แร๊ปเปอร์ดัง “ออฟเซ็ต”อดีตสามี “คาร์ดี บี” โดนยิง

เป็นข่าวช็อกสะเทือนวงการแร๊ปเปอร์เลยทีเดียวเมื่อมีรายงานว่า แร๊ปเปอร์ดัง “ออฟเซ็ต” ( Offset ) อดีตสามีของ แร๊ปเปอร์สาว “คาร์ดี บี” โดนซุ่มยิง แต่ยังไม่มีรายงานอาการที่แน่ชัด โฆษกส่วนตัวเผยเพียงว่าอาการทรงตัว
ออฟเซ็ต แร๊ปเปอร์ดังที่เคยแต่งงานกับ คาร์ดี บี และมีลูกด้วยกัน 3 คน ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ รายงานระบุว่า เขากำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
เมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น กรมตำรวจเซมิโนลกล่าวเพียงว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ) บริเวณจุดรับจอดรถด้านนอกโรงแรมเซมิโนล ฮาร์ดร็อค ในเมืองฮอลลีวูด รัฐฟลอริดา โดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 2 คน และกำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ตามแถลงการณ์จากกรมตำรวจระบุว่า
“สถานที่เกิดเหตุปลอดภัยแล้ว และไม่มีภัยคุกคามต่อสาธารณชน การปฏิบัติงานยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ” กรมตำรวจกล่าว
เรียกได้ว่าหวั่นประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้แร๊ปเปอร์หนุ่ม เทคออฟ ( Takeoff ) ที่เป็นญาติของ ออฟเซ็ต ( Offset ) และเป็นสมาชิกอีกคนของวง Migos ถูกยิงเสียชีวิตในปี 2022
วง Migos เป็นวงแร๊ปเปอร์ 3 คนมีสไตล์การแร็ปแบบสามจังหวะที่รวดเร็ว กลายเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในกลุ่มฮิปฮอปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาล
พวกเขาโด่งดังขึ้นมาจากเพลงฮิต Versace ในปี 2013 และต่อมาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมีสาขาอัลบั้มแร็ปยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม Culture ในปี 2018 ขณะที่เพลงหนึ่งในอัลบั้มนั้นยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงแร็ปยอดเยี่ยมด้วย
ออฟเซ็ต และ คาร์ดี บี ซุ่มแต่งงานกันอย่างเงียบๆ ในเดือนก.ย. 2017 ที่แอตแลนตา ก่อนที่ต่อมาในปี 2024 คาร์ดี บี จะประกาศออกสื่อว่าเธอได้ยื่นฟ้องหย่ากับเขาแล้ว