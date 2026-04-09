แม่ถ่ายรูป - ช่างไฟกดชัตเตอร์! เบื้องหลังเพลงใหม่ “บี้ สุกฤษฎิ์” ล่าสุดเต้นฉลองทะลุล้านวิว (คลิป)

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลทันที เมื่อซูเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนอย่าง “บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว” หรือ “บี้ เดอะสตาร์” กลับมาเคลื่อนไหวให้แฟนคลับได้หายคิดถึง หลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงและสื่อโซเชียลไปนาน จนแฟนๆ พากันติดแฮชแท็กเรียกร้องให้กลับมาจัดคอนเสิร์ต โดยหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า “ตอนนั้นยังเด็กไม่มีเงินซื้อบัตร แต่ตอนนี้โตมาจนมีเงินเปย์แล้ว พี่บี้กลับมาจัดคอนเสิร์ตเถอะ!”
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา บี้ก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า “อู้บ่จ้าง” (พูดไม่เป็น) ออกมาให้ฟังกัน โดยเจ้าตัวเผยเบื้องหลังว่า เพลงนี้จริงๆ แล้วทำไว้ตั้งแต่ปี 2018 และเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2020 แต่ไม่ได้ปล่อยออกมาในช่วงนั้น จนกระทั่งเห็นกระแสความคิดถึงที่ล้นหลาม จึงตัดสินใจหยิบเพลงนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันเสียที
แต่สิ่งที่ทำให้แฟนคลับต้องหลุดขำและเอ็นดูในความเรียบง่าย คือภาพโปรโมตและเนื้อเพลงในวิดีโอที่ดูแปลกตา ไม่มีการจัดแสงสีเสียงหรือเข้าสตูดิโอหรูหรา ซึ่งบี้ก็ได้มาเฉลยในไลฟ์ TikTok ของตัวเองด้วยความอารมณ์ดีว่า ทีมงานขอให้ส่งรูปไปให้ด่วน แต่ตัวเองอยู่ที่วัดพอดี เห็นช่างไฟทำงานอยู่ใกล้ๆ เลยวานให้ช่างไฟช่วยเป็นตากล้องกดชัตเตอร์ให้เสียเลย
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเนื้อเพลงในวิดีโอถึงตัวใหญ่ผิดปกติ บี้เฉลยว่าตั้งใจทำมาเพื่อคุณยาย เพราะอยากให้ยายอ่านเนื้อเพลงได้ง่ายๆ ซึ่งเรื่องนี้ทำคุณยายปลื้มมาก
ส่วนรูปยอดฮิตที่ใช้ใน TikTok ที่บี้ยืนโพสต์ท่าหน้าผ้าใบสีเขียว ใส่กางเกงสีชมพู เบื้องหลังคือตอนไปเที่ยวเชียงใหม่ แล้วอยู่หน้าโรงรถพอดี เลยดึงผ้าใบลงมาเป็นฉากหลังแล้วให้ “คุณแม่” เป็นคนถ่ายให้
งานนี้คอนเสิร์ตที่แฟนๆ รอคอยว่าบี้เงินหมดเมื่อไหร่จะกลับมาจัดคอนเสิร์ตให้ดูนั้น ดูทรงแล้วงานนี้ น่าจะหมดยากเสียแล้ว เพราะประหยัดและเรียบง่ายเหลือเกินชีวิต
ส่วนใครคิดถึงไปส่องเจ้าตัวได้ในติ๊กต๊อก บี้ สุกฤษฎ์ ล่าสุดเต้นฉลองล้านวิวคืนกำไรแฟนๆ ไปแล้ว ม่วนจอยสุดๆ
