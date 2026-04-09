“ลิซ่า” โสดแล้ว? หลังลือสนั่นเลิก “เฟรดเดอริก อาร์โนล์ต“ ฝ่ายชายมีรูปคู่สาวอื่น

มีข่าวลือมาสักพักใหญ่แล้วว่า “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ได้เลิกรากับทายาทอภิมหาเศรษฐีอย่าง ”เฟรเดอริก อาร์โนล์ต“ แล้ว หลังไม่ปรากฏตัวด้วยกันบ่อยเหมือนแต่ก่อน แถมล่าสุดฝ่ายชายมีรูปคู่หญิงอื่นที่เคยเป็นข่าวเดตด้วย ทำเอาชาวโซเชียลเมาท์กันสนั่น
ข่าวลือเกี่ยวกับ ลิซ่า และ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ แฟนหนุ่มมหาเศรษฐี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง โดยคาดว่าทั้งคู่อาจเลิกรากันแล้ว หลังมีข่าวลือมาพักใหญ่
ข่าวลือการเลิกราของทั้งคู่เริ่มพูดถึงกันมาตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา หลังจากที่ ลิซ่า ไปปรากฏตัวที่งานปาร์ตี้ที่บาหลี และมีจังหวะใกล้ชิดกับ ดีเจ ดิสโก ไลเนส ทำเอาหลายคนพากันสงสัยว่าหรือ ลิซ่า จะโสดแล้ว? เพราะตั้งแต่ที่มีข่าวคบหากับ เฟรเดอริก ก็ไม่เคยเห็น ลิซ่า ใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่นในที่สาธารณะแต่อย่างใด
ส่วนทางฝั่ง เฟรเดอริก อาร์โนล์ต ก็มีข่าวว่าไปร่วมงานแฟชั่นหรูงานหนึ่ง แต่ที่ทำให้ต้องพูดถึงคือ สายตาที่ดูเหมือนจะแสดงความรักใคร่ของเขาที่มีต่อหญิงสาวนิรนามคนหนึ่ง ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแชร์ภาพถ่ายของ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ที่โพสต์ท่าใกล้ชิดกับแคโรไลน์ เดอร์ นางแบบและบล็อกเกอร์แฟชันชาวเยอรมัน ในภาพทั้งสองดูสนิทสนมกัน และยังพบว่า เฟรเดอริก อาร์โนลต์ กดไลก์โพสต์ของเธอหลายโพสต์ ทำให้หลายคนเชื่อว่า ลิซ่า และทายาทมหาเศรษฐีได้ยุติความสัมพันธ์ที่ยาวนานเกือบ 3 ปีลงแล้ว
แคโรไลน์ เดอร์ ไม่ใช่สาวธรรมดาทั่วไป เธอสร้างอาชีพของตัวเองอย่างอิสระ และโด่งดังขึ้นมาในช่วงปี 2010 จากบล็อกแฟชั่นของเธอชื่อ Carodaur.com ในปี 2016 เธอกลายเป็นบล็อกเกอร์ชาวเยอรมันคนแรกที่มียอดผู้ติดตามเกินหนึ่งล้านคนบนอินสตาแกรม เธอเกิดในปี 1995 เคยขึ้นปกนิตยสาร Vogue Japan และเดินแบบให้กับ Dolce & Gabbana ในงาน Milan Fashion Week และในปี 2019 เธอยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ "30 Under 30" ของ Forbes อีกด้วย
แคโรไลน์มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมประมาณ 4.6 ล้านคน และในติ๊กต็อกประมาณ 1.1 ล้านคน นอกจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้ว เธอยังศึกษาด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการทำงานในบริษัทเอกชน เธอเคยกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “ฉันไม่มีเอเจนต์ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วย ฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเอง” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณของเธออยู่ที่ประมาณ 4 ล้านยูโร หรือประมาณ 150 ล้านบาท
เธอยังเคยปรากฏตัวในฐานะกรรมการรับเชิญในรายการ Germany’s Next Top Model และเปิดตัวคอนเทนต์ด้านฟิตเนสออนไลน์
เมื่อปีที่แล้วเธอได้ประเดิมงานแสดงในซีรีส์ She Said Yes ทาง Netflix และคาดว่าจะมีบทบาททางโทรทัศน์อีกเรื่องในปีนี้ เห็นได้ชัดว่า “ผู้หญิงคนใหม่” ที่มีข่าวลือว่าเกี่ยวข้องกับ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ นั้นมีเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
อย่างไรก็ตาม แฟนๆ บางส่วนต่างรีบสืบหาความจริง แม้ว่าจะมีข่าวลือว่า เฟรเดอริก อาร์โนลต์ และ แคโรไลน์ เดอร์ กำลังคบหากันอยู่จริง แต่รายงานเหล่านั้นและรูปคู่มันเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ปี 2023
ในช่วงสั้นๆ มีคนเห็นทั้งคู่ไปรับประทานอาหารด้วยกันที่ลอนดอน ในเดือน เม.ย. 2023 และไปออกกำลังกายที่ยิมในนิวยอร์ก เดือน พ.ค. ปีเดียวกันนั้นเธอยังเข้าร่วมงานต่างๆ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Tiffany & Co. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสินค้าหรูของอาร์โนลต์ด้วย
ตามแหล่งข่าวที่อ้างโดยนิตยสาร Bunte ของเยอรมนี ทั้งสองคนมีความรู้สึกดีๆต่อกันระหว่างงานอีเวนต์ของ Tiffany & Co. และออกจากงานไปด้วยกันกับกลุ่มเล็กๆ
อย่างไรก็ตามข่าวเดตดังกล่าวก็ต้องปัดตกไป เพราะ ในเดือน ก.ค. 2023 เฟรเดอริก อาร์โนล์ต ถูกพบเห็นว่าอยู่กับ ลิซ่า ทำให้ความสัมพันธ์กับ แคโรไลน์ เดอร์กลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว
ดังนั้น ภาพที่ถูกนำกลับมาเผยแพร่อีกครั้งเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่า ลิซ่า และแฟนหนุ่มมหาเศรษฐีของเธอเลิกกันแล้ว แม้ว่าช่วงหลังมานี้พวกเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะด้วยกันเลยก็ตาม แต่แฟนๆ บางส่วนยังคงมองโลกในแง่ดี โดยสังเกตว่า เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ยังคงกด “ไลค์” รูปภาพล่าสุดของ ลิซ่า บนโซเชียลมีเดียอยู่ตลอด
ลิซ่า และ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ มีข่าวกันครั้งแรกเมื่อเดือน ก.ค. 2023 หลังจากถูกพบเห็นอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส ในวิดีโอที่ถ่ายโดยผู้เห็นเหตุการณ์ ไอดอลสาวกำลังเอนตัวพิงไหล่ของเขาอย่างรักใคร่ ทำให้เกิดข่าวลือเรื่องการคบหาดูใจกัน
จากนั้นก็มีภาพที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งในเดทต่างๆ ทั่วโลก มีรายงานว่าพวกเขายังได้พบปะกับครอบครัวของกันและกันหลายครั้ง ทำให้เกิดข่าวลือเรื่องการแต่งงานขึ้นมาในบางช่วง
ล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว มีรายงานว่า ลิซ่า เดินทางจากเกาหลงไปไทเปทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ต DEADLINE เพื่อใช้เวลาอยู่กับ อาร์โนลต์
ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ TVBS ยังระบุด้วยว่าเธอใช้เครื่องบินส่วนตัวเพื่อบินไปพบกับเขาหลังจากที่ห่างหายกันไปนาน
จากประวัติและช่วงเวลาที่ทั้งคู่เคยมีร่วมกัน แฟนๆ หลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า หากทั้งคู่เลิกกันจริง ก็คงเป็นเรื่องน่าผิดหวังไม่น้อยทีเดียว