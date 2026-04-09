ปังมาก! “ Labliblary Virginie” ขึ้นรับรางวัลในงานสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย “Korea influencer & Business Awards 2025” ณ ประเทศเกาหลี

ถือเป็นอีกหนึ่งสำเร็จของ “Labliblary Virginie” โดยทาง "ก้องณพัฒน์ จิโรจธนพงศ์” Chief Executive Officer และ "สรัญญา สังข์สว่าง" Managing Director and Founder จาก บริษัท แลบไลบรารี บิซิเนส จำกัด ได้เดินทางมาร่วมงานสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย พร้อมกับรับรางวัล “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025)” ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Seoul ซึ่งทางแบรนด์ “Labliblary Virginie” สามารถคว้ารางวัลในสาขา “The Global Dietary Supplements Impact Awards”
เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์อาหารเสริมสำหรับคุณผู้หญิง ที่ดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ช่วยบำรุงระบบภายในเพศหญิง ปรับสมดุลฮอร์โมน และสุขภาพผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง การรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับแบรนด์สินค้าไทย ให้เติบโตในระดับสากล พร้อมกับสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทางแบรนด์ “Labliblary Virginie”
ซึ่งงานประกาศรางวัล “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025)” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ โดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเกาหลีใต้ “ธานี แสงรัตน์” ที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานนี้ และยังมีเหล่า คนดัง-อินฟูลฯ-นักธุรกิจ จากประเทศไทย และต่างประเทศ เดินทางมาร่วมรับรางวัลในครั้งนี้อีกมากมาย