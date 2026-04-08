“MEORA Wellness Chidlom” เปิดตัวสาขาใหม่กับนิยามใหม่ของคำว่าความงามที่แม่นยำ

เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ “Meora Wellness ชิดลม” นิยามใหม่ของความงามที่แม่นยำ สาขาล่าสุดที่เราเชื่อว่าไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับทุกคน ด้วยนิยามของ MEORA คือการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี ที่จะเปล่งประกายได้ในแบบของตัวเอง และนี่คือจุดเริ่มต้นของการดูแลที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ โดย Meora Wellness สาขาชิดลม สาขาใหม่ล่าสุดต้องการให้คุณได้พบตัวเองในเวอร์ชั่นที่คิดถึงที่สุด นั่นคือใบหน้าและพลังงานที่คุณเคยมีเมื่อ 10 ปีก่อน โดยที่เรายังคงเอกลักษณ์เดิมของคุณไว้ ไม่ต้องหน้าเหมือนใคร แต่เป็นคุณที่ดูอ่อนเยาว์และมั่นใจกว่าเดิม เพราะเราเชื่อว่าความสวยที่ยั่งยืนคือความสวยที่เป็นตัวคุณตลอดไป The Best Version of You
บรรยากาศในงานเปิดตัว เริ่มต้นด้วยทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการยกระดับคลินิกสู่มาตรฐานระดับพรีเมียม กรรกมณฑ์ โสภาพิรุณศักดิ์ และ นิธิกร เพชรพิพัฒน์ สองผู้บริหารหัวเรือหลักนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของ MEORA ที่มีประสบการณ์ในการดูแลอย่างเป็นองค์รวมในทุกด้านทั้ง แพทย์หญิงนาตยา รักพ่วง (หมอออม) founder Aomthong lady wellness ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีมาอย่างยาวนาน เชี่ยวชาญด้าน bioidentical hormone และการผ่าตัดมดลูกหย่อน ปัสสาวะเล็ด รวมถึงการร้อยไหมปรับรูปหน้าและร้อยไหมน้องสาว, นายแพทย์พิชญ์ อมตมหัทธร (หมอพิชญ์) แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก เชี่ยวชาญการวิเคราะห์โครงหน้าเชิงลึกเฉพาะบุคคล เชี่ยวชาญทั้งแก้ไขโครงหน้าแบบไม่ผ่าตัดและผ่าตัด, แพทย์หญิงปิยาภรณ์ อรุณจิตร (หมอไหม) แพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งด้านนรีเวช, แพทย์หญิงสมรรัตน์ บุญปรีดานนท์ (หมอโบว์) เชี่ยวชาญทางด้าน body augmentation ปรับรูปร่างเติมก้นเติมสะโพก กระชับหน้าท้องด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย, แพทย์หญิงอรณิชชา วัฒนวิจิตร (หมอน้ำ) เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าแบบองค์รวมผสานหลายเทคโนโลยีเพื่อเน้นผิวแต่ละชั้นไม่เหมือนกัน และการดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักแบบยั่งยืนตามเวชศาสตร์วิถีชีวิต (lifestyle medicine) และ นายแพทย์ดาส์ม รุ่งโรจน์กำเนิด (หมอดาม) เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพ ฟื้นฟูชะลอวัย บำรุงป้องกันข้อเข่าเสื่อม personalized IV drip รวมตัวกันสร้างปรากฏการณ์ของความงามที่แม่นยำที่ MEORA ชิดลม
ภายในงานเปิดตัวยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ อินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความสนใจในรูปแบบการดูแลสุขภาพในยุค 2026 อย่างแท้จริง ซึ่ง MEORA พร้อมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างแท้จริง ทั้งภายในและภายนอก โดยทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ทรงพลังภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด และนี่คือจุดเริ่มต้นของการดูแล ที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