“บิ๊กเต่า” ไม่ตอบคดี “แน็ก ชาลี” ไม่คืบเพราะปืนอยู่ที่ผู้ใหญ่? โทษกฎหมายทำตำรวจทำงานยาก แต่ถ้าทำเต็มที่ก็ต้องรับสภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บิ๊กเต่า ลั่นคดีแน็ก ชาลี ไม่ได้ยากและซับซ้อนแต่ที่ยังตามจับเอาของกลางมาคืนแน็กได้น้อยนั้นเป็นเพราะกฎหมายปัจจุบันที่ปกป้องผู้ต้องหา ทำให้ตำรวจทำงานยาก ไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหาย ลั่นถ้าตำรวจหย่อนยานตนจะจัดการให้ แต่ถ้าเขาทำเต็มที่ก็ต้องรับสภาพ ตอบไม่ได้ว่าปืนไปอยู่กับผู้ใหญ่ตามที่แน็กเชื่อ? บอกข้อมูลมาให้เดี๋ยวกองปราบจะช่วยดูให้

เดินทางมาถึงกองปราบปรามเพื่อเข้ามาจัดการคดีของ “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” จากกรณีโจรขึ้นบ้าน แต่ 9 เดือนคดีไม่คืบ ปืนของสะสมล้ำค่า 65 กระบอกถูกขโมยไป ได้คืนกลับมาแค่กระบอกเดียว เชื่อว่าตำรวจอาจจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ซึ่ง “บิ๊กเต่า พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว” เผยเคสนี้ไม่ได้ยากและซับซ้อนแต่ที่ยังตามจับเอาของกลางมาคืนแน็กได้น้อยนั้นเป็นเพราะกฎหมายปัจจุบันที่ปกป้องผู้ต้องหา ทำให้ตำรวจทำงานยากไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหาย ลั่นถ้าตำรวจมันหย่อนยานตนจะจัดการให้ แต่ถ้าเขาทำเต็มที่ก็ต้องรับสภาพ

“เราได้คุยกับตำรวจที่ทำคดี ก่อนหน้านี้ก็มีความคืบหน้าไปส่วนนึงจับปืนได้กระบอกนึง ตอนนี้ตามจับมาได้อีก 3 กระบอก ความเสียหายของคุณแน็กทั้งหมดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำให้แต่ด้วยขีดจำกัดของกฎหมายทำให้ตำรวจทำงานลำบากขึ้น

ลองสังเกตว่าเมื่อก่อนถ้ามีคดีขึ้นมา เราสามารถยึดของกลางกลับมาได้เป็นจำนวนมาก กฎหมายก็เอื้อประโยชน์ให้ตำรวจในการทำงาน แต่ตอนนี้การจะไปทำอะไรต้องบันทึกภาพ การกระทำอะไรทุกอย่างมันยาก ก็เห็นใจคุณแน็กที่เสียหายในเรื่องนี้ เราจะพยายามเอาทรัพย์สินของแน็กมาคืนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เราพยายามบันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริงทุกอย่างแต่ผู้ต้องหา 3 คนในตอนนี้ เดี๋ยวจะมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในวันที่ 25 เม.ย. ทั้ง 3 คน ปืน 65 กระบอกของแน็กที่สะสมมาถ้าเอาไปขายทอดตลาดน่าจะขายลำบากเพราะปืนมีเอกลักษณ์ ลวดลายต่างๆ ก็ต้องดูว่ากองปราบลงแล้วจะได้ความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน ตำรวจจะต้องขับเคลื่อนกันมากกว่านี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับแน็ก”

เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานตามข้อจำกัดของกฎหมาย ตำรวจก็กลัวโดนฟ้องร้องเหมือนกัน
แล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ด้วยขีดความสามารถและข้อจำกัดทางกฎหมายเขาทำได้เท่านี้จริงๆ เขากลัวถูกฟ้องร้อง ก็ขออภัยแน็กด้วย กองปราบจะลงไปช่วยเผื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ถ้าคุณแน็กยืนยันว่าปืนนี้เป็นของคุณแน็กตำรวจสามารถจะยึดและเอาคืนมาให้ได้ไม่ว่าปืนจะไปอยู่ใคร เราก็ยึดมาเป็นของกลาง เป็นเรื่องที่ทางกฎหมายจัดการได้อยู่แล้ว ถ้าแน็กรู้ว่าอยู่ที่ใครบ้างก็ประสานงานตำรวจมา คดีไม่ได้ซับซ้อน ผู้ต้องหาสามารถติดตามตัวได้ แต่ของกลางมันอาจจะได้ไม่ครบก็เป็นเรื่องทึ่ตำรวจต้องให้ความสำคัญในการติดตาม”

