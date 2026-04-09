สมฐานะอภิมหาเศรษฐี–ซุปตาร์ ไทย ร่วมภาพประวัติศาสตร์ New Col. “ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ” จึ้งตาสับๆ

จึ้งตาสับๆ ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ อวดโฉม New Collection ผ่านไอเดียร์คนรุ่นใหม่"แพรวไพลิน พชรพรหม สุดจิตต์"ทายาทรุ่นแรกสานต่อธุรกิจ เดินหน้าอัตลักษณ์ของผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย กับงาน "A Sense of Thai 2026: Rooted in Heritage" อภิมหาเศรษฐี และบุคคลในแวดวงสังคมชั้นสูง ซุปตาร์เมืองไทยร่วมงานคับคั่งค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์
สมมงสมฐานะงานดีไซน์จากฝีมือไฮแบรนด์ที่รวมอภิมหาเศรษฐี–ซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย มาร่วมสร้างภาพแห่งประวัติศาสตร์ กับการเปิดฉาก "A Sense of Thai 2026"สุดยิ่งใหญ่อลังการ ที่ลูกไม้ใต้ต้น"แพรวไพลิน พชรพรหม สุดจิตต์"ทายาทรุ่นแรกแห่งบ้าน "ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ" เดินหน้าสานต่อไอเดียร์คน NEW GEN เผยโฉมคอลเลกชัน “The Passion of Thai Silk” อีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย กับงาน "A Sense of Thai 2026: Rooted in Heritage" ระหว่างวันที่ 7 – 19 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ต้อนรับปีใหม่ไทย "มหาสงกรานต์ ปี 2569"
"The Passion of Thai Silk" โดยแบรนด์ Finale Wedding Studio ถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านงานออกแบบระดับโอต์กูตูร์ ผสานความประณีตของหัตถศิลป์ไทยเข้ากับโครงสร้างแฟชั่นสมัยใหม่อย่างลงตัว ซึ่งได้เปิดตัวคอเลกชั่นใหม่สุดตระการตาภายในงาน และรับความสนใจจากบุคคลสำคัญระดับแถวหน้าของประเทศไทย ทั้งนักธุรกิจ อภิมหาเศรษฐี และบุคคลในแวดวงสังคมชั้นสูงที่มาร่วมชมแฟชั่นโชว์อย่างคับคั่ง อาทิ หม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์, สุมิตรา กิจกำจาย และ ดร.นิริน พลวัน
ขณะเดียวกัน รันเวย์ในครั้งนี้ยังรวมเหล่าซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยกว่า 29 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดผลงานอย่างทรงพลัง อาทิ ซอนย่า และ พรีญา สิงหะ, แอนโทเนีย โพซิ้ว และ มิ้น รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร สร้างสีสันและความน่าจับตามองให้กับโชว์ในทุกช่วงเวลา
"แพรวไพลิน พชรพรหม สุดจิตต์" ทายาทรุ่นแรกของ ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ เปิดเผยว่า "คอลเลกชัน "The Passion of Thai Silk" ได้รับแรงบันดาลใจจากพระสิริโฉมและพระอัจฉริยภาพด้านการแต่งกายของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงได้รับการยกย่องในฐานะ Global Fashion Icon ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นโลก ตลอดพระราชกรณียกิจ พระองค์ทรงนำผ้าไหมไทยมารังสรรค์เป็นฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับความงดงามแบบสากลอย่างวิจิตร จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความประณีตและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แรงบันดาลใจอันทรงคุณค่านี้ ถูกนำมาตีความใหม่ผ่านแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองมนต์เสน่ห์ของผ้าไทยในบริบทของโลกยุคใหม่"