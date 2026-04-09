แฟนๆ หวิดช็อก! ดาราสาวน้ำลายฟูมปากในห้องน้ำ ก่อนเฉลยความจริงสุดพีก (คลิป)

สุดยอดจริงๆ สมเป็นภรรยาดีเด่น ทำคอนเทนต์โปรโมตเพลงให้สามี “กวินท์ ดูวาล” แต่ทำเอาแฟนๆ ตกใจ สำหรับ “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม เป็นช็อตนอนอยู่ที่พื้นในห้องน้ำ คล้ายน้ำลายฟูมปาก เขียนข้อความว่าไม่ไหวแล้วจริงๆ แต่พอหันมาเท่านั้นแหละ พีกเลย กำลังแปรงฟัน!
งานนี้ทำแฟนๆ หัวเราะร่าถูกใจ เมนต์กันสะเทือน อาทิ เดี๋ยวเถอะ, สุดยอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์,พี่จะกลับมาเป็นปกติไหมคะ,วันว่างแหละเนอะ5555,ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ 55555 ฯลฯ โดยเจ้าตัวเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “พี่พชร์ อานนท์ จ้างได้นะคะ” มีคนเมนต์แซวต่อว่า “จ้างหน่อยเถอะ เล่นใหญ่มาก”