ตอบไม่ได้ว่าปืนไปอยู่กับผู้ใหญ่ตามที่ “แน็ก ชาลี” เชื่อ? ก็เอาข้อมูลมาให้เดี๋ยวกองปราบจะช่วยดูให้ ชี้คดีนี้ไม่ยากและไม่ซับซ้อนแต่ที่มันยืดเยื้อเพราะผู้รายปากแข็ง และทางตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
“เรียนตามตรงเราจะทำอะไรมันขึ้นอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐาน เราอาจจะเข้าใจว่าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ก็เอาข้อมูลมาให้เดี๋ยวกองปราบจะช่วยดูให้ จะไปอยู่ในความครอบครองของใครไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เราจะดำเนินการให้ ว่าไปตามกฎหมายรับโทษลักทรัพย์ รับของโจรอะไรก็ว่าไป ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน ถ้าโรงพักเจอเขาก็คงจะดำเนินการ คดีนี้ไม่ยากเลย มันยากที่ผู้ต้องหาปากแข็ง ให้การซัดกันไปซัดกันมาไม่ยอมรับ เราจะทำอะไรได้ นอกจากเอากล้องส่องพูดคุย กฎหมายไม่สามารถเอาถุงไปคลุมหัว บีบจมูกไม่ให้หายใจ ให้พูดออกมาไม่ได้ มันก็เลยยืดเยื้อ ก็ต้องแก้กฎหมายให้ตำรวจมีอำนาจมากกว่านี้”

ชี้กฎหมายปัจจุบันที่ปกป้องผู้ต้องหา ทำให้ตำรวจทำงานยากไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหาย
“เปรียบเทียบนะ เมื่อก่อนที่กฎหมายไม่มี ผมทำงานสืบสวนเงินหาย 10 ล้านผมก็ตามมาได้เกือบครบ จะเอาไปฝังดิน ใต้ตุ่มโอ่ง ไปซื้อเป็นทอง ผมตามมาให้ธนาคารได้เกือบหมดแม้กระทั่งที่เอาไปเผาทิ้ง แต่ตอนนี้มันทำงานยาก กฎหมายให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ต้องหามาก นี่ไงผู้เสียหาย ทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญกับคนที่เสียหาย ไปออกกฎหมายคุ้มครองผู้ต้องหา ผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายนะ

นี่คือความรู้สึกของคนทำงาน ทุกวันนี้เราตามกันด้วยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียว จะไปบอกให้เขาพูด ในเมื่อเขาไม่พูดจะให้ทำยังไง มันบิดไปบิดมาจะไปตบปากมันได้ไหม เอาตรงๆ อยากจัดการเหลือเกินแต่จะให้จัดการยังไง ให้ไปหิ้วมาเลยไหม แล้วให้นักข่าวรับผิดชอบไปหิ้วด้วยกันเลย เราเข้าใจความเดือดร้อนของเขาแต่ตำรวจก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัว

ผมเลยบอกไง แก้กฎหมายได้ไหม ให้ตำรวจมีอำนาจมากกว่านี้ เมื่อก่อนเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย ตำรวจสามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เอามากองบนโต๊ะให้ดูได้ด้วย ตำรวจท้องที่ศักยภาพเขาก็ประมาณนึง ไม่งั้นเขาไม่เอาสืบ 4 เข้ามาช่วย สืบ 4 ก็งานล้นมือ ก็น่าเห็นใจเขานะ แต่เขาย่อหย่อนอะไรไหมตรงนี้ต้องขอไปดูรายละเอียดก่อน”

ส่วนกรณีของ “แน็ก ชาลี” ที่ผู้เสียหายต้องไปล่อซื้อตามจับเองแทนที่ตำรวจจะทำ เจ้าตัวลั่น ถ้าตำรวจมันหย่อนยานตนจะจัดการให้ แต่ถ้าเขาทำเต็มที่ก็ต้องรับสภาพ
“ยังไม่เห็นนะว่าเขาพลาดตรงไหนยังไง ถ้าเห็นจะตำหนิได้ ถ้าตำรวจมีเวลาและได้ความต่อเนื่องเขาจะทำงานได้ดีกว่านี้ ไม่ได้แก้ตัวให้ตำรวจ แต่ถ้าตำรวจมีงานแล้วได้รับผิดชอบเป็นเคสๆ ไปเขาจะทำได้ดีกว่านี้ บางเรื่องตำรวจอยากทำให้เต็มทึ่แต่ด้วยศักยภาพและกำลังที่มี ถ้าตำรวจมันหย่อนยานผมจะจัดการให้ แต่ถ้าเขาทำเต็มที่ก็ต้องรับสภาพ”














