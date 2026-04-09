“แน็ก ชาลี” มีบ้าน 10 หลัง! สุดทนถูกด่าเผาบ้านเอาเงินประกัน จวกคนพูดมีบ้านหลังเดียว?

“แน็ก ชาลี” อดทนมานานถูกมองเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาเงินประกัน ลั่นอย่าโง่! ศึกษาหน่อยประกันบ้านรับเคลมอะไรได้บ้าง ส่วนที่บอกตนขี้โกหก โง่เองไม่ดูกล้องวงจรปิดปล่อยให้โจรขึ้นบ้าน คนพวกนี้นิสัยไม่ดี ไปปลูกฝังนิสัยตัวเองใหม่ก่อนจะไปสอนลูกหลาน ต้องโทษโจรก่อนไม่ใช่โทษคนเสียหายโง่เอง
มีเรื่องราวที่อัดอั้นตันใจและใช้ความอดทนมากมายสำหรับ “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” กับมรสุมชีวิตบ้านไฟไหม้วอดวาย ยังจะมาเจอโจรขึ้นบ้านขนทรัพย์สินไปจนหมดสิ้น ซึ่ง แน็ก ขอระบายมรสุมชีวิตก็แย่พอแล้ว ยังจะมาโดนชาวเน็ตต่อว่าขี้โม้สร้างกระแส แต่ที่จี๊ดใจที่สุดคือคอมเมนต์เผาบ้านตัวเองเพราะอยากได้เงินประกัน และที่ถูกมองเป็นคนผิดโจรขึ้นบ้าน ทำไมไม่ดูกล้องวงจรปิด
“ผมจะบอกให้นะ ผมอยากให้คนเปลี่ยนแปลงความคิดนี้นี้มาก มันน่ากลัวมาก เกือบปีผมโดนด่ามาตลอดว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เป็นคนขี้โม้ เป็นอินฟูลฯ ที่สร้างกระแส เวลามีข่าวผู้เสียหายถูกขโมยของจากตู้เซฟในบ้าน สิ่งแรกที่ผมจะคิดเลยคือผมจะโทษขโมยก่อน ผมไม่เคยโทษผู้เสียหายเลยนะ ระวังกันนะ หลายคนเลยเฉพาะคนที่ด่าผม เขาพูดมาเลยว่าผมผิด ขี้โกหก พวกคุณนั่นแหละที่นิสัยไม่ดี ระวังนะคนที่ด่าผมพวกคุณจะเป็นพวกเดียวกับเขาโดยไม่รู้ตัว
คนแรกที่ผิดคือโจร คนแรกที่ปีนเข้าไปในบ้าน เข้าไปเอาเซฟในบ้านผมคือโจร แล้วค่อยโทษผมว่าอาจจะไม่รอบคอบ ให้เคสของผมเป็นตัวอย่างว่าผมอาจจะพลาดที่ผมไม่ได้เข้าบ้านไปหลายวัน บางทีก็เกือบเดือน แต่ผมก็จะบอกนะว่านั่นบ้านผม ปลูกฝังกันใหม่ครับ อย่าไปสอนเด็กๆ ให้มาเกลียดผู้ที่กระทำว่าเป็นคนผิดก่อน เหมือนที่ผมโดนว่าว่ามึงผิดเอง มึงโง่เอง
คิดดีๆ ว่าใครคือคนผิดคนถูก ต้องโทษโจรก่อนครับ บ้านผมปิดมิด ทำไมคุณถึงพูดได้เพราะคุณยังไม่เคยมีบ้านหลังที่ 2-3-4-5 คุณอาจจะอยู่บ้านคุณหลังเดียว แต่ผมมีบ้านเป็น 10 หลัง ผมมีสิทธิ์ที่จะไปนอนบ้านหลังนั้น แล้วกลับมาหลังนี้ ถามว่าบ้านผมมีกล้องวงจรปิดไหม บ้านผมมี แต่บางทีความสับเพร่าของผม เราไม่ได้เช็คทุกหลัง ผมไม่ได้มานั่งดูกล้องทุกคืน ผมเก็บของๆ ผมอย่างดี เซฟผมใหญ่โต บ้าน 3 ชั้นรั้วสูง เซฟมีทุกชั้น เครื่องดนตรีอยู่ในโกดัง ผมมีห้องสำหรับเก็บไวโอลิน ทำที่เก็บอย่างดี แล้วพอหายปืนมันตามหายากกว่าไวโอลินเยอะมากเป็นหลาบสิบเท่าผมยังหามันได้เลย
ผมโดนชาวเน็ตด่าเรื่องกล้องมาเกือบปี ทำไมไม่ดูกล้อง แถวนั้นมีกล้องเยอะแยะ ผมจะบอกว่าความผิดพลาดของบ้านผม สัญญาณม้นอาจจะไม่ดี แล้วอย่าลืมนะว่ามันเอาตั้งแต่ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระก้น คิดว่ามันจะเหลืออะไรให้ผมไหม บ้านผมทะลุนาคนิวาส 27 กล้องมีอีกเป็นร้อยตัว ทะลุไปถึงบ้านโจร ใกล้กันมาก แค่ไม่กึ่ร้อยเมตรก็ถึงบ้านโจร ซึ่งมีบ้านอยู่เป็นร้อยหลัง ผมขอดูกล้องแล้วจริงๆ เจ้าหน้าที่บอกผมว่าไม่มีกล้องสักหลังตามข่าวเลย ผมขอดูกล้องไปแล้วจริงๆ ทุกคนไม่คิดว่าผมจะอยากเห็นเหรอ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทั้งซอยไม่มีกล้องเลย”
ลั่นอดทนกับคนมองตนเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาเงินประกัน ลั่นอย่าโง่! ใครจะมาเผาทรัพย์สินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง
“แล้วบ้านหลังนั้นก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับไฟไหม้ ไฟไหม้ก็คือไฟไหม้ ใครอยากรู้ก็ไปถามประกันที่มาบ้านผม ผมไม่ชอบนะ ไม่ต้องมาด่าผม ผมเป็นเจ้าของบ้านนั้น บ้านผมไหม้ผมยังมาไลฟ์สดเพื่อไม่ให้คนเครียด ให้คนมองเป็นเรื่องตลก เพราะผมไม่อยากทำร้ายใคร คนในโซเชียลบอกผมเผาบ้านตัวเอง ผมจะบอกให้นะ อย่าโง่เลย ประกันเขาไม่ได้มาประกันปืนให้ผม ผมเป็นเจ้าของบ้านผมมีสิทธิ์จะพูด
ผมอดทนมามากกับคำว่าผมเป็นคนเผาบ้านผมเอง ผมจะเผาบ้านผมทำเพื่ออะไรครับ ผมจะเผาเครื่องดนตรีเก่าที่ผมหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมทำไมครับ เครื่องดนตรี ปืน หรือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในประกันไฟไหม้นะ ประกันไฟไหม้ มีแค่สี รีโนเวท ตู้ ทีวี แอร์ ประมาณนั้นครับ ประกันมาถ่ายรูปปืน เครื่องดนตรีผมถูกเผา ถ้าผมอยากให้คนสงสาร ผมเอาเรื่องนี้มาทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต สร้างกระแสก็ได้”
คนเข้าใจว่าแน็กเผาบ้านเพื่อเอาประกันเยอะแยะ แม้แต่คนใกล้ตัว
“เยอะแยะ คนใกล้ตัวแท้ๆ ยังพูดกับผมเลยว่า เผาบ้านเอาประกัน ผมจะบอกว่าไม่ได้คุ้มเลยครับ ประกันไม่ได้มาประกันให้ของ 50 ล้าน 100 ล้าน เขาไม่เอาด้วยหรอกครับ”