“กุ๊บกิ๊บ” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ย้อนดูคลิปเก่า “น้องแม็ค วันเฉลิม” เล่นกับ “เป่าเปา” วันนี้โตเป็นหนุ่มหล่อ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอากลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียว สำหรับ “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” หลังได้เจอตัว “น้องแม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์” อดีตนักแสดงเด็กจากบท “วันเฉลิม” รุ่นที่ 2 ละครในตำนาน “ทองเนื้อเก้า” ที่ปัจจุบันน้องแม็คอายุ 18 ปีแล้ว หล่อเหลาฉายแววพระเอก งานนี้กุ๊บกิ๊บขุดคลิปเก่าที่น้องแม็คเคยเล่นกับ “เป่าเปา” ด้วยความเอ็นดู เป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจเรียกน้ำตาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งกุ๊บกิ๊บเขียนแคปชั่นลึกซึ้ง ระบุว่า
 
“Time flies so fast เมื่อกาลเวลาเดินเร็วเกินตั้งตัว

Time flies so fast, it’s almost unreal. ก็ไม่คิดว่าจะน้ำตารื้นใจหายขนาดนี้ พอเจอน้องแม็คแล้วย้อนดูคลิปเก่าๆ รู้ตัวอีกทีก็กลั้นไว้ไม่อยู่ละ อบอุ่นใจมาก ฝากสนับสนุนน้อง @nattapatmac เยอะๆ นะคะ ใจดีกับเขาเยอะๆ”

ขณะที่ “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” สามีกุ๊บกิ๊บได้เมนต์ว่า “จะร้องไห้” กุ๊บกิ๊ตอนกลับ บอก เรียบร้อย (อีโมจิร้องไห้)



























"กุ๊บกิ๊บ" กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ย้อนดูคลิปเก่า "น้องแม็ค วันเฉลิม" เล่นกับ "เป่าเปา" วันนี้โตเป็นหนุ่มหล่อ (คลิป)
