‘จุ๊บ - วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี’ ประกาศเกมรุก ‘Muzik Move’ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีด้วย 360 Music Entertainment

Muzik Move ประกาศ Vision และ Mission อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำทิศทางการเติบโตในทศวรรษต่อไป โดยมี จุ๊บ - วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Muzik Move ได้กำหนดวิสัยทัศน์ครั้งนี้ จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในการทำงานกับศิลปินหลากหลายแนวเพลงและหลายเจเนอเรชัน ซึ่งทำให้เห็นชัดว่าความสำเร็จของอุตสาหกรรมดนตรีในวันนี้ ไม่ได้เกิดจากเพลงเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก “ความเชื่อมโยง” ระหว่างศิลปิน คนฟัง และสังคมรอบตัว
“มิวซิกมูฟจะก้าวสู่ผู้นำธุรกิจบันเทิงครบวงจร (360 Music Entertainment) พัฒนาศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และขับเคลื่อนวงการดนตรีให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผู้บริหาร Muzik Move กล่าว
ภายใต้ Vision ดังกล่าว Muzik Move ได้กำหนด Mission หลัก 5 ด้าน เพื่อเป็นรากฐานของการเติบโตในระยะยาว ได้แก่
1.สร้างสรรค์ผลงานดนตรีคุณภาพ ที่เชื่อมโยงศิลปินและผู้ฟังผ่านเสียงเพลง
2.สนับสนุนเส้นทางอาชีพของศิลปินอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
3.สร้างประสบการณ์ดนตรีที่เชื่อมโยงศิลปินกับผู้ฟัง ให้ใกล้ชิดและมีส่วนร่วมมากขึ้น
4.ต่อยอดความร่วมมือกับแบรนด์และพันธมิตร เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสทางธุรกิจ
5.สร้างวัฒนธรรมและเปิดโอกาสในการทำงานที่เปิดกว้างและเติบโตไปด้วยกันแบบครอบครัวและมีความสุข ระหว่างศิลปินและพนักงาน
จุ๊บ วุฒินันต์ ยังมองว่า อนาคตของค่ายเพลงจะพัฒนาไปสู่ธุรกิจ 360 Music Entertainment อย่างเต็มรูปแบบได้ จำเป็นต้องเชื่อมศิลปินกับแฟนเพลงผ่านแพลตฟอร์มและประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง คอนเสิร์ต คอนเทนต์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่หัวใจสำคัญยังคงเป็น “ดนตรีที่จริงใจ”
“ไม่ว่าเครื่องมือจะเปลี่ยนไปแค่ไหน สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือศิลปินและเพลงที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของคนฟัง เพราะความจริงใจนี่แหละ คือสิ่งที่สร้างความไว้วางใจ และทำให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมั่นคง”
การประกาศ Vision และ Mission ในปี 2026 นี้ จึงไม่ใช่เพียงการกำหนดทิศทางองค์กร แต่เป็นการตอกย้ำบทบาทของ Muzik Move ในฐานะผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรี แถวหน้าของวงการ พร้อมเชื่อมโยงศิลปิน แฟนเพลง แบรนด์ และอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ก้าวสู่อนาคตที่ดนตรีไม่ได้แค่ถูกฟัง แต่กลายเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คน สร้างโอกาส พร้อมมเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน