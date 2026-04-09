“เกรซ ชลิตา” อัปเดตหัวใจ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ รีวิว “พี่เกิล” ของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิต

กลับมาสดใสอีกครั้ง หลังสิ่งต่างๆ เริ่มคลี่คลาย “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ออกมาขอโทษ “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” จากหัวใจ ยอมรับเป็นคนผิดเอง หลังล่มงานวิวาห์ ปิดฉากความรัก 7 ปี
ล่าสุดสตอรี่ของเกรซ ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ถามในสิ่งที่อยากรู้ งานนี้แฟนๆ ถามไถ่ดีขึ้นแล้วใช่ไหม ซึ่งเกรซตอบกลับไปว่าตอนนี้เหมือนกับ 7 ปีที่แล้ว มีความสุขกับตัวเอง เอ็นจอยชีวิตมากๆ เหมือนตายทั้งเป็นแล้วได้เกิดใหม่ ตอนไม่มีใครก็ใช้ชีวิตมาได้อย่างดี แค่กลับมาอยู่ที่เดิม แต่โตขึ้นเยอะ ไม่ต้องห่วง เพราะมีคนรอบตัวที่ดี ไม่รู้สึกขาดอะไรเลย
ส่วนคำถามที่ว่า จะเปิดใจให้คนใหม่เร็วๆ นี้ไหม เกรซตอบว่าไม่ได้ปิด แต่ก็ไม่รีบ เข้ามาจีบได้แต่จะตอบไหมก็อีกเรื่อง ถ้ามีไม่ดี อยู่คนเดียวก็ได้ มุมมองความรักตอนนี้ ก็ยังเหมือนเดิม ให้คุณค่ากับคนรักคือที่สุด ถ้าเลือกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องหาใครอีก
ก่อนรีวิวพี่สาวอย่าง “เกิล สุริสดา” ที่เดินหน้าท้าชนให้ทุกเรื่องระบุว่า เราเป็นพี่น้องที่เอนเนอร์จี้ต่างกันมาก เกรซค่อยๆ เดิน พี่เกิลเหมือนวิ่งตลอดเวลา เป็นคนทัศนคติดีมากกกกก เวลาเพื่อนมีปัญหาชีวิตหนักๆ แล้วเพื่อนผ่านมันไปไม่ได้ จะส่งต่อให้คุยกับพี่เกิล จะเจอความคิดที่ไม่มีใครเคยบอกแน่นอนแล้วพี่ยินดีช่วยเกรซทุกปัญหา ยินดีช่วยทุกคนด้วยความจริงใจ ไม่ว่าชีวิตเกรซจะเลือกเดินทางไหน พี่ไม่เคยห้าม พี่ให้ไปเจอชีวิตเองเลือกเอง แต่ทถุกครั้งที่ล้มพี่ไม่เคยซ้ำ ไม่เคยพูดว่าเป็นไงล่ะ ไม่เชื่อพี่แต่แรก พี่เป็นคนที่หันไปหาตอนไหนก็เจอ พี่ช่วยให้ทุกเรื่องบนโลกเบาลงเสมอ เกรซนิ่งเงียบไม่สู้ใคร พี่เกิลเลยเป็นสิ่งตรงข้ามให้หมด คือของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิต
ส่วนมุมมองความรักในวันนี้ เป็นอย่างไร เกรซตอบว่าเป็นเหมือนเดิม ถ้าได้เลือกรักใครสักคนจริงๆ เกรซเป็นคน value คนของตัวเองมาก อะไรขาดหรือเกินในความสัมพันธ์ จะให้คนของตัวเองคือที่สุด เพราะถ้ามัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดที่อยากได้จากที่อื่น ก็จะเป็นตัวเราเองที่ต้องหาใหม่ไปเรื่อยๆ เพราะมันมีสิ่งที่ดีกว่าใหม่กว่าเสมอ เราไม่ใช่คนที่ดีที่สุด ไม่มีใครดี 100 % ไม่มีใครถูกใจเราได้ทุกข้อ แล้วเราก็ไม่ได้ถูกใจใครทุกข้อเหมือนกัน ถ้าได้เลือกแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องหาใครอีกแล้ว ไม่มีใครสามารถเข้ามาแทรกหรือแทนที่คนของเกรซได้เลย ตอนรักกันเข้าใจกันทุกอย่างมันง่าย แต่ชีวิตจริงมันมีอะไรให้ทดสอบให้เรียนรู้กันอีกเยอะ วันนี้เราอาจเจอความรักที่ปล่อยมือกันง่าย วันนึงอาจเจอกับความรักที่เขาไม่ปล่อยมือเราเลยก็ได้หรือเราอาจจะไม่เจอใครจับมือเราเลยก็ได้ แต่มันก็ไม่เป็นไรเลย ไม่ว่าจะเจอกับอะไร มุมมองความรักก็เหมือนเดิม