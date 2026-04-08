ศาลสั่งยูทูบเบอร์จ่ายค่าเสียหาย HYBE เกือบ 4 แสนบาท ปมกล่าวหา “ILLIT” ลอกผลงาน “NewJeans”

คดีหมิ่นประมาทสะเทือนวงการ K-pop หลังเผยแพร่ข้อมูลไม่ตรวจสอบ ศาลชี้ไม่มีหลักฐาน "ILLIT"ลอก “NewJeans”
ศาลแขวงตะวันตกกรุงโซลมีคำพิพากษาให้ยูทูบเบอร์รายหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายแก่ HYBE เป็นเงิน 15 ล้านวอน หรือประมาณ 3.8 แสนบาท จากกรณีเผยแพร่คลิปกล่าวหาวง ILLIT ลอกท่าเต้นของ NewJeans โดยศาลพิจารณาว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 ท่ามกลางความขัดแย้งภายในองค์กร ระหว่าง HYBE กับ Min Hee Jin ซึ่งยูทูบเบอร์รายดังกล่าวได้เผยแพร่คลิปกว่า 31 ชิ้นในช่วง 6 เดือน วิพากษ์วิจารณ์บริษัทอย่างหนัก รวมถึงการทำคลิปเปรียบเทียบท่าเต้น พร้อมระบุข้อความเชิงยืนยันว่าเป็น “หลักฐานการลอกเลียนแบบ”
อย่างไรก็ตาม ศาลชี้ว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีหลักฐานรองรับ แม้จะเคยมีประเด็นถกเถียงในสื่อ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ILLIT ลอกผลงานจริง อีกทั้งยังมีเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของทีมงาน และวิจารณ์ความสามารถของศิลปิน ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ และเข้าข่ายทำลายชื่อเสียง โดยคลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมตั้งแต่หลักแสนถึง 8 ล้านวิว ยิ่งขยายผลกระทบในวงกว้าง
แม้ HYBE จะเรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง 300 ล้านวอน แต่ศาลพิจารณาปัจจัยหลายด้าน ทั้งเนื้อหา ความถี่ และอิทธิพลของคลิป รวมถึงสถานะของบริษัท ก่อนตัดสินให้ชดใช้ 15 ล้านวอนแทน คดีนี้จึงถูกมองเป็นอีกตัวอย่างสำคัญของปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบในอุตสาหกรรม K-pop