“แน็ก ชาลี” ลั่นไม่ได้โง่! ตลกกับการทำงานของตำรวจ จับโจรได้ตั้งแต่ว้นแรก แต่ปล่อยให้เรื่องเงียบ 9 เดือน

“แน็ก ชาลี” บุกกองปราบนำหลักฐานมาจับโจรขโมยของในบ้านเสียหายมูลค่า 10 ล้าน ลั่นคดีนี้มีความแปลกหลายอย่าง เหตุการณ์ผ่านมา 9 เดือนแล้วคดียังช้าทั้งๆ ที่จับคนร้ายได้ตั้งแต่วันแรก โจรรับสารภาพแต่คดีไม่คืบ เชื่อเรื่องได้ไปต่อเพราะถึงมือสื่อ รู้สึกตลกกับการทำงานของตำรวจ
วันนี้ (8 เม.ย.69) ช่วงบ่าย “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์”ได้ไปพบเจ้าหน้าที่กองปราบเพื่อยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีที่คนร้ายขโมยของในบ้าน เช่น ปืน รวม 65 กระบอก รวมถึงเครื่องดนตรีโบราณ เงินสด ทองคำรูปพรรณ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้าน โดยข้าวของหายไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 มอบให้ บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังก่อนหน้านี้แจ้งความไว้ที่ สน.โชคชัย แต่ไม่มีความคืบหน้าจนต้องให้สื่อ “พุทธ อภิวรรณ” ช่วย
แน็ก ชาลี เผยว่าคดีตนมีความแปลกอยู่หลายอย่าง คือตัวเองที่เป็นผู้ถูกขโมยแต่ดันมาถูกสังคมด่าว่าโกหก เหตุการณ์ผ่านมา 9 เดือนแล้วคดียังช้าทั้งๆ ที่จับคนร้ายได้ตั้งแต่วันแรก และมีคนมารับสารภาพ เชื่อมีผู้ใหญ่สั่งเบรก
“ที่มาในวันนี้เพราะคนที่บ้านอยากให้มาเอาหลักฐานมาให้ตำรวจ เราทั้งตามทั้งสืบ แล้วมันไม่คืบหน้า ไม่มีการสืบต่อใดๆ ทั้งสิ้น ก็ให้เราเอาหลักฐานมาที่กองปราบเพื่อที่จะได้ไปจี้ตำรวจ ต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวัง ผมไม่ชอบมีปัญหากับใคร วันนี้เราจะไม่สงสารโจรแล้ว ผมให้โอกาสมา 9 เดือนแล้ว ก็ต้องขอโทษตำรวจและพวกโจรด้วย พวกคุณก็ต้องติดคุกกันจริงๆ ผมให้โอกาสทุกคนในการตาม ประสานเรื่องมานานมากแล้วผมได้มีโอกาสคุยมาแล้วครั้งนึงเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้ว
ของผมหายไปหลายอย่างมากๆ สิ่งที่ผมต้องการจริงๆ และมีเอกสารยืนยันที่จะเอามาได้คือปืน 65 กระบอก ตอนนี้ได้คืนมาแล้ว 1 กระบอก เหลือรับอีก 64 กระบอกเลยรู้สึกว่ามันอันตรายไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ในมือใคร ปืนผมถูกกฎหมายถูกต้องทุกกระบอก ผมเก็บมาเงียบๆ เพื่อการกีฬาและการดูแลรักษาให้ยาวนาน
ผมเคยมาที่นี่ครั้งนึงแล้ว พอมีสื่อเข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าหน้าที่ใดๆ ของใครก็คงจะต้องกลับมาทำหน้าที่หน่อย กลับมาทำหน้าที่ให้มันเต็มที่เท่าที่จะทำได้จริงๆ ไม่ใช่ทำให้มันเงียบไป อีก 5-6 เดือนมันก็คงเงียบไปจริงๆ แหละ ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาผมเหมือนเน็ตไอดอลสร้างกระแส มีแต่คำว่าเด็กเลี้ยงแกะเล่าเรื่องไม่จริง วันนี้มีกระแสกลับมาก็รู้สึกดีเหมือนกัน จะพยายามตามให้มากที่สุดเพราะหลายคนต้องมาเหนื่อยแทนเรา
วันนี้ผมออกมากระเตื้อง หลายคนต้องการให้ผมมาฟ้องที่นี่เพื่อฟ้องตำรวจไม่ใช่ฟ้องโจร มาฟ้องว่าตำรวจละเลยหน้าที่ ผมต้องขออภัยผมไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครจริงๆพอมีข่าวออกตำรวจก็เริ่มทำงานกันแล้ว ก็ขอให้มันเป็นไปตามขั้นตอนจริงๆ ตามของกลับมาให้ได้มากที่สุด”
รู้สึกตลกกับการทำงานของตำรวจ จับโจรได้ตั้งแต่ 1-2 ว้นแรกที่ของหายแต่ปล่อยให้เรื่องเงียบมา 9 เดือน
“ผมอยู่มา 30 ปีแล้วผมยังตลกเลยนะ ผมมองเป็นเรื่องตลกแล้วกัน ดีที่มันเกิดขึ้นกับผมถ้าเป็นคนอื่นคงน่าสงสารมากกว่าเยอะเลย ผมเพิ่งเคยอยู่ในยุคที่ผ่านมา 9 เดือนแล้วผมต้องไปดักล่อซื้อเองจับขโมยเองทุกอย่าง ผมส่งข้อมูลทุกอย่างให้กับตำรวจที่เราไปตามสืบ เราขอผลลายนิ้วมือได้ไหม ออกตามทุกอย่างเองตั้งแต่เริ่มต้น ของหายวันแรกผมจับขโมยได้ 2 คน จับไปก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะ ผมรู้จักเขาแต่พวกเขารู้จักกันมากกว่าผม หลังจากวันนั้นก็เงียบ ผมพยายามบอกว่าพี่ผมรู้คนที่เข้ามาเอาของวันนั้น เขาวนเวียนอยู่ที่นั่น บ้านผม กองปราบฯ เดิน 10 ก้าวบ้านโจร
ถ้าตามให้ผมตั้งแต่วันแรกที่จับได้ ผมเชื่อว่ามันตามได้ นี่ผ่านมา 9 เดือนแล้วผมยังได้ยินข่าวแว่วๆ เลย 3 วันที่แล้วตั้งแต่เริ่มตามกำลังจะได้ปืนเพิ่มมาอีก 3 กระบอก ผมยังไม่ได้รับรู้ ได้เห็นอะไรมาก ปืนผมสภาพ 100% ทุกกระบอก 100% คือไม่ผ่านการยิง การแต่ง กระบอกยังเป็นผิวตั้งแต่ 100 ปีที่แล้วตั้งแต่อยู่ต่างประเทศจนมาอยู่เมืองไทยและทุกอย่างถูกกฎหมายหมด ผมเก็บมาอย่างดีจริงๆ อยู่ในตู้เซฟ เช็ด ถู เติมน้ำยาไม่ให้มันเก่า ให้ทุกอย่างเหมือนเดิมที่สุด ผมเชื่อว่าพอผมได้คืนมามันจะได้กลับมาแบบตลกๆ”
ความเสียหายมูลค่า 10 ล้าน มีปืน 65 กระบอก เครื่องดนตรีโบราณ เงินและทอง
“ปืน 65 กระบอกอยู่ในตู้เซฟ ซึ่งในตู้มีทั้งเงินและทอง กระแสสังคมบอกว่าผมโม้ ผมโกหกจะบอกจริงๆ แล้วผมมีสิทธิ์ที่จะตามทั้งเงินและทองด้วยนะ รวมไปถึง ไวโอลิน กีต้าร์ เครื่องเป่าโบราณที่แพงมากๆขิม และอะไรอีกหลายร้อยอย่าง ผมไม่พูดถึงมันเลยแม้แต่คันเบ็ด เพราะผมไม่ได้ต้องการ คุณต้องเข้าใจเจตนาว่าผมต้องการปืนคืนอย่างเดียว
คนอาจจะไม่รู้ว่าปืนหายากมากๆ นะ ไวโอลินหากต้องการตัวละเป็นแสนเป็นล้าน ใช้เวลาหาวันเดียวก็ได้แล้ว มันไม่ได้มีมูลค่าทางจิตใจต่อผมมากนัก ผมแค่รู้สึกชอบที่ผมได้เอาเครื่องดนตรีไปสอนเด็กต่อก็เท่านั้น แต่ปืนมันหายากมากแต่ละกระบอกใช้เวลาหลายปีในการตามหาด้วยความที่เรารักปืนมาตั้งแต่เด็กๆ ผมศึกษาและคลุกคลีกับปืนจนถึงวันที่ผมสามารถครอบครองปืนได้ ผมเอาเงินที่ผมมีมาซื้อหมดเท่าที่ผมจะซื้อได้ รวมถึงของแต่งปืน มันราคาสูงมากๆ ซึ่งปืนที่ได้คืนมาไม่ใช่ปืนที่เก่ามาก
ผมกลัวมากเลยว่าผมจะได้มันคืนมาไหม แล้วสภาพมันจะเป็นยังไง ผมเสียใจเพราะผมตั้งใจเก็บมากๆ ไม่ให้ใครรู้ มีแค่คนใกล้ตัวที่รู้ แจ็ค แฟนฉัน , ก้อง ห้วยไร่ รู้ หรือสาวๆ ซึ่งผมไม่เคยเอาออกมายิงอวดใครเลย แต่มากกว่าความเสียดายคือเราจับคนที่เอาไปได้ตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าได้ตามจริงๆ เราได้คืนทั้งหมดด้วยสภาพที่ดีแน่นอน ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาในสภาพไหนปืนพวกนี้ไม่ใช่ปืนที่หาง่าย และทั้งหมดผมได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย”
เชื่อกลุ่มโจรมีการประชุมกันก่อนที่จะมาถึงวันนี้ ตนจึงไม่รับโทรศัพท์ผู้ใหญ่ที่โทร.เข้ามา
“มันก็คงจะมีการเลือกกันแหละ ผมรู้สึกว่าผมกับโจรคนนั้นเรารู้จักกันในระดับนึง เขามาพักบ้านผม ผมให้ข้าวให้น้ำเขา แต่พวกพี่ๆ เขารู้จักกันมากกว่าผม 100% จริงๆ โจรทั้ง 5 คนควรจะจับให้หมดทุกคนที่เกี่ยวข้องเรื่องปืน มีเยอะกว่า 4-5 คน การที่อ้นบอกว่าเอาของมาคืนหน่อย ถ้าดูในวิดีโอจะรู้ว่าเขารู้กันอยู่แล้ว
ผมเชื่อว่าประมาณ10 วันที่ผ่านมามันต้องเกิดการประชุมใหญ่แน่นอน ผู้ใหญ่โทร.หาผมเยอะมาก แต่ผมไม่รับสาย ผมรู้วันนี้จะได้มาเจอหน้าใคร ผมไม่อยากให้วันนี้ที่ผมได้มาคุยแล้วผมต้องบอกกับสื่อว่าครับ เราคุยกันตลอดครับ ตลอด 9 เดือนไม่ได้มีการคุยกัน ก็ไม่ต้องมาคุยกับผมตอนนี้ ทำไม 10 วันนี้เพิ่งจะมาคุยกับผมในวันที่มันเป็นข่าว”
นอกจากคดีไม่คืบ ผู้ใหญ่ยังสั่งไม่ให้ตามคดีแล้วอีกด้วย ลั่นรอบนี้โจรอย่าโกรธนะที่วันนี้ต้องติดคุกจริงๆ
“ผมได้คุยกับหลายๆ คนที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บางคนโทร.มาหาผมว่าเขาตามให้สุดๆ แล้วนะ แค่นี้เราก็รู้เจตนาแล้วว่าอะไรมันคืออะไร เรื่องนี้เราพอจะเดากันได้นะ จะด้วยอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ผมย้ำว่า ณ ปัจจุบันผมไม่ชอบมีปัญหากับใครจริงๆ วันนี้ผมรู้ว่าพวกคุณหลายหน่วยเริ่มเครียดกัน เพราะมันกระทบเยอะ โจรอย่าโกรธผมนะที่วันนี้คุณต้องติดคุกจริงๆ ผมรู้สึกว่าที่เขาออกมาพูดล่าสุดมันก็คงเป็นการคุยกันทั้งหมดแล้วแหละว่าคราวนี้คงต้องออกมาพูดจริงๆ”
ลั่นใครที่ขโมยของตนไปอย่าคิดเยอะ รีบเอามาคืนเสียจะง่ายกว่าปล่อยเรื่องให้ยืดยาว ไม่ต้องอายหาวิธีเอามาคืนยังไงก็ได้
“ปืนส่วนใหญ่ที่เมื่อไหร่ถูกขายออกไปแบบไม่มีใบอนุญาต และไม่ใช่เจ้าของเป็นคนขาย ไม่ว่าคนรับไป คนซื้อไป จะต้องรับผิดทุกคน คุณอย่ามาบอกมาแกล้งโง่ว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย มันหลุดออกจากผมไปมันคือปืนเถื่อน คนที่เอาไปทุกคนต้องรับผิดชอบ วันนี้ทุกคนที่เอาไปต้องรับผิดชอบ คุณไม่ต้องอาย หาวิธีเอามาวางยังไงก็ได้ อย่าล่าสุดที่ได้คืนมาคือเขาใส่หมวกไอ้โม่งเอาปืน 3 กระบอกมาคืน
มีเวลาประชุมกันมาเป็น 10 วันแล้ว ผมบอกเลยนะใครที่เอาของผมไปอย่าคิดเยอะ ยิ่งคิดเยอะตอนเอามาคืนยิ่งดูตลก คนไม่ได้โง่ รวมๆ กันแล้วเอามาวาง ไม่ต้องบอกเหตุผลอะไรมากมาย”
เมื่อถามว่าปักใจเชื่อไประดับนึงว่าของที่หายไปอยู่กับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเจ้าตัวตอบว่า…
“ปืนผมมันสวยจริงๆ นะ มันหายาก เป็นปืนที่ใครได้ไปก็คือปืนเถื่อน ถึงแม้จะเป็นปืนเถื่อนมันก็มีกลุ่มคนที่อยากจะได้มาก เอาไปเก็บไว้ในบ้านแบบไม่มีใครรู้
ตั้งแต่วันที่จับโจรได้ ถ้าคุณขยายผลว่าเอาปืนไปขายให้ใคร ก็ตามเส้นเงินไป เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจกันได้ จำไว้นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำคือต้องตามทุกคนที่เอาปืนผมไป ไม่ใช่ตามแค่ไม่กี่คนแล้วปล่อยตัวไป ต้องไปเอาต่อจากคนนั้นอีก ความหวังที่จะได้ของคืนไม่ใช่เรื่องมาถึงกองปราบแต่เรื่องมาถึงสื่อมากกว่า ก็ขอบคุณที่ครั้งนี้ช่วยตามให้”
ไม่กลัวผลกระทบหรือความไม่ปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวหลังจากออกมาสู้กับตำรวจ
“ผมไม่กลัวหรอกครับ ที่ผมกลัวคือผมกลัวว่าผมจะได้ยินข่าวว่าปืนของผมจะถูกไปใช้งานกับใคร ผมไม่รู้กระบวนการอะไรหรอกนะ แต่ของมันตามได้ตั้งแต่ของหายวันที่ 2 แล้ว แต่ทำไมไม่มีการตาม จนผมต้องออกไปจับคนร้ายเองโดยมีสืบ 4 ไปช่วย โจรเขายอมรับหมดแล้วว่าเอาของผมไป
อย่ามองให้เป็นเรื่องยาก ถ้าเราไม่มีสิทธิ์จะไปจับขโมย บีบคั้นให้เขารับสารภาพเราก็แค่ขโมยครับ ขอสมุดบัญชีได้ไหมครับ ขโมยครับขอตรวจโทรศัพท์ได้ไหมครับ ขอตรวจคอนแทคไลน์หาหลักฐานเชื่อมโยง เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ตอนนี้โจรเขาคงมีทนายแล้ว คงมีใครจัดการหาให้”
บ้านที่ถูกขโมยขึ้นบ้านคือบ้านที่ไฟไหม้
“ใช่ครับ จริงๆ มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันกับไฟไหม้ ไม่ต้องมาด่าผมนะ ผมเป็นเจ้าของบ้านนั้น บ้านผมไฟไหม้ในโซเชียลบอกผมเผาบ้านตัวเอง อย่าโง่เลย ผมจะเผาบ้านผมไปทำเพื่ออะไรครับ ผมจะเผาบ้านที่ผมหาเงินสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงทำไม ประกันเขาไม่ได้มาประกันปืนให้ผม เครื่องดนตรีของผมมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในประกันไฟไหม้ ประกันไฟไหม้มีแค่สี รีโนเวต ตู้ ทีวี แอร์ คนเข้าใจว่าผมเผาบ้านเพื่อเอาประกันมีเยอะแยะ คนใกล้ตัวผมยังเข้าใจแบบนั้น มันไม่คุ้มกันครับ ประกันไม่ได้มาประกันให้ของ 10 ล้าน 100 ล้าน
เรื่องกล้องวงจรปิด แถวนั้นมีเยอะมากแม้แต่หน้าบ้านโจร ผมขอไปแล้วจริงๆ เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีสักหลัง ผมไม่รู้เลยจริงๆ ว่าทั้งซอยไม่มีกล้องเลยทั้งๆ ที่มีบ้านเป็นร้อยๆ หลัง“