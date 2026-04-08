“แพร ชนา” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้” ถ่ายทอด 10 ปีบนเส้นทางความฝันของนักสู้

“แพร ชนา”ศิลปินแนว Folk Pop จากค่าย GMM MUSIC สังกัด Grammy Gold ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด “ฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้” บทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงตลอดกว่า 10 ปี บนเส้นทางสายดนตรี จากเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ยืนร้องเพลงหน้ากระจก สู่การเติบโตบนโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยบททดสอบ
“ฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้” ยังคงเป็น กบ Big Ass ขจรเดช พรมรักษา นั่งแท่น Executive Producer และแต่งเนื้อร้อง ส่วนทำนองเป็น พชร รัตนอรุณ โดยเพลง “ฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้” ไม่ใช่เพียงเพลงของคนที่ประสบความสำเร็จ แต่คือบทเพลงของ “คนที่ยังสู้” ถ่ายทอดทุกความรู้สึกของการเดินตามฝัน ทั้งความผิดหวัง คำปฏิเสธ ความลังเล และน้ำตา ที่หลายคนอาจเคยเผชิญ
แพร ชนา เผยว่า จุดเริ่มต้นของเพลงนี้เกิดจากการได้ฟังเมโลดี้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ จนรู้สึกทันทีว่าเป็นเพลงที่อยากถ่ายทอดออกมา “หนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความดรามาติกและใช้อารมณ์สูงมาก ตอนแรกยังไม่ได้ใช้เมโลดี้นี้ แต่พอพี่กบส่งเนื้อเพลงมา หนูรู้สึกเลยว่ามันคือเพลงของหนูจริงๆ เนื้อหาของเพลงสะท้อนการเดินทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วย “คนข้าง ๆ” ที่คอยประคับประคอง ทั้งครอบครัว และเพื่อนร่วมวง ที่ร่วมกันแบกความฝันไปในทุกก้าว
ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ แพรตั้งใจถ่ายทอดความผูกพันนี้อย่างชัดเจน โดยเลือกให้สมาชิกในวงอยู่ใน MV เพื่อสะท้อนภาพของ “การเดินทางร่วมกัน” “เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินคนเดียว เราแบกความฝันของกันและกันไปด้วย” อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการถ่ายทำที่ “เขาใหญ่” ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับความทรงจำในวัยเด็กของแพรที่เติบโตในจังหวัดโคราช ทำให้ MV นี้เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความหมายเชิงลึกของคำว่า “บ้าน” และ “จุดเริ่มต้นของความฝัน”เพลงนี้ต้องการสื่อสารกับทุกคนที่กำลังเหนื่อยล้าบนเส้นทางชีวิตว่า “ความเปราะบาง ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ แต่มันแปลว่าเรารักความฝันนั้นมากพอ” และตราบใดที่ยังไม่หยุดเดิน ความฝันก็ยังไม่สิ้นสุด
