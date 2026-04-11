บันเทิงรอบโลก แฟน ๆ ห่วง ""เลดี้ กาก้า" ป่วย

"เลดี้ กาก้า" ทำแฟน ๆ ใจหาย หลังออกมาแจ้งด้วยตัวเองว่าป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ จนต้องยกเลิกโชว์สุดท้ายที่มอนทรีออล โดยเจ้าตัวเผยว่าพยายามพักฟื้นเต็มที่แล้วแต่กลับอาการแย่ลง แพทย์แนะนำอย่างหนักว่าไม่ควรขึ้นแสดง เพราะอาจทำให้โชว์ออกมาไม่เต็มที่อย่างที่แฟน ๆ สมควรได้รับ เธอยอมรับว่ารู้สึกผิดและเสียใจมากกับการทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง โดยก่อนหน้านี้เพิ่งขึ้นเวทีไปแล้ว 2 คืนในเมืองเดียวกัน และยังเหลืออีก 3 โชว์ในทัวร์ Mayhem Ball ที่กำลังเดินสายอยู่ในอเมริกาเหนือ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเลื่อนโชว์มาแล้วครั้งหนึ่งเพราะปัญหาเสียง ทำให้สถานการณ์ครั้งนี้ยิ่งถูกจับตามองว่าอาจกระทบตารางทัวร์ช่วงท้าย
“เรน” สร้างความฮือฮาอย่างหนักจากบทวายร้าย “แบคจอง” ในซีรีส์ Bloodhounds 2 ทาง Netflix หลังโชว์การแสดงสุดเข้มข้นจนผู้ชมยกให้เป็นหนึ่งในบทบาทที่น่ากลัวที่สุด โดยตัวละครเป็นหัวหน้าองค์กรชกมวยใต้ดินระดับโลกที่โหดเหี้ยมและไร้ความปรานี ขณะที่เจ้าตัวทุ่มสุดตัวด้วยการใช้เมธอดแอ็กติ้ง ใช้ชีวิตเหมือนตัวละครนานถึง 1 ปีจนถึงขั้นภรรยา “คิมแทฮี” ยังทัก ด้านกระแสซีรีส์ก็แรงขึ้นอันดับ 1 ในช่วงเปิดตัว พร้อมเสียงชื่นชมว่านี่คือการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในรอบ 20 ปีของเขา
"ฮาจีวอน" และ "นานะ" กลายเป็นประเด็นร้อนในซีรีส์ Climax หลังฉากจูบระหว่างทั้งคู่ถูกใส่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจนคนดูแตกเป็นสองเสียง โดยตอนล่าสุดยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเมื่อความสัมพันธ์ของตัวละครพัฒนาไปในทางใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งฉากแสดงความรู้สึกตรงไปตรงมาและโมเมนต์ интимในรถที่ทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์ ก่อนหน้านี้เรื่องได้ปูพื้นตั้งแต่ตอนที่ตัวละครของ "ฮาจีวอน" กำลังโศกเศร้าและเผลอถ่ายทอดความรู้สึกไปยัง "นานะ" จนนำไปสู่จูบแรก ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแกนหลักของเรื่องไปแล้ว ด้าน "ฮาจีวอน" เผยว่าการทำงานร่วมกันราบรื่นเพราะ "นานะ" ทำให้รู้สึกสบายใจ ขณะที่ผู้ชมบางส่วนชื่นชมความกล้าของบท แต่บางส่วนก็มองว่าความหวือหวาเริ่มกลบเนื้อเรื่อง อย่างไรก็ตามเคมีของทั้งคู่ยังคงเป็นจุดขายที่ทำให้กระแสซีรีส์แรงต่อเนื่อง
คดีฟ้องร้องระหว่าง "เบลค ไลฟ์ลี่" กับ "จัสติน บัลโดนี" มีจุดพลิกสำคัญ เมื่อศาลนิวยอร์กมีคำสั่งยกฟ้องข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ถึง 10 จาก 13 ข้อ รวมถึงประเด็นล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาท เหลือเพียงบางข้อหา เช่น ผิดสัญญาและการตอบโต้ที่ยังเดินหน้าสู่การพิจารณาคดีในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยศาลให้เหตุผลว่าการล่วงละเมิดไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายกลาง เนื่องจาก "เบลค ไลฟ์ลี่" อยู่ในสถานะผู้รับจ้างอิสระ และสถานที่ถ่ายทำก็ไม่ตรงกับกฎหมายรัฐที่อ้าง ด้านทีมกฎหมายของ "จัสติน บัลโดนี" แสดงความพอใจที่ข้อกล่าวหาร้ายแรงถูกตัดออก ขณะที่ฝั่ง "เบลค ไลฟ์ลี่" ยืนยันจะสู้ต่อ โดยชี้ว่าประเด็นหลักของคดีคือการถูกตอบโต้และทำลายชื่อเสียงผ่านสื่อ ซึ่งเธอพร้อมขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงในขั้นตอนต่อไป