“ริว วชิรวิชญ์” พระเอกช่อง 3 สมัครทหารรับใช้ชาติ ไม่จับใบดำใบแดง

ได้ใจไปเต็มๆ สำหรับพระเอกช่อง 3 ชื่อดัง “ริว วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล” ที่เดินทางไปยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 เพื่อสมัครเป็นทหารเอง โดยไม่ต้องจับใบดำใบแดง ซึ่งริวเคยให้สัมภาษณ์ช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าวางแผนรับใช้ชาติ คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ลงตัว เหมาะสมที่สุดแล้ว แม้ถ่ายละครอยู่ 3 เรื่อง แต่ไม่มีปัญหา เพราะแม่เคลียร์คิวให้หมดเรียบร้อย ปิดกล้องทันกำหนด
ริวเผยว่าถ้าสมัครเป็นทหาร จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการเข้ากรม มองว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ชีวิต เห็นแต่ในละครผู้กองยอดรัก พร้อมเข้าไปเอ็นจอย พร้อมวิดพื้น โดยจะเข้ากรมรับใช้ชาติผลัด 2 ช่วงเดือนพ.ย. 69