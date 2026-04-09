โอซาก้ามดขึ้น! “เบลล่า-วิล” เสิร์ฟโมเมนต์หวานฉ่ำ เชียร์บอลเคียงข้าง “คุณพ่อขจร”

สนามฟุตบอลที่ญี่ปุ่นกลายเป็นสีชมพูไปทันตา เมื่อนางเอกซุปตาร์ “เบลล่า ราณี แคมเปน” ควงแขนหวานใจโปรไฟล์หรู “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” บินลัดฟ้าไปเชียร์ฟุตบอลไกลถึงเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น งานนี้ทำเอาแฟนคลับฟินกระจาย เพราะไม่ได้มาแค่สองเรา แต่มีภาพร่วมเฟรมสุดอบอุ่นกับครอบครัวฝ่ายชายด้วย
โดยเบลล่าและวิลปรากฏตัวในลุคสดใสร่วมชมการแข่งขันนัดสำคัญระหว่าง “ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด” ปะทะกับ “กัมบะ โอซาก้า” ซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นใจให้ยิ้มแก้มปริ เมื่อทัพแข้งเทพสามารถคว้าชัยไปได้ 1-0 ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง แต่ที่ทำเอาหลุดโฟกัสยิ่งกว่าสกอร์ในสนาม ก็คือความหวานของทั้งคู่ที่นั่งติดขอบสนาม
ไฮไลต์สำคัญของทริปนี้ที่ทำให้แฟนๆ ใจฟู คือภาพที่สาวเบลล่าร่วมชมเกมเคียงข้างกับ “คุณพ่อขจร เจียรวนนท์” ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นคุณพ่อของหนุ่มวิลนั่นเอง ตอกย้ำว่าความรักของ “เบลล่า-วิล” นั้นแข็งแกร่งและอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ทำแฟนคลับแห่คอมเมนต์แซวสนั่นว่านี่คือการเปิดตัว “ว่าที่สะใภ้” อย่างเป็นทางการหรือเปล่า?