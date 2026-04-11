จาก “เด็กหน้าสวยที่สุดในโลก” สู่เจ้าของธุรกิจหลายล้าน “ไทเลน บลอนโด” สร้างอาณาจักร 4.2 ล้านเหรียญฯ ก่อนอายุ 25

เด็กหญิงที่ถูกค้นพบบนถนนปารีส กลายเป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลก ก่อนต่อยอดสู่ธุรกิจความงาม สร้างรายได้หลายล้าน พร้อมนิยามตัวเองใหม่ ไม่ใช่แค่ “ความสวย”
“ไทเลน บลองโด” หรือที่โลกเคยขนานนามว่า “เด็กหน้าสวยที่สุดในโลก” วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานในวงการแฟชั่นอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างอาณาจักรมูลค่าราว 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 150 ล้านบาท ก่อนอายุครบ 25 ปี ท่ามกลางเส้นทางชีวิตที่เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กและเต็มไปด้วยทั้งชื่อเสียงและเสียงวิจารณ์
ย้อนกลับไปเมื่ออายุเพียง 6 ขวบ เธอถูกแมวมองค้นพบบนถนนในกรุงปารีส ก่อนจะกลายเป็นไวรัลระดับโลกจากฉายา “สวยที่สุดในโลก” และก้าวขึ้นปก Vogue Paris ตั้งแต่อายุ 10 ปี ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นนางแบบอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมของภาพถ่ายในเวลานั้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอาชีพที่พุ่งทะยาน
ตลอดช่วงวัยรุ่น เธอก้าวเข้าสู่รันเวย์และแคมเปญระดับโลก ทำงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอย่าง Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal Paris และ Ralph Lauren พร้อมทั้งร่วมงานกับคนดังอย่าง Zendaya ในแคมเปญแฟชั่นระดับโลก ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะซูเปอร์โมเดลยุคใหม่
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่บนรันเวย์ “ไทเลน” ใช้ประสบการณ์ในวงการแฟชั่นต่อยอดสู่ธุรกิจ โดยก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม “ENALYHT” ซึ่งเน้นส่วนผสมคุณภาพสูงและความยั่งยืน โดยสินค้าหลักอย่างแฮร์มาสก์และออยล์มีราคาหลายสิบยูโร และกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ผลักดันมูลค่าทรัพย์สินของเธอให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ เธอยังเคยเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้า “Heaven May” และ “No Smile” แม้ธุรกิจดังกล่าวจะยุติไปแล้ว แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างตัวตนในฐานะนักธุรกิจ ไม่ใช่แค่นางแบบเพียงอย่างเดียว
ปัจจุบัน เธอมีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า 6.8 ล้านคน และยังคงรับงานแฟชั่น ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ของตัวเอง พร้อมใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลในวงการความงามและไลฟ์สไตล์
ในด้านชีวิตส่วนตัว “ไทเลน” เพิ่งประกาศหมั้นหมายกับดีเจชาวฝรั่งเศส Ben Attal หลังฝ่ายชายขอแต่งงานในรีสอร์ตหรูที่กรีซ พร้อมแหวนเพชรมูลค่ากว่า 30,000 ปอนด์ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกระดับไฮเอนด์
แม้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เธอกลับพยายามปฏิเสธฉายาที่ทำให้เธอโด่งดัง โดยย้ำมาตลอดว่า เธอเป็นเพียง “มนุษย์คนหนึ่ง” ไม่ใช่ภาพจำของคำว่า “สวยที่สุดในโลก” และไม่ต้องการให้คำดังกล่าวมากำหนดชีวิตหรือคุณค่าของตัวเอง
จากเด็กหญิงที่ถูกยกย่องเรื่องความงาม วันนี้ “ไทเลน บลอนโด” ได้พิสูจน์แล้วว่า เบื้องหลังความสวยนั้นคือความสามารถทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการควบคุมเส้นทางชีวิตของตัวเอง จนกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนชื่อเสียงให้กลายเป็น “อาณาจักร” อย่างแท้จริง