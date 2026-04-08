“สุรชัย” เผยไม่มีแฉอีพี 3 “ไดอาน่า” บอก พี่จ๋าพอแล้ว! แทบช็อก “ไดอาน่าที่รัก” 57 ล้านวิว (คลิป)

เคยประกาศจะแฉลูกชาย “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ”เอาคืนที่ออกมาด่าตัวเองและเมียรัก “ไดอาน่า พนิดา สมบัติเจริญ” ก่อนที่ต่อมา ร็อคกี้จะออกมาขอโทษพ่อทั้งน้ำตา
ล่าสุด “สุรชัย สมบัติเจริญ” อัดคลิปเผยว่า คลิปนี้คงไม่มีอีพี 3 หลายคนที่ขอร้องว่ารอคอยอีพี 3 เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวคิดว่าน่าจะจบลงด้วยดี ไดอาน่าบอกว่าพี่จ๋าพอแล้ว อย่าไปโต้ตอบอะไรกันเลย มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจ ถือเป็นเรื่องธรรมดา ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจตนและไดอาน่า
เรื่องดังกล่าวได้จุดประกายให้แต่งเพลงไดอาน่าที่รัก ซึ่งสุรชัยยอมรับว่าตกใจตื่นเต้นกับยอดวิว 57 ล้านวิว แทบช็อก เป็นไปได้เหรอ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้