ปริศนาหายตัว “แนนซี กัทธรี” แม่พิธีกรข่าวดังสหรัฐฯ คดีสะเทือนทั่วอเมริกา ยังไร้ร่องรอยกว่า 2 เดือนแม้ตั้งรางวัล 1 ล้านดอลลาร์

หญิงวัย 84 ปีหายตัวจากบ้านในรัฐแอริโซนา พบหลักฐานถูกลักพาตัว เอฟบีไอร่วมสอบ ปมเรียกค่าไถ่คริปโต ครอบครัวตั้งรางวัล 1 ล้านดอลลาร์
“แนนซี กัทธรี” หญิงชาวอเมริกันวัย 84 ปี มารดาของ “ซาวันนาห์ กัทธรี” ผู้ประกาศข่าวชื่อดังของเอ็นบีซี ถูกแจ้งหายจากบ้านพักในย่านคาตาลินา ฟุตฮิลส์ ชานเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2026 โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอถูกลักพาตัว หลังพบหลักฐานสำคัญภายในบ้าน รวมถึงคราบเลือดที่ยืนยันว่าเป็นของเธอเอง คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับนานาชาติ และยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมของเธอจนถึงต้นเดือนเมษายน
สำนักงานนายอำเภอพิมาเคาน์ตี ภายใต้การดูแลของ “คริส นาโนส” ระบุว่า ลักษณะของเหตุการณ์ไม่ใช่การหายตัวทั่วไป แต่มีแนวโน้มเป็นการลักพาตัว โดยมีหน่วยงานหลายฝ่ายเข้าร่วมสอบสวน ทั้งเอฟบีไอ หน่วยศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ และทีมค้นหาและกู้ภัย มีการตรวจสอบหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ กล้องวงจรปิด และสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด
หนึ่งในหลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องหน้าประตูบ้าน ที่เผยให้เห็นบุคคลสวมหน้ากาก มีอาวุธ และสะพายกระเป๋า เป้ ปรากฏตัวในบริเวณบ้านในช่วงเวลาที่เธอหายตัวไป ขณะเดียวกัน มีจดหมายเรียกค่าไถ่หลายฉบับที่เรียกร้องให้ชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล พร้อมกำหนดเส้นตายอย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งล่วงเลยไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์
ครอบครัวของ “แนนซี กัทธรี” พยายามร้องขอข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ยังไม่ได้รับ “หลักฐานยืนยันการมีชีวิต” จากผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด ก่อนจะประกาศตั้งรางวัลสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ หรือราว 36 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลนำไปสู่การพบตัวเธอ
สำหรับประวัติ “แนนซี กัทธรี” เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 1942 ที่รัฐเคนทักกี อาศัยอยู่ในพื้นที่ทูซอนมานานกว่า 50 ปี หลังย้ายมาอยู่กับครอบครัวตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 เธอเคยสมรสกับ “ชาร์ลส์ กัทธรี” ซึ่งเสียชีวิตในปี 1988 และมีบุตร 3 คน ได้แก่ “ซาวันนาห์” “แอนนี” และ “แคมรอน” โดยเธออาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังเกิดเหตุ
แม้จะมีอายุ 84 ปี แต่ครอบครัวยืนยันว่าเธอยังคงมีสติสัมปชัญญะดี และใช้ชีวิตอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม เธอมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว และต้องรับประทานยารักษาโรคเรื้อรังเป็นประจำ
คืนก่อนเกิดเหตุ เธอถูกส่งกลับถึงบ้านโดยลูกเขย “โทมัสโซ ชิโอนี” เมื่อเวลาประมาณ 21.50 น. ซึ่งถือเป็นบุคคลสุดท้ายที่พบเธอ
หลังจากนั้น เธอไม่ปรากฏตัวตามกำหนดการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาแบบถ่ายทอดสดในเช้าวันถัดมา ทำให้คนในโบสถ์แจ้งครอบครัว ก่อนที่ญาติจะเดินทางไปตรวจสอบและพบว่าเธอหายตัวไปโดยไร้ร่องรอย
เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบบ้านพบว่า โทรศัพท์และของใช้จำเป็นของเธอยังคงอยู่ภายใน ไม่มีสัญญาณว่ามีการออกจากบ้านโดยสมัครใจ ทำให้คดีนี้ถูกจัดเป็นเหตุอาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงขณะนี้ ตำรวจยังไม่สามารถระบุเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ หรือสถานที่ที่ “แนนซี กัทธรี” ถูกพาตัวไปได้ ขณะที่ “ซาวันนาห์ กัทธรี” ตัดสินใจพักงานออกอากาศ รวมถึงการรายงานข่าวโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 เพื่อร่วมติดตามและค้นหามารดาอย่างใกล้ชิด
คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ทั่วโลกจับตา และคำถามสำคัญยังคงอยู่—หญิงชราวัย 84 ปีหายไปไหน และใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้