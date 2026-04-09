9 สาว I.O.I พร้อมหน้า! เตรียมล็อกคิว 6 มิ.ย. นี้ คอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง 10 ปีที่รอคอย

ปรากฎการณ์ที่แฟนๆ K-POP เฝ้ารอคอยกำลังจะเป็นจริง! เมื่อเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติ อย่าง I.O.I (ไอโอไอ) ประกาศคัมแบ็กอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของวง พร้อมส่งสัญญาณความตื่นเต้นด้วยโปรเจกต์อัลบั้มใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ แม้การกลับมาครั้งนี้จะประกอบด้วยสมาชิก 9 คน ได้แก่ Jeon Somi (จอนโซมี), Kim Se Jeong (คิมเซจอง), Choi Yoo Jung (ชเวยูจอง), Kim Chungha (คิมชองฮา), Kim So Hye (คิมโซฮเย), Jung Chae Yeon (จองแชยอน), Kim Do Yeon (คิมโดยอน), Lim Na Young (อิมนายอง) และ Yoo Yeonjung (ยูยอนจอง) แต่พลังแห่งความคิดถึงยังคงเต็มเปี่ยม และที่พิเศษสุดสำหรับแฟนๆ ชาวไทย เตรียมพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ “2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in BANGKOK” ที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำที่สวยงามร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค
เตรียมตัวให้พร้อม! ถึงเวลาที่เหล่าโปรดิวเซอร์แห่งชาติจะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง เพราะสาวๆ กำลังจะกลับมาให้คุณ "Pick Me Up" ในหัวใจ! กับช่วงเวลาล้ำค่าหลังรอคอยกว่า 9 ปี ที่เสียง “Yes, I Love It!” จะดังกึกก้องในหัวใจของแฟนชาวไทยอีกครั้ง โดยงานนี้จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 สำหรับรอบ IME PRE-SALE เปิดขายตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.เท่านั้น ผ่านทาง www.fantopia.io และสำหรับรอบทั่วไปจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com ราคาบัตร ULTIMATE LOOP 6,800 (บัตรยืน)/ ETERNAL LOOP 6,500 (บัตรยืน) / 5,500 (บัตรยืน) / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท ทุกที่นั่งทุกราคาบัตรรับโฟโต้การ์ด 1ใบ (สุ่มแบบ), โปสเตอร์ และบัตรแข็งที่ระลึก
เตรียมซ้อมร้อง ซ้อมเต้น และซ้อมมือไว้ให้พร้อมสำหรับการกดบัตร แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของ I.O.I พร้อมสร้างค่ำคืนแห่งความทรงจำครั้งนี้ไปด้วยกัน!