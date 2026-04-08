Aestec Pharma เปิดตัว “นาย ณภัทร” Brand Ambassador คนใหม่ของ REVOLAX

Aestec Pharma (เอสเทค ฟาร์มา) เดินหน้าสร้างการเติบโตในตลาดความงามของประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว Brand Ambassador คนใหม่ของผลิตภัณฑ์ REVOLAX (รีโวแลค) “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและการดูแลตัวเอง พร้อมสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งเน้นความมั่นใจในแบบธรรมชาติ ภายใต้แท็กไลน์ “Just relax, it’s REVOLAX” ตอกย้ำแนวคิดการดูแลตัวเองอย่างเรียบง่าย แต่มั่นใจในคุณภาพและผลลัพธ์
นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กล่าวว่า “การเติบโตของ Aestec Pharma เกิดขึ้นจากความไว้วางใจของพาร์ตเนอร์เป็นสำคัญ เราเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากแบรนด์เพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดจากการเติบโตไปพร้อมกันกับพาร์ตเนอร์ทั่วประเทศ การเปิดตัว Brand Ambassador ในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงทิศทางของแบรนด์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคยุคใหม่และส่งต่อความมั่นใจในแบบที่เป็นธรรมชาติ”
การเลือก “นาย ณภัทร” มาเป็น Brand Ambassador ในครั้งนี้ ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองทั้งด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ด้วยการมีวินัยในการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตที่สมดุล สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ที่มุ่งเน้นการเสริมความมั่นใจในแบบธรรมชาติ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกินความจำเป็น
การเปิดตัวในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Aestec Pharma ในการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ REVOLAX และขยายการเติบโตในตลาดเวชศาสตร์ความงามของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
