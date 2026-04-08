ทัพศิลปินพร้อมระเบิดความมันส์ “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” งานสงกรานต์ริมทะเลสุดยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลก!!

เตรียมพบกับงานสงกรานต์วันไหลริมทะเลสุดยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลก พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงครบวงจร ทั้งเล่นน้ำ เชียร์บอล และชมคอนเสิร์ต ภายใต้ความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, เมืองพัทยา และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ MONOMAX (โมโนแม็กซ์) จัดงาน “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์เทศกาลระดับแลนด์มาร์คของเมืองพัทยาในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก
ปีนี้จัดเต็มความยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดแนวชายหาดพัทยา ผสานความสนุกเข้ากับเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมเนรมิตพื้นที่วัฒนธรรม อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป 4 ภาค นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม 4 ภาค การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร รวมถึงลานวัฒนธรรม และลานสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด งานนี้จัดขึ้นวันที่ 17–19 เมษายน 2569 เวลา 12.00–24.00 น. ณ ชายหาดพัทยากลาง เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้ง 3 วัน
พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพจากหลายค่ายหลายแนว ที่จะมาร่วมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มตลอด 3 วัน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาระเบิดความมันส์ไปด้วยกันแบบนันสต๊อป!
วันที่ 17 เมษายน 2569 เปิดเวทีไปกับ Tattoo Colour, INK Waruntorn, 4EVE และ Jeff Satur
วันที่ 18 เมษายน 2569 มันส์ต่อเนื่องกับ New Country, LIPTA, PROXIE, THX และ F.HERO
วันที่ 19 เมษายน 2569 ปิดท้ายแบบเดือดขั้นสุดกับ Maiyarap, INDIGO และ Joeyboy
โดยวันที่ 19 เมษายน พบกับไฮไลต์พิเศษเอาใจคอบอลกับการถ่ายทอดสดศึก Premier League บนจอยักษ์ริมชายหาด ในแมตช์แห่งศักดิ์ศรีระหว่าง Liverpool พบ Everton ถ่ายทอดสดจาก Hill Dickinson Stadium ให้แฟนบอลได้ร่วมเชียร์ทีมรักแบบใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักริมทะเล สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันไหลพัทยา 2026 ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน PEEP SHARE โดยสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดได้ทันที
งาน “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” จึงครั้งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ ที่รวมทุกความสนุกไว้ในงานเดียว ทั้งความมันส์จากคอนเสิร์ต ความชุ่มฉ่ำของการเล่นน้ำ และประสบการณ์เชียร์กีฬาระดับโลก ยกระดับเทศกาลสงกรานต์ริมทะเลพัทยาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง!!
