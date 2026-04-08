4 หนุ่ม GELBOYS คัมแบ็กซัมเมอร์! รีเมค “ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย” (GO CUTE FAR FAR) เสิร์ฟความคลั่งรักสไตล์ Gen Z โยกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟัง

GELBOYS กลับมาสร้างสีสันให้วงการ T-POP อีกครั้ง กับ 4 หนุ่มตัวแทนความสดใสแห่งยุค NEW CHAYAPAK (นิว ชยภัค ตันประยูร), PIDE (ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร), PJ (พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม) และ LEON BROCCO (เลออน บรอคโค่) ที่ครั้งนี้พวกเขาพร้อมยกระดับซาวด์ดนตรีให้ชัดขึ้น สนุกขึ้น และยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Gen Z ได้อย่างเต็มตัว ผ่านผลงานล่าสุดที่ทั้งน่ารัก ติดหู และชวนตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัว
หลังจากปล่อยผลงานเพลงอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ GELBOYS หยิบเพลงฮิตในตำนานอย่าง “ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย” ของ แดน-บีม (DAN-BEAM) มาตีความใหม่ในสไตล์ Gen Z ให้กลายเป็นเพลงป๊อปจังหวะสนุก เมโลดี้สดใส ฟังง่าย และชวนโยกตามได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยิน เวอร์ชันนี้ยังคงกิมมิคความน่ารักจากต้นฉบับไว้ครบถ้วน แต่เพิ่มเติมความทันสมัยและกลิ่นอายของวัยรุ่นยุคใหม่เข้าไปอย่างลงตัว โดยเนื้อเพลงถูกปรับมุมมองให้เข้มข้นขึ้น และศัพท์วัยรุ่นยุค GenZ จากการชมความน่ารักธรรมดา สู่ความคลั่งรักแบบเกินต้าน ที่เผลอหลุดปากออกมาว่า “ช่วยไปน่ารักไกล ๆ หน่อย” สะท้อนคาแรกเตอร์ขี้เล่น ตรงไปตรงมา และเต็มไปด้วยพลังของคนคลั่งแฟนยุค Gen Z ได้อย่างชัดเจน
ในพาร์ตดนตรี ได้ Mek Machina (เมฆ – สุขุม อิ่มเอิบสิน) มารับหน้าที่โปรดิวซ์ สร้างซาวด์ที่แน่นและมีมิติ ปรับให้ดนตรีน่ารักตามยุคสมัย ขณะเดียวกันยังได้ SMEW (สมิว – ฐนิศร์ แก้วสุริวงษ์) มาช่วยเรียบเรียงท่อนเปิดและท่อนแรปใหม่ เพิ่มลูกเล่นด้วยภาษาสไตล์วัยรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของ GELBOYS แถมยังปรับเนื้อใหม่ให้มีเอกลักษณ์ในแบบของน้องๆ ทำให้เพลงมีดีเทลที่โดดเด่นและกลิ่นอาย T-POP ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยจังหวะที่สนุกและพลังความสดใสของเพลง “ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย” เวอร์ชันนี้ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งซาวด์แทร็กที่เข้ากับบรรยากาศหน้าร้อนและเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างลงตัว เติมเต็มโมเมนต์ความสนุกให้ทุกคนได้โยกไปพร้อมกัน
การกลับมาครั้งนี้ของ GELBOYS ไม่เพียงแต่ตอกย้ำภาพลักษณ์ของศิลปิน T-POP รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองแต่ยังสะท้อนพัฒนาการทางดนตรีที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านซาวด์ โปรดักชัน และตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของทั้ง 4 หนุ่ม ที่ยังคงเสน่ห์ความเป็น Gen Z ไว้ได้อย่างครบถ้วน เพลง “ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย” (GO CUTE FAR FAR) เวอร์ชันนี้จึงเป็นมากกว่าเพลงรีเมค แต่คืออีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทิศทางของ GELBOYS ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าถึงผู้ฟังยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง
