เตรียมตกงานกันทั้งวงการ? AI จะมาแทนนักแสดงจริงในซีรีส์จีน?

กระแส “นักแสดง AI” กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงจีน หลังมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางว่า ในอนาคตอันใกล้ AI อาจเข้ามาแทนที่นักแสดงจริง โดยเฉพาะในบทสมทบและตัวประกอบ
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นครั้งแรกในงานประชุมอุตสาหกรรมบันเทิงที่จีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนจะลุกลามกลายเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์ พร้อมกระแสข่าวลือว่า “บทบาทที่ต่ำกว่าพระรอง อาจถูกแทนที่ด้วย AI ได้ทั้งหมด” ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสมทบ ตัวแสดงแทน (สตันต์) ไปจนถึงเอ็กซ์ตร้าในฉากหลัง
ข่าวลือนี้ถูกยิ่งเติมเชื้อเมื่อมีภาพแคปหน้าจอสองภาพเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต โดยระบุว่า การอนุมัติโปรเจกต์ใหม่ในจีนปีนี้มีข้อจำกัดมากขึ้น และบริษัทโปรดักชันถูก “แนะนำ” ให้ใช้ AI ทั้งในขั้นตอนการถ่ายทำและโพสต์โปรดักชัน
อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้หลายคนกังวลคือ ผลกระทบด้านรายได้ของนักแสดง โดยมีการคาดการณ์ว่า หาก AI เข้ามาเร่งกระบวนการผลิตและลดการพึ่งพานักแสดงมนุษย์ จำนวนคนที่ต้องใช้ในกองถ่ายจะลดลง ส่งผลให้ค่าตัวนักแสดงโดยรวมมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย
กระแสดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักแสดงระดับกลางและนักแสดงสมทบ ซึ่งเดิมก็เผชิญกับโอกาสงานที่ลดลงอยู่แล้วจากภาวะชะลอตัวของการผลิตซีรีส์
อย่างไรก็ตาม “อวี๋เจิ้ง” โปรดิวเซอร์ชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์ฮิตหลายเรื่อง ออกมาเปิดเผยว่า แม้เขาจะเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ซีรีส์ที่ใช้ AI แล้ว แต่ยังคงระมัดระวังต่อแนวคิดการแทนที่นักแสดงมนุษย์ทั้งหมด
“นักแสดงที่มีฝีมือจริง นักเขียนบทที่เก่ง และผู้กำกับที่มีความสามารถ ไม่ต้องกังวล มนุษย์ยังคงเป็นฝ่ายชนะ เราควรปรับตัวตามยุคสมัย แต่ก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วย” เขากล่าว
ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทโปรดักชัน Yaoke Media ได้เปิดตัวนักแสดง AI สองราย ได้แก่ “หลินซีเหยียน” และ “ฉินหลิงเยว่” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองมีบัญชีโซเชียลมีเดีย วิดีโอแนะนำตัว และผลงานโปรโมตซีรีส์ไม่ต่างจากนักแสดงจริง
แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้า แต่เสียงตอบรับจากผู้ชมกลับยังเต็มไปด้วยความกังขา หลายคนถึงกับมองว่าเป็นเรื่องน่ากลัว
“ถ้าเป็น AI หมด ฉันขอดูอนิเมะแทนดีกว่า” ชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็น ขณะที่อีกคนกล่าวติดตลกว่า “ให้ AI ทำไปเถอะ พวกเราจะไม่ดูเอง”
นอกจากประเด็นการแทนที่นักแสดงจริงแล้ว ยังมีข้อกังวลด้านกฎหมายและจริยธรรม โดยชาวเน็ตจำนวนหนึ่งตั้งคำถามว่า ใบหน้าของ AI เหล่านี้ดูคล้ายกับนักแสดงชื่อดังหลายคน จนอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิในภาพลักษณ์
**เปิดตัวนักแสดง AI ครั้งแรกในจีน ดราม่าหนัก “หน้าคล้ายดาราจริง” จุดประเด็นสิทธิบุคคล**
แม้หลายฝ่ายจะยังถกเถียงกันไม่จบ แต่ความเป็นจริงคือ “นักแสดง AI” ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจีนแล้ว
บริษัทโปรดักชัน Youhug Media ประกาศเปิดตัวนักแสดง AI สองรายภายใต้สังกัด ได้แก่ “หลินซีเหยียน” และ “ฉินหลิงเยว่” พร้อมเปิดบัญชีโซเชียลบน Douyin และ Xiaohongshu
นักแสดง AI ทั้งสองสามารถ “แนะนำตัวเอง” ผ่านวิดีโอ โปรโมตผลงานซีรีส์ที่พวกเขาแสดง และยังถูกออกแบบให้สามารถโพสต์ชีวิตประจำวัน รวมถึงโต้ตอบกับแฟน ๆ ได้ คล้ายกับดาราจริง
อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวดังกล่าวกลับจุดชนวนดราม่าแทบจะทันที เมื่อชาวเน็ตจำนวนมากสังเกตว่า ใบหน้าของ AI ดู “คุ้นตา” อย่างผิดปกติ
“หลินซีเหยียน” ถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะคล้ายการผสมผสานของนักแสดงหญิงชื่อดังหลายคน เช่น “จ้าวจินม่าย”, “จางจื่อเฟิง” และ “เหลียงเจี๋ย” ขณะที่ “ฉินหลิงเยว่” ถูกมองว่ามีใบหน้าคล้าย “ไจ๋จื่อหลู”
ข้อกล่าวหานี้นำไปสู่คำถามสำคัญว่า AI เหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นจากการ “ผสม” ลักษณะใบหน้าของดาราจริงหลายคนหรือไม่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิในภาพลักษณ์และความยินยอมของเจ้าของใบหน้า
ชาวเน็ตบางรายถึงกับแท็กสตูดิโอของนักแสดงตัวจริง เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการทางกฎหมาย
เสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายคนมองว่าแนวทางดังกล่าวไม่เพียงไร้จริยธรรม แต่ยังสร้างความไม่สบายใจให้ผู้ชม
“ฉันอยากเห็นการตีความบทบาทและอารมณ์จากนักแสดงจริง ไม่ใช่ข้อมูลที่จำลองความรู้สึกมนุษย์” ชาวเน็ตรายหนึ่งระบุ
อีกคนแสดงความคิดเห็นว่า “ไม่เข้าใจเลยว่าโลกกำลังจะไปทางไหน”
ขณะเดียวกัน ยังมีความกังวลว่า อุตสาหกรรมบันเทิงอาจกำลังแลก “คุณค่าทางศิลปะ” กับ “ความสะดวกของเทคโนโลยี” และหากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม AI อาจยิ่งทำให้การแข่งขันในวงการที่เข้มข้นอยู่แล้ว ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก