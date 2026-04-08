คุ้มครองผู้บริโภคขั้นสุด ศาลอิตาลีชี้ Netflix ขึ้นราคาไม่เป็นธรรม สั่งคืนเงินสูงสุดราว 19,000 บาท
ศาลในกรุงโรม ประเทศอิตาลี มีคำตัดสินว่า Netflix ปรับขึ้นราคาค่าสมาชิกในประเทศโดย “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และผู้ใช้งานมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน หลังคดีที่ถูกยื่นฟ้องโดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค Movimento Consumatori ซึ่งกล่าวหาว่า Netflix ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น จากการปรับราคาในช่วงปี 2017 ถึง 2024 โดยไม่แจ้งเหตุผลที่ชัดเจนล่วงหน้า
คำพิพากษาระบุว่า การปรับขึ้นราคาดังกล่าวเข้าข่ายละเมิด “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ของอิตาลี ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาแบบฝ่ายเดียวได้ หากไม่มีเหตุผลอันสมควรและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า โดยกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อจำกัดอำนาจของบริษัทในการตั้งราคา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ศาลยังสั่งให้ Netflix ปฏิบัติตามคำตัดสินภายใน 90 วัน มิฉะนั้นจะถูกปรับวันละ 700 ยูโร (ประมาณ 27,000 บาท) อย่างไรก็ตาม Netflix ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กระบวนการคืนเงินถูกระงับไว้ชั่วคราวระหว่างรอผลพิจารณาใหม่
ด้านตัวแทนทางกฎหมายของกลุ่มผู้บริโภคได้ประเมินจำนวนเงินคืนที่ผู้ใช้งานควรได้รับ โดยระบุว่า ผู้ใช้แพ็กเกจ Premium ถูกเรียกเก็บเงินเกินรวมประมาณ 8 ยูโรต่อเดือน (ราว 310 บาท) จากการขึ้นราคาในหลายช่วงปี ขณะที่แพ็กเกจ Standard อยู่ที่ประมาณ 4 ยูโรต่อเดือน (ราว 155 บาท) หากเป็นสมาชิก Premium ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนราว 500 ยูโร (ประมาณ 19,000 บาท) ส่วนสมาชิก Standard จะได้รับประมาณ 250 ยูโร (ราว 9,500 บาท)
คำตัดสินนี้เกิดขึ้นไม่นานหลัง Netflix เพิ่งประกาศขึ้นราคาค่าสมาชิกในสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สองในรอบกว่า 1 ปี ท่ามกลางกระแสวิจารณ์จากผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ ขณะที่แพลตฟอร์มสตรีมมิงฟรีมีโฆษณาอย่าง Tubi ยังแซวสถานการณ์ดังกล่าวแบบขำ ๆ ว่า “ขึ้นราคาจากฟรี…เป็นฟรีเหมือนเดิม”