อะไรใหม่ๆ “บอย ถกลเกียรติ” เซอร์ไพรส์แฟนๆ อ้าแขนรับ “ยูโร” พระเอกช่อง 7 สู่เมืองไทยรัชดาลัยฯ

เซอร์ไพรส์แฟนๆ ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากอินสตาแกรม “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” ได้โพสต์ข้อความ “ยินดีต้อนรับ ยูโร ยศวรรธน์ สู่เมืองไทยรัชดาลัย ครับ”
งานนี้ทำแฟนละครช่อง 7 ร้องโอ้มายกอตกันเลยทีเดียว เพราะไม่คิดว่าบอย ถกลเกียรติ จะดึงดาราช่อง 7 มาร่วมแสดงละครเวทีได้ มีการคาดเดากันไปต่างๆ นานา ว่าจะเล่นเรื่องไหนกันแน่ ตื่นเต้น รอติดตาม พร้อมซัปพอร์ต
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ บอย ถกลเกียรติ ได้โพสต์ข้อความยินดีต้อนรับ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ สู่เมืองไทยรัชดาลัย และ ยินดีต้อนรับ นุ่น ศิรพันธ์ กลับสู่เมืองไทยรัชดาลัย ทำแฟนๆ ตื่นเต้นกันมาก ว่าทั้งหมดจะร่วมงานกันในโปรเจกต์ไหนกันแน่