ้าใส ทำนองน้องยังเด็ก น้องน่าจะพูดไปแบบไม่ได้คิดอะไร คงไม่มีเจตนาล่วงเกินสไปร์ทอย่างแน่นอน
-ส่วนดรามาจะไปจบที่จุดไหน ต้องติดตามกันต่อไป
