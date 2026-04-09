“ใบเตย” เผยแพลนลูกคนที่สอง อยู่ที่สามีไหว? “ปั๊บ” ยกเมียสุดยอดแม่ โคตรภูมิใจ เปิดเทคนิคเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี

“ปั๊บ โปเตโต้ - ใบเตย” เปิดใจปรับชีวิตคู่ให้เข้ากับการเลี้ยง “น้องฌาน” เผยเทคนิคลูกอารมณ์ดี ยิ้มง่าย ไม่งอแง เพราะยิ้มให้ลูกทุกสถานการณ์ เผยชมและให้กำลังใจกันตลอด ปั๊บบอกใบเตยคือแม่ที่สุดยอด ภูมิใจมาก ใบเตยลั่นลูกคนที่สองอยู่ที่สามีไหวหรือไม่ เผยคอนเสิร์ตไกล 400 กิโล ก็ต้องรีบบึ่งกลับมาหาลูก ไม่นอนค้างคืน เคยห่างนาน 5 วัน ต้องพกเสื้อลูกไปดม ไม่เอาอีกแล้ว
ทำเอาดีใจทั้งครอบครัว หลังจากที่ได้รับการติดต่อจาก “โคโดโม” ผลิตภัณฑ์ดูแลเล็ก ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน โดยมีการจัดงานเปิดตัวครอบครัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่ครั้งแรก งานนี้ทำเอา “ปั๊บ โปเตโต้” พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุขและภรรยา “ใบเตย สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ” ซึ่งกระเตง “น้องฌาน” ลูกชาย มาเปิดตัวด้วย ได้เผยความรู้สึกว่า ดีใจสุดๆ เพราะใช้ผลิตภัณฑ์โคโดโมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ปั๊บ : “ผมดีใจมากอยู่แล้ว ดีใจสุดๆ”
ใบเตย : “เตยก็ใช้ผลิตภัณฑ์โคโดโมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว พอเขาติดต่อมาว่าอยากทำงานร่วมกัน ก็รีบตอบตกลง ดีใจมากๆ แบรนด์โคโดโมเป็นแบรนด์สำหรับเด็ก สำหรับทารกอยู่แล้ว ชื่อขึ้นมาเราไม่มีข้อสงสัยเลยในความเชื่อมั่น เราก็เติบโตมากับแบรนด์โคโดโมด้วย
สำหรับเตยวิธีการเลี้ยงลูกในแบบฉบับพ่อแม่ยุคใหม่ เราให้เวลากับเขามากๆ ค่ะ สื่อสารกับเขาเยอะๆ สำหรับเตย เชื่อว่าเด็กเขารู้เรื่อง ต่อให้เขาพูดไม่ได้นะคะเราพยายามสอนเขาไปว่าถ้าหิวนมให้ทำแบบนี้ เราพยายามสื่อสารกับเขาเยอะๆ แล้วทุกอย่างมันจะง่าย ถ้าเขาง่วงแล้วเขาบอกเรา เราเข้าใจ ลูกเราก็ไม่ได้เป็นเด็กงอแง จะสื่อสารกันได้”
ปั๊บ : “ทำให้เขาเชื่อใจว่ามีเราอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เขาตื่นนอนหรือทำอะไร ถ้าเป็นไปได้ คนเป็นผู้ปกครองก็พยายามอยู่กับเขา ยิ้มกับเขาเยอะๆ ครับ”
ใบเตย : “ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ยิ้มไว้ก่อนค่ะ (พอเขาติดต่อเป็นพรีเซ็นเตอร์?) รู้สึกฟินค่ะ น้องฌานเขาใช้โคโดโมอยู่แล้ว ติดต่อมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลย ก็ตกปากรับคำเลย แต่เราจะทำยังไงดี ให้ลูกเราเวลาถ่ายโฆษณาให้เขาสนุกและเอ็นจอยไปกับเขา นี่ก็เป็นชาเลนจ์คุณพ่อคุณแม่แล้ว เด็กก็คือกินให้อิ่ม นอนให้พอ”
ไม่คาดคิดมาก่อนจะมีโมเมนต์ให้สัมภาษณ์สามคนพ่อแม่ลูก
ปั๊บ : “โน พี่ก็รู้ (หัวเราะ) ทุกอย่างอยู่ที่เขาจริงๆ พอเราไม่ได้คาดคิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ มันเลยกลายเป็นเรื่องสนุก ผมก็ค่อนข้างเต็มที่ ผมไม่มีสมาธิเลยตอนนี้ (หัวเราะ) แล้วเป็นแบบนี้จริงๆ ตอนอยู่ในบ้าน ยกเว้นออกไปทำงาน กลายเป็นว่าได้พักผ่อนตอนไปทำงาน ไปเล่นดนตรี เขาเจอคนครั้งแรก ผมว่าเขาโอเคนะ ย้อนกลับไปครั้งแรก ผมอยากให้เขาเชื่อใจคนก่อน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะมีอะไรวุ่นวาย แต่ขอให้มีความเชื่อใจ เขาก็จะสบาย”
ชื่นใจ อีกไม่กี่วันน้องฌานจะครบ 1 ขวบแล้ว
ปั๊บ : “(หัวเราะ) มันมีเรื่องที่ทั้งดีใจและชื่นใจมาก เราผ่านการเป็นพ่อเป็นแม่ เราเต็มที่มาก และมันกำลังจะผ่านไปถึง 1 ขวบแล้ว ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน แต่กลายเป็นว่าความรับผิดชอบต่อเด็กก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ตอนนี้เขาเริ่มฟังว่าเราคุยอะไรกัน เราก็มาปรับกันใหม่จากเราคุยกันสองคน ภาษาของเรา เราต้องคิดเยอะ มีทั้งเรื่องที่เราดีใจ แต่ขณะเดียวกันเราไม่ประมาทแล้วกัน เราตั้งใจเลี้ยงเขาต่อไป”
เผยเทคนิคเลี้ยงลูกให้ยิ้มอารมณ์ดีตลอดเวลา
ใบเตย : “ยิ้มให้เขาก่อนค่ะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ ไม่ว่าเขาจะร้องไห้ เราก็ยิ้ม ตื่นมาเจอหน้าเราก็ยิ้ม เราต้องสังเกตเขาเยอะๆ เข้าใจเขา เขาหิวนะ เขาอิ่มนะ เขาอยากเล่นนะ แต่บ้านเตย ถ้าอยู่ในบ้านจะไม่ห้ามอะไรเยอะ จะปล่อยให้เขาเรียนรู้เลย จะไปตรงที่อันตรายแต่เราต้องไปอยู่ด้วย ให้เขาเรียนรู้ให้เขาเจ็บ หรือเล่นอะไรได้ก็ปล่อยเขา ไม่ได้ต้องมานั่งห้ามอะไรมาก ถ้าอยู่ในบ้าน พัฒนาการตอนนี้อยากเรียนรู้ทุกอย่าง”
รีวิวชีวิตคู่หลังมีลูก เหนื่อยแต่มีความสุข ต้องปรับชีวิตคู่ให้เข้ากับลูก แต่ความสัมพันธ์ผัวเมียก็มีความสำคัญ
ปั๊บ : “เอาแบบเรียลลิสติกไหม ผมรู้สึกว่าขณะที่ผมไม่ชอบเอาเหนื่อยมาผสมกับความสุข เหนื่อยเราจะได้ยอมรับไปเลยว่ามันเหนื่อยมาก เลี้ยงลูกมันเหนื่อยจริงๆ แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีความสุขมากด้วยเหมือนกัน”
ใบเตย : “เป็นเดย์บายเดย์ สำหรับเตยนะคะ เราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ หรือเปิดตำราเด็กช่วงนี้ต้องถูกพัฒนาการแบบนี้ เราดูลูกเราเป็นหลัก โอเคเขาทำแบบนี้ได้แล้วนะ หรือ 4 เดือนเขาควรทำอะไรได้แล้วนะ ก็เป็นแบบนี้ไป ส่วนชีวิตคู่เราก็ปรับตัวให้เข้ากับลูกด้วยเหมือนกัน อาจไม่ได้ออกไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเดิม จะไปเข้าร้านนั้นร้านนี้ได้มันก็ไม่ใช่”
ปั๊บ : “รอเวลาลูกนอนครับ ลูกนอนหนึ่งทุ่มปุ๊บ ผมจะนั่งคุยกับเตยว่าเฮ้ย มันเป็นเวลาเราสองคนแล้วนะ จะมีเวลาอยู่ 3-4 ชั่วโมง ได้ทำโน่นทำนี่กัน นั่งดูหนัง กินข้าวด้วยกัน ออกไปข้างนอกด้วยกันสองคนแป๊บนึง แล้วก็กลับมา”
ใบเตย : “เตยว่ามันสำคัญนะคะ ในเรื่องการดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัว ต่อให้เราให้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่สุดท้ายกันและกันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน”
เป็นทีมเดียวกันมากขึ้น
ใบเตย : “ถ้าสำหรับเตยคือท็อปปิกในการคุย แต่ก่อนเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีกินร้านไหนดีทำอะไรต่อดี แต่พอมีลูกแล้ว ลูกนอนกี่โมง ลูกต้องตื่นกี่โมง ลูกจะกินอะไร ลูกป่วยเป็นอะไร”
ปั๊บ : “มันทำให้สามัคคีกันด้วยนะ มีความเป็นทีมมากกว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนเราจะมีเรื่องตัวเอง ด้วยงานเราบางทีอยู่ในโลกโซเชียลด้วยโลกทำงานของเรา แต่พอมีลูกปุ๊บบางอย่างลดลงไปเยอะ แต่กลายเป็นเราควบแน่นมากกว่าเดิม เป็นทีมด้วยซ้ำ โดยไม่ต้องวางแผนกัน 95 เปอร์เซ็นต์คือเรื่องลูก”
เผยคอนเสิร์ตห่าง 300-400 กิโล ก็ต้องรีบบึ่งกลับมาหาลูก ไม่นอนค้าง เคยห่างนาน 5 วันไม่เอาอีกแล้ว
ปั๊บ : “ถ้า 300 - 400 กิโลกลับตลอด ไม่ค้างอยู่แล้ว เป็นแบบนี้มาสักพักอยู่แล้ว ห่างลูกนานที่สุด 5 วัน ตอนนั้นผมไปต่างประเทศ เขายังเด็กอยู่ไปไม่ได้ เตยไปด้วย ตอนนั้นก็ลองดู แต่ไม่เอาแล้ว แม่เขาไม่ไหว”
ใบเตย : “มันสุขก็เหมือนสุขไม่เต็มที่ ต้องคอยเปิดกล้องดูลูกยังไงบ้าง โน่นนั่นนี่”
ปั๊บ : “คุณยายจะเลี้ยงเป็นยังไงนะ (หัวเราะ) จะมีนอกกฎเกณฑ์หรือเปล่า มีนอกกรอบหรือเปล่า กลัวโดนสปอยนิดนึง”
ใบเตย : “กลัวมาก”
ปั๊บ : “หลังจากนี้จะกระเตงไปด้วยเลย”
พกเสื้อลูกไปนั่งดมบนเครื่องบินแก้ความคิดถึง
ใบเตย : “คิดถึงเขาตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่อง คือพกเสื้อเขาไปด้วย วันนั้นเปลี่ยนชุดอาบน้ำ หนูก็พกเสื้อไปด้วย นั่งดมบนเครื่องบิน”
ปั๊บ : “ผมก็อธิบายไม่ถูก”
ใบเตย : “พี่ปั๊บเข้าใจเตยมากๆ และซัปพอร์ตเตยดีมาก อย่างช่วง 4 - 5 เดือนแรก เรายังมีปั๊มนมตอนกลางคืน ทุก 3 ชม.มันไม่มีทางได้นอนยาว พี่ปั๊บเขาก็จะช่วย เวลาเรามาปั๊มนม เขาจะป้อนนมลูก ทำทุกหน้าที่จริงๆ เหลือแค่ปั๊มนมที่พี่ปั๊บทำไม่ได้ ทุกอย่างพี่ปั๊บทำได้หมด”
ชมเมียตั้งแต่มีลูกอารมณ์ดีขึ้น ตักเตือนได้
ปั๊บ : “ผมว่าไม่ค่อย ตั้งแต่เตยมีลูกอารมณ์ดีขึ้นนะครับผม (หัวเราะ) ผมรู้สึกว่าเฮ้ย โอเคนี่หว่า เราสามารถตักเตือนได้ด้วย (หัวเราะ) เตยไม่ควรพูดแบบนี้ให้ลูกได้ยินนะ (หัวเราะ) พูดเล่นๆ ตลกๆ”
ใบเตย : “ไม่เล่น อันนี้เรื่องจริง ฟินน้ำตาไหลเลยเนี่ย (หัวเราะ)”
ปั๊บ : “เมื่อก่อนก็มีเถียงกันนั่นแหละ ผมกับเตยคุยกันทุกรายละเอียดจริงๆ เวลามีรายละเอียดแบบนี้ ผมเคยบอกเขาว่าเขาอารมณ์ดีขึ้น อาจเป็นเพราะเขาต้องควบคุมตัวเองอย่างที่บอก”
ใบเตย : “ต้องยิ้ม มีอะไรให้ยิ้มไว้ก่อน”
ปั๊บ : “หลังบ้านว่ากัน หลังบ้านมาว่ากัน”
บอกลูกงอแงปกติ แต่ไม่อยากโพสต์ลงในโซเชียล
ใบเตย : “เขาก็งอแงค่ะ แต่ในวันนึงเขาต้องเห็นรูปภาพเขาในโซเชียล เตยเลยไม่อยากเอารูปไม่น่ารักงอแงลงไป แต่เป็นเด็กทั่วไป มีงอแง ร้องไห้ ไม่พอใจ ปกติ เวลาเขางอแงวิธีรับมือคือต้องดูว่าเขาอยากได้อะไร หิว ง่วง หรือต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้ว เด็กถ้าเรารู้ใจเขามาก การร้องไห้โยเยจะน้อย”
ปั๊บ : “อย่างเราจะรู้ว่าอึ หรือ ฉี่ ง่วง หรือ หิว”
ใบเตย : “(เขาร้องด้วยแค่นี้?) ถ้าวันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วค่ะ เพราะเขาเริ่มจะขวบ ความต้องการของเขาเริ่มหลายอย่างมากขึ้น อยากเห็น อยากดู พาไปดูหน่อย อันนี้อยากเล่นถูกห้ามฉันก็โกรธ ไม่พอใจ”
ปั๊บ : “สนุกครับ”
รับกวนใจ เคยถูกพี่เลี้ยงออนไลน์ตักเตือน ยันไม่อยากให้ตูดลูกเป็นแผล
ใบเตย : “มีโดน ไปสัมภาษณ์รายการนึง มีเรื่องน้องฌานก้นเป็นแผล เพราะเราเปลี่ยนผ้าอ้อมผิดวิธี แล้วก็มีโดนเทรนมาบ้าง”
ปั๊บ : “ผมอธิบายเลยนะ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คุณพ่อคุณแม่มีเวลาฟัง 3 นาที ผมก็บอกว่าทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูก เพราะคุณพ่อคุณแม่เขาสมัยผมเป็นเด็ก เขาทำงานหนัก ฉะนั้นเขาจะไม่ได้เลี้ยงผมทั้งพ่อทั้งแม่ เท่ากับว่าแม่เลี้ยงทารกไม่เป็น เวลาแม่อยากมาช่วยเลี้ยงทารกหรือคนรอบๆ เขาอยากช่วยแต่เขาเลี้ยงไม่เป็น ฉะนั้นเขาก็ต้องตามไดเรกชั่นเรา ผมก็ต้องอธิบายว่าเป็นแบบนี้ อย่างก้นน้องไม่ได้เกิดจากเราไม่รู้ แต่มีสิ่งที่เขาแพ้ เด็กเขาแพ้ไม่เหมือนกัน เราก็เพิ่งรู้ว่าน้องแพ้สิ่งนี้ พอแพ้ไปเรื่อยๆ เราก็พยายามรักษาแล้วแหละ”
ใบเตย : “แต่เราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดในรายการนั้นได้ เขาฟังเราแล้วเฮ้ย ฉันเลี้ยงลูกมาแบบนี้ๆ”
ปั๊บ : “ถ้าฉันเป็นพ่อเป็นแม่นะ ฉันจะไม่เลี้ยงลูกให้ตูดเป็นแผลหรอก (หัวเราะ) ก็ไม่ท็อกซิก เพราะกูก็ไม่ได้อยากทำ”
ใบเตย : “ไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองก้นเป็นแผลอยู่แล้ว ตอนอ่านแรกๆ มันก็รู้สึกกวนใจนะ กวนใจมาก คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกเอง ก็ต้องเต็มที่กับการเลี้ยงลูกอยู่แล้ว ไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นแผลหรอก แต่ทีนี้เรามองกลับกัน เขาอาจเป็นห่วงจริงๆ ก็ได้”
ปั๊บ : “เขาก็คงเป็นห่วงแหละ แต่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เป็นดิจิทัลฟุตปริ้นต์ บางอย่างถ้าเราใส่ความจริงไปให้หน่อย ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปสู้รบหรือไปเถียงอะไร ใส่คำอธิบายที่เหลือก็เหลือไว้อย่างนั้น”
ชมและให้กำลังใจกันตลอด ปั๊บบอกใบเตยคือแม่ที่สุดยอด ภูมิใจในตัวเขามาก
ใบเตย : “ชมกันตลอด ให้กำลังใจกันตลอด”
ปั๊บ : “ผมก็จะบอกว่าเตยเป็นแม่ที่สุดยอดนะ เขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดเยอะ ผมทำแบบนี้ไม่ได้ ผมไม่รู้เลยว่าการตื่นมาแล้วต้องทำกับข้าวให้ลูก ทำอาหารให้ลูก คอยดูว่าลูกกินอะไร รายละเอียดเป็นยังไง ตรงนี้ขาดสารอาหารอะไร วัยนี้ต้องยังไง ผมภูมิใจในตัวเขามาก (ใบเตยยกมือไหว) ผมไม่ได้พูดโอเวอร์ แต่ผมคิดว่าเขาก็ต้องภูมิใจในตัวผมเหมือนกันครับ”
ใบเตย : “เขาชมมาขนาดนี้ (หัวเราะ) อย่างที่บอกพี่ปั๊บทำได้ทุกอย่างจริงๆ เลี้ยงน้องฌานได้ดีมากจริงๆ ความสุขของน้องฌานคือพี่ปั๊บ เขาเห็นหน้าพ่อเขาจะยิ้มแบบ ของเล่นฉันมาแล้ว (หัวเราะ)”
ปั๊บ : “เรารับมือเขาเยอะ อยู่กับเขาเยอะครับ อุ้มตอนกลางคืน จัดการตอนเขาร้อง เราเลยเหมือนพอจะเข้าใจกัน”
ใบเตย : “เขารู้ใจกัน”
ลูกคนที่สอง อยู่ที่พี่ปั๊บไหวไหม
ใบเตย : “เฮ้อ ทำไมขาอ่อน ใต้ตาเราหายคล้ำหรือยังล่ะ (หัวเราะ)”
ปั๊บ : “ผมไม่ได้มองว่ามีลูกกี่คนมันยังไง แต่ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้คือคิดไม่ออก แต่ถ้าผ่านไปสองปีมานั่งคุยกันว่าเฮ้ย โอเคว่ะ แม่ไหว ก็อาจจะได้ มันยากเหมือนกัน ซึ่งผมกับเตยมีความเห็นคล้ายๆ กัน เราดูแลเขาให้เต็มที่ไปเลย ถ้าความรู้สึกจะเปลี่ยนก็ว่ากัน ตอนนี้พวกเราก็ครึ่งชีวิตกันแล้วใช่ไหมครับ ผมเจอพวกพี่ตั้งแต่เด็ก พอครึ่งชีวิตแล้วเราอาจต้องคิดนิดนึงว่าจะเป็นยังไง การมีลูกต้องทั้งคู่จริงๆ ถ้าคนนึงกระอักกระอ่วนก็ยังไงอยู่นะ แต่ผมโชคดีที่ผ่านมาได้ เพราะเราเห็นตรงกัน มันเลยโอเค เตยอยากมีเหรอ เตยอยากมีลูกกี่คน ขออนุญาตถามตรง ถามจริง”
ใบเตย : “ก็อาจจะมี แต่ไม่รู้นะคะ เอาวันนี้ เอาน้องฌานให้เต็มที่ก่อน ก็อาจจะปีสองปี อย่างที่พี่ปั๊บบอก ถ้าวันนั้นพี่ปั๊บยังไหว (หัวเราะ) หมายถึงทำงานหาเงินเลี้ยงลูกไหว นอนดึกไหว ก็ค่อยว่ากัน”
ปั๊บ : “(ไหวไหม?) ไม่เหมือนที่บ้าน (หัวเราะ) ก็ดูก่อนจริงๆ เดี๋ยวค่อยตกลงกัน 100 เปอร์เซ็นต์”