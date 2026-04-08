เปิดศึกฟาดปากกันสะเทือน ดรามาเดือดๆ “น้ำตาล-แนท” vs “เพชร ปากปลาร้าฯ” ลาม “อาร์ตี้” กูรูนางงาม

ดรามาวงการนางงามไม่เคยได้พัก ล่าสุด “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2559 กับ “แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2558 จับมือกันดรามา หลังเปิดศึกปะฉะดะกับคู่กรณีเก่าของสาวน้ำตาล อย่าง “เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ” หรือ “นายเพชร กมุทมาศ” จนบานปลายลามไปกูรูนางงาม
-น้ำตาลกับเพชร ปากปลาร้าฯ เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน ตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งน้ำตาลเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดนางงามจักรวาล “เพชร ปากปลาร้าฯ” ได้ออกมาไลฟ์สดพาดพิงน้ำตาล ซัดแรง ไม่สวย เตี้ย ไม่เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายแน่นอน ถ้าได้จะให้ถีบหน้า เตี้ยเวอร์ น้ำตาลพักก่อน ซึ่งผลปรากฏว่าน้ำตาลเข้ารอบลึก 6 คนในรอบ 28 ปี ทำทัวร์ลงเพชรกันสนั่น
-ต่อมาในปี 67 เพชร ได้เข้าร่วมประกวด Universe is U และโคฟน้ำตาล เป็นนางงามต้นแบบ บอกขอโทษน้ำตาลมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยได้รับการให้อภัยจากสังคม คิดว่าประกวดเวทีนี้จะทำให้ได้เจอน้ำตาลในรอบไฟนอล เพื่อปลดล็อกเรื่องนี้
-น้ำตาล รีแอ็กคลิปดังกล่าว ทำปาก ตาโต ปรบมือ บอก การให้อภัยทานอันประเสริฐ ทราบค่ะ แต่กูไม่ให้ เริ่มเป็นบทละครแล้ว
-ล่าสุดดรามารอบใหม่ปะทุอีกครั้ง หลังเพชร ปากปลาร้า ไลฟ์สดเล่าว่า ได้มีโอกาสเจอน้ำตาลที่ร้านลูกชิ้นยืนกิน ที่ จ.บุรีรัมย์ ก่อนแก๊งน้ำตาลจะไปสนามบิน เผยอีกฝ่ายทำหน้าช็อกแล้วหันหลังกลับไปเลย นางไม่ชอบเราจริงๆ หรือมีศักดิ์ศรีในตัวเองเหมือนเรา นางวิ่งมา 3 คน นาง แนท และผู้จัดการ นางหันหลังกลับไปเลย
-กูงง เราเด็กบุรีรัมย์เนอะ คิดว่าเขาคงช็อก ไม่คิดว่าจะแวะกลับมากินลูกชิ้น เราพูดถึงในฐานะเจอดารา เขาจะทักหรือไม่ทักไม่ได้โกรธหรอก แต่ก็ช็อกนิดนึง นางสวยนะ ผิวสีแทน หน้าเด้งๆ ไม่กล้าตะโกนเรียก กลัวเขาไม่ตอบ เสียดาย ไอดอล แทนที่จะได้เคลียร์กัน ขอโทษกัน พลาดสุดๆ จะได้พูดให้นางเข้าใจในตัวเราสักที จะได้ลบแผลในใจออกไปสักที เราจะได้กอดนาง และขอโทษกับอดีตที่ผ่านมา อยากให้น้ำตาลให้อภัย เพราะฝังรากฝังลึกมาตลอด เราก็อยากได้รับการให้อภัย เจอที่ไหนยิ้มให้กันก็ได้
-ด้านน้ำตาลออกมาโพสต์สวน ไม่หลบ ไม่ช็อก มองไม่เห็นด้วยซ้ำ ไม่อยากยุ่ง ขนาดไม่ยุ่งยังแต่งเรื่องขนาดนี้ ถ้าถ่ายคอนเทนต์ด้วยเดี๋ยวว่าเกาะกระแสอีก โคฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำแล้ว เพราะฉะนั้นไม่อยากยุ่ง ย้ำอีกครั้ง จะมาแอ๊บขอโทษบอกติดค้าง ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ กี่ครั้งแล้วที่ปากบอกขอโทษ แต่การกระทำสวนทาง ยังสามารถเชื่อคำพูดจากคนแบบนี้ได้อีกเหรอคะ?
-แนท อนิพรณ์ โพสต์ยัน สิ่งที่เพชรพูดไม่จริง อ.ส้มโอบอกแนทกับน้ำตาลว่าเพชรอยู่ตรงร้านขายของ ก่อนหน้าเราเดินไปถ่ายวิดีโอ เราไม่เห็นเลย น้ำตาลบอกแนทว่าจะไปทักพี่เพชรถ่ายคอนเทนต์เลยได้เจอกัน แนทบอกไม่ต้องหรอก ต่างคนต่างอยู่ เพราะในอดีต เจอกันตามงาน กรรมการ ที่ต่างจังหวัด แกเดินหนีอย่างเร็ว แนทว่าแนทก็ส่งยิ้มให้นะ น้ำตาลไม่ใช่เหยื่อของพี่นะคะ อย่าทำแบบนี้ รอบนี้ขอพูด
-เพชร ฟาดคืน อย่านะ ถ้าลงสนามเองกูด่าหมดนะ จะตัวไหนก็ช่าง จะมีมงไม่มีมง กูทำดีที่สุดแบบของกูแล้ว กระแสตีกลับปุ๊บฟาดเหรอ
-ชาวเน็ตและเพจหลายเพจขีดเส้นใต้ คำที่ไม่เหมือนกัน ระหว่างน้ำตาลกับแนท น้ำตาลบอก “มองไม่เห็นด้วยซ้ำ ถ้าถ่ายคอนเทนต์ด้วยเดี๋ยวหาว่าเกาะกระแสอีก” ขณะที่แนทบอก “น้ำตาลบอกแนทว่าจะไปทักพี่เพชรถ่ายคอนเทนต์เลยได้เจอกัน แนทบอกไม่ต้องหรอก ต่างคนต่างอยู่” ทั้งคู่โดนวิจารณ์ว่าลืมเตี๊ยมกันมาก่อนเหรอ?
-อาร์ตี้ กูรูนางงามชื่อดัง แคปข้อความดังกล่าวจากเพจ ตลาดล่างอัปเกรด เขียนแคปชั่น 555555 หัวเราะลากยาว
-น้ำตาลฟาดทันที “ลุงฟลอริดาก็อยากได้กระแส ไม่ชอบหนูเหรอลุง” พร้อมแท็กหาอาร์ตี้ตรงๆ ลั่นคนที่งงกับคำพูดแนทบอกว่าเตี๊ยมกันไม่ต้องเตี๊ยม เพราะตอนแรกนี่บอกแนทว่าหรือเราจะเข้าไปทำคอนเทนต์ หลังจากพี่ส้มโอบอก เพราะพี่ส้มโอถามว่าอยากถ่ายคอนเทนต์ไหมว่าเจอ แล้วแนทห้ามบอกว่าไม่ต้องหรอก ต่างคนต่างอยู่แหละดีแล้ว เราก็เออ โอเค ไม่ต้องไปยุ่งดีกว่า แค่นั้น
-แนท ฟาดต่อ เสียใจอ่า เห็นคุณลุงฟลอริดา ดูชอบวิเคราะห์นางงาม แนทก็นึกว่า ในชีวิตประจำวันก็ใช้ความคิดวิเคราะห์แบบมีตรรกะ ไปอยู่ตั้งเมืองนอก พี่ขอคืนคำที่บอกว่าคุณลุงฟลอริดา ดูตลก มีความคิดแบบสร้างสรรค์ แง ผิดหวัง
-อาร์ตี้ โต้กลับ แนทในสายตารักมาตลอด คนดูไลฟ์จะรู้ว่าไม่เคยพูดไม่ดี หรือว่าด้อยค่าแนทเลย ออริจินัลโพสต์จากเพจตลาดล่างอัปเกรด ไปเจอแคปมาอีกที อ่านแล้วขำดี มันเป็นเรื่องราวของพวกคุณสองคนกับเพชรในหน้าเฟซบุ๊ก ในทุกสื่อมีให้เห็น มันก็ขำๆ ดี ทุกคนเขาก็ขำสนุกดีเลยแชร์แล้วพิมพ์ 555555 ไป พี่ไม่ได้ใส่ความคิกดเห็นส่วนตัวหรือว่าโจมตีแนทแต่อย่างใด พี่มีโพสต์ที่เชียร์พอร์ตแนทน้ำตาลเยอะในเพจ
พวกโพสต์ที่พี่เอามาจากเพจตลาดล่างอัปเกรดซึ่งเป็นออริจินัลโพสต์ (ไม่มีเวลามานั่งขีดเส้นใต้มาดูหรอกค่ะว่าใครผิดใครถูก มันเป็นเรื่องราวที่ขำๆ ในเฟซบุ๊ก ติ๊กต๊อก เต็มไปหมดค่ะ) หากสิ่งที่แชร์ไปโดนเส้นแล้วน้องแนทเกิดความไม่พอใจ ขออภัยด้วย พี่ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ย้ำอีกครั้งว่าพี่ไม่เคยด้อยค่าแนท ทุกครั้งที่พี่ไลฟ์ คนดูจะรู้ว่าพี่พูดถึงแนทในทางที่ดีตลอด
-ย้ำผิดหวังจริงๆ ไม่คิดว่าจะด่วนสรุปขนาดนี้ ขอบคุณที่เคยสร้างความสุขให้ช่วงหนึ่งในการประกวด MU ก็ไปเชียร์ไปซัปพอร์ตถึงที่ ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์
-นอกจากนี้อาร์ตี้ยังเผยอีกว่า ทำไมถึงคิดว่าฉันคิดแบบไม่มีตรรกะทั้งที่ฉันไม่เคยวิเคราะห์โพสต์แซะหรือด้อยค่าแนทเลยแม้แต่ครั้งเดียว มันตลกจริงๆ หรือว่าสิ่งที่เพจตลาดล่างอัปเกรดโพสต์มันคือความจริงแล้วแนทรับไม่ได้
-พร้อมกับเผยถึงเพชร ปากปลาร้าว่า ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แค่เสพความตลก และให้กำลังใจคนป่วย ซึ่งตนมองว่ามันไม่ผิดแล้วไม่ได้เข้าข้างใคร ยังเสพความบันเทิงจากสองฝ่ายอยู่ เพชรปากปลาร้าทำให้ฉันหัวเราะน้ำตาลก็ทำให้ฉันมีความสุขดูนางงามกับแนท แค่นั้นค่ะ
-นอกจากนี้อาร์ตี้ยังตอบเมนต์หนึ่งที่บอกว่า อย่าขำดังค่ะ มีคนรับไม่ไหว ด้วยข้อความว่า “คนอื่นเขาก็ขำกันด่าแต่กู”