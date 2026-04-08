"Yes Yang" แบรนด์ลูกยักษ์ใหญ่จีนบุกไทย จาก TikTok สู่ Modern Trade

ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทยเริ่มระอุอีกครั้ง เมื่อ "Yes Yang" (เยสหยาง) แบรนด์ลูกในเครือ "หย่างจางกุ่ย" (Yang Zhang Gui) ผู้นำตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศจีนติดต่อกันกว่า 5 ปี ประกาศรุกตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยจุดขายรสชาติหม่าล่าต้นตำรับแท้ พัฒนาสูตรพิเศษเพื่อคนไทย พร้อมนวัตกรรม "Double Texture" ใส่เส้นบะหมี่และเส้นมันในถ้วยเดียว
ถอดกลยุทธ์ "ป่าล้อมเมือง" จากจีนสู่ไทย
แม้จะเป็นแบรนด์ระดับท็อปจากจีน แต่การก้าวเข้าสู่ตลาดไทยของ Yes Yang กลับเลือกใช้กลยุทธ์ "Consumer-to-Consumer" (C2C) หรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยเริ่มเจาะกลุ่มเซเลบริตี้และกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่ม Trendsetter ที่มีอิทธิพลต่อโลกโซเชียล
บริษัท หยางจางกุ้ย ฟู้ดเทคโนโลยี (เฮนาน) จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสะดวกซื้อ ผู้บริหารแบรนด์ Yes Yang เปิดเผยว่า "เราไม่ได้เริ่มต้นแบบหวือหวา เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองตลาด (Market Testing) แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมาก เกือบ 100% ของผู้ที่ได้ลิ้มลองมีการซื้อซ้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ทำให้มั่นใจในการเดินหน้าต่อ
ชู Value Proposition: "รสชาติหม้อไฟหรู ในราคาเอื้อมถึง"
จุดเด่นที่ทำให้ Yes Yang แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คือการวางตำแหน่งสินค้าเป็น "Affordable Premium" โดยมีหมัดเด็ด 3 ด้าน คือ Innovation (2 เส้นใน 1 ถ้วย) ถือเป็นครั้งแรกในไทยกับการผสมผสานระหว่าง "เส้นบะหมี่" และ "เส้นมัน" สร้างเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย (Diverse Texture) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในจีน
Authentic Taste การใช้ความได้เปรียบด้าน Supply Chain จากบริษัทแม่ ทำให้สามารถใช้วัตถุดิบต้นตำรับ 100% แต่ปรับลดทอนความเผ็ดชาให้กลมกล่อม (Balance) ตามความชอบของคนไทย
Price Point มอบประสบการณ์เหมือนทานหม่าล่าหม้อไฟแบรนด์ดังในห้างราคาหลักร้อย แต่จำหน่ายในราคาหลักสิบ ซึ่งได้รับการการันตีจากหลายๆ คนที่ได้กินแล้วว่าเหมือนได้กินหม่าล่าหม้อไฟมาก
สร้างความต่างด้วย มาตรฐานความปลอดภัย (อย.)
ท่ามกลางกระแสการทะลักเข้าของสินค้าจีนใน "ตลาดสีเทา" ที่ไม่มีการรับรองคุณภาพ Yes Yang เลือกที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการจดทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง 100% เพื่อการันตีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการชนะใจผู้บริโภคชาวไทยในระยะยาว
ก้าวต่อไป จาก TikTok สู่ Modern Trade
ปัจจุบัน Yes Yang วางจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟผ่านช่องทาง TikTok Shop ของแบรนด์เท่านั้น เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยตรง และหลังจากนี้ใน 3-5 ปีข้างหน้า จะไม่หยุดพัฒนาสูตรใหม่ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมการกินที่แปลกใหม่และรสชาติที่ถูกปากคนไทยยิ่งมากขึ้น จากปัจจุบันมีทั้งสูตรหมาล่า และเปรี้ยวเผ็ด รวมไปถึงการกินแบบฟรีฟลายอีก 2 รสชาติ คือรสไก่ สไปซี่ และรสไก่น้ำมันต้นหอม
พร้อมกับเตรียมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ Modern Trade และ Convenience Store (ร้านสะดวกซื้อ) ทั่วประเทศในลำดับถัดไป เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนไทยในหมวด "อาหารจีนสำเร็จรูป" เช่นเดียวกับที่บริษัทแม่ทำสำเร็จมาแล้วในประเทศจีน