"Bad Angel" เพลงใหม่ "ลิซ่า" มันแต่สั้น

ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Bad Angel ซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของ "ลิซ่า" กับ "อานิมา" (Anyma) ดีเจโปรดิวเซอร์คนดัง
โดยทางด้านของนักน้องสาวชาวไทยได้เผยความรู้สึกว่า...“ฉันชอบดนตรี EDM มาตลอด เลยอยากลองทำอะไรแบบนี้มาสักพักแล้วอานิมาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมากและมีวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ การได้ร่วมงานกับเขาเลยสนุกมาก"
ด้านของอานิมาก็ระบุว่าตนกับลิซ่าพูดถึงการทำงานร่วมงานมาสักพักแล้ว ลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับเพลงนี้ก่อนอวยว่า "พลังและการแสดงของเธอทำให้ผมทึ่งมาก จนผมนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครร้องเพลงนี้ได้ดีกว่าเธออีก”
ขณะที่เสียงตอบรับนั้นก็ต้องถือว่าเป็นไปในทางที่ดี 10 ชม. มียอดวิวในยูทูบไปแล้ว 1.8 ล้าน แต่หลายคนก็บ่นว่าเพลงสั้นไปนิด